Ook de cafékat snakt naar klanten

De toog, de rieten barkrukken, de hoekbankjes: kroegkat Claus van het lege Café Bax in de Ten Katestraat heeft zijn slaapplekken tegenwoordig voor het uitkiezen. Toch brengt hij de dagen het liefst door op zijn schapenvelletje in de vensterbank. Het is haast alsof hij uitkijkt naar de stamgasten, die zomaar weer hun plek aan de bar kunnen komen opeisen.

Want missen doet Claus de gasten zeker, vertelt zijn baasje Clodagh Bax-Coll, die samen met haar man Jasper het café runt. Ondanks het afwisselend openen en sluiten van de horeca, ten gevolge van de coronacrisis, is Claus altijd in de kroeg gebleven. De zachtaardige rode kater is de lieveling van het café in de Ten Katebuurt. „Iedereen hier kent hem”, aldus Bax-Coll. „Ik kan hem hier niet weghalen, dit is zijn territorium.”

Foto Niels Blekemolen

En dus komt het personeel van Café Bax dagelijks langs om Claus te voorzien van wat brokjes en een aai. En wanneer stamgasten koffie komen halen bij de afhaalservice, kunnen ze het niet laten Claus even te vertroetelen. Momenten waar hij naar uitkijkt, want Claus heeft niet alleen een stuk minder schoten om uit te kiezen, maar is ook merkbaar onderprikkeld. En met hem de vele andere kroegkatten die de hoofdstad rijk is – stuk voor stuk gewaardeerde leden van de hechte gemeenschappen die Amsterdamse kroegen vormen. De lobbes Kajuit (10) van Café Kobalt aan het Singel bijvoorbeeld, die tegenwoordig in een daklozenopvang woont. Of Prikkiedik, de diva van Café Prik, die haar gaybar aan de Spuistraat heeft verruild voor een verblijf op de Wallen.

Foto Niels Blekemolen

Slapen op de biljarttafel

Xam, de rusteloze, jonge muizenvanger van Café Hermes aan de Ceintuurbaan, brengt zijn dagen ook alleen in het café door. Hij is voorlopig de enige die gebruik kan maken van de biljarttafels van de kroeg – als slaapplek, wel te verstaan. Na de afkondiging van de eerste horecasluiting in maart 2020 besloot Barbara Steinhauer (25), dochter van eigenaresse Bea Servais-Smit (57), het katertje voorlopig bij haar thuis onder te brengen. Dat bleek geen succes. „Hij rende als een gek door mijn woning, sprong overal op en af. Ik heb de hele nacht niet geslapen.” Sprintjes trekken doet Xam nog steeds, maar nu door het bruine kroeginterieur vol tierelantijnen. Soms zo fanatiek dat het brandalarm ’s nachts afgaat.

Foto Niels Blekemolen

Ook nu Café Hermes gesloten is, komen de vaste gasten nog weleens aanwaaien voor een praatje, soms voorzien van bloemen, gebak of een ander aardigheidje. En om Xam te zien natuurlijk, die op veel bekijks van voorbijgaande buurtbewoners kan rekenen als hij op een van de cafétafels ligt te zonnebaden. Voorheen waren er gasten die speciaal voor hem kwamen, nu bieden buurvrouwen aan hem in de gaten te houden. Het dier maakt deel uit van een hechte groep trouwe bezoekers.

Foto Niels Blekemolen

Om te zorgen dat Café Hermes kan blijven voortbestaan, werd er vorige maand een inzamelingsactie georganiseerd: er werd maar liefst 4.000 euro opgehaald. Steinhauer: „Niet alleen voor onszelf zijn we blij als we weer open kunnen, maar vooral voor de wat oudere stamgasten.” Nu brengen sommigen van hen hun dagen door op straat, vertelt ze, weg van de warmte die moeder, dochter én de kat voorheen gaven.

Weggelopen: te stil

Ook Florieke Zwaan (29), assistent-manager van Café Kobalt, merkt hoe vaste gasten investeren in hun kroegkat. Een paar weken na de eerste horecasluiting, in maart 2020, liep hun kater Kajuit weg van huis. De stilte van een leeg café was niks voor hem. Met hulp van bezorgde buurtbewoners en stamgasten vonden de werknemers hem terug.

Om de eenzaamheid tegen te gaan woont Kajuit nu tijdelijk bij De Regenboog Groep aan de Transformatorweg, een inloophuis en nachtopvang voor daklozen. Zwaan werkt hier als vrijwilliger. De forse wit-rode kater is een echte goedzak, en laat zich de aandacht van zijn nieuwe medebewoners goed welgevallen. In hen heeft Kajuit een nieuwe fanschare gevonden. „Vaak nemen de jongens iets te eten voor hem mee”, aldus Zwaan. De laatste tijd betrapt ze hem zelfs op de veldbedjes, waar hij snorrend met de aanwezigen de nacht doorbrengt. „Voor de mensen hier wordt het lastig wanneer Kajuit weer vertrekt”, zegt ze. „Hij hoort er helemaal bij hier. Hij is dakloos, zij zijn dakloos, en dan zorg je voor elkaar. Zo werkt dat op de opvang.”

