Met einde van respijt in zicht, dreigt in VS golf aan huisuitzettingen

Halverwege de ochtend komt een kromgetrokken echtpaar binnen, de Smiths. Zij loopt achter een rollator, hij helpt haar op de stoel. Ze hebben te horen gekregen dat ze hun huis uit moeten wegens een huurschuld. Aanbetalingen die ze probeerden doen, wilde hun huisbaas niet accepteren en nu moeten ze vertrekken op 31 maart.

Viraj Parmar en Larry Bracken kijken in het dossier. Drie maanden hebben de Smiths de huur niet betaald. Hun schuld is opgelopen tot 2.700 dollar, plus een boete van 180 dollar en 200 aan kosten voor de rechtszaak. Mevrouw Smith stelt de vraag die iedereen deze ochtend stelt, in verschillende gradaties van wanhoop: „Wat moeten we doen?”

Parmar is directeur van het AVLF, een rechtswinkel van sociale advocaten in Atlanta, Georgia. Bracken is advocaat en zit in het AVLF-bestuur. De juristen