Foto Niels Blekemolen

Prikkiedik is afgevallen

July van Griensven (33), medewerker bij Café Prik, vertelt hoe de effecten van de lockdown zelfs te zien zijn aan het gewicht van hun poes Prikkiedik: „Omdat ze bij ons thuis minder verwend wordt dan door de gasten, is ze al ruim drie ons afgevallen.” De rode diva woont al haar hele leven in Café Prik, en de plotselinge rust viel haar zwaar. Na tijdens de eerste lockdown ondergebracht te zijn bij de eigenaars van Prik, logeert ze inmiddels bij Van Griensven en haar huisgenoot, die ook in het café werkt. Langzaamaan begint ze te wennen aan haar nieuwe plekje op de Wallen, en hecht ze zich aan haar nieuwe baasjes. „Ze zit altijd op ons te wachten als we weg van huis zijn.”

Of Prikkiedik na de horecasluiting weer zal terugkeren naar haar bar, is nog onduidelijk. Van Griensven: „Prikkiedik is oud. Ik weet niet of ze nog een verhuizing aankan.”

Katten helpen je de crisis door

Het zorgen voor haar katten is voor Lenny Popelier (37), eigenaresse van Kattencafé Kopjes, iets wat haar door de coronacrisis heen helpt. Er wonen negen katten in dit café, waar de liefhebber normaliter terecht kan voor een zogenoemde ‘catuccino’ en de nodige kattenliefde. Kopjes werd na een crowdfunding in 2015 opgericht, naar buitenlands model: in landen als Japan en Korea was het kattencafé al jarenlang populair. Al snel waaide het concept over naar Europese steden als Amsterdam, waar het café zich in de Marco Polostraat in De Baarsjes vestigde.

Foto Niels Blekemolen

Popelier vertelt hoe ze een aantal maanden terug vol schrik las hoe een vergelijkbare zaak in Londen de deuren door de crisis had moeten sluiten. De katten werden elders ondergebracht. Ondenkbaar voor Popelier, die er zelfs al een beetje tegen opziet om de dieren straks weer met haar gasten te moeten delen. Zelf is ze zo’n vijf dagen per week in het café te vinden, de rest van de dagen staan vrijwilligers en werknemers klaar om het stel te vertroetelen. Popelier: „De katten zijn aanhankelijker, ze zoeken me veel meer op als ik hier ben.” Poes Midori, een witte dame met sprekende, olijfgroene ogen, vlijt zich ondertussen tegen haar benen. Haar medebewoners laten zich minder zien – zij liggen in de tientallen mandjes die Kopjes rijk is, bij te komen van hun middaghapje.

Momenteel houdt het café het hoofd onder andere boven water door ‘purrvate’ kattensessies aan te bieden: tijdsslots waarin gasten alleen of in kleine gezelschappen het café anderhalf uur lang kunnen afhuren. Uit de reacties blijkt hoe erg de katten van Kopjes gemist worden. „Een gast heeft al zes sessies achter de rug. En een dame die voorheen vaak langskwam, en hier dan zat te haken, bracht ons laatst zelfgemaakte speeltjes voor de katten.”

En hoewel al deze beetjes helpen, wordt de onzekerheid over het voortbestaan van Kopjes en de andere kroegen voornamelijk verzacht door de warmte die de katten met zich meebrengen.

Popelier: „Ze zijn echt mijn baby’s. Zonder hen was ik nu een stuk ongelukkiger geweest.”

Café Bax Claus Tien jaar geleden verliet Claus (12) de slagerij waar hij tot die tijd woonde. Hij liep binnen in Café Bax, en is daar nooit meer weggegaan. Claus kwam als geroepen: voorganger Trix overleed een dag voor zijn komst. De rode huiskater is de ideale kroegkat: hij heeft een vriendelijk karakter, slaapt makkelijk door alle drukte heen en klimt graag op schoot bij de bezoekers. Op honden is hij minder gesteld, die jaagt hij zonder pardon de deur uit. Claus heeft Café Bax sinds de sluiting van de horeca niet verlaten.

Café Hermes Xam Wanneer de horeca weer open mag, wordt het voor de schuwe Xam (1,5) misschien moeilijk weer aan de gasten in Café Hermes te wennen. Door zijn jonge leeftijd is een lege kroeg voor hem haast vanzelfsprekend. Dit bruin-gestreepte katje is op het eerste oog wat verlegen, maar zodra hij zich aan je hecht blijkt hij aanhankelijk, speels en een echte herrieschopper. Bij topdrukte in de kroeg zal hij zich niet snel laten zien. Wanneer Ajax speelt vlucht hij snel naar buiten, maar bij een rustiger wedstrijd kijkt hij graag vanaf de biljarttafel mee naar het voetbal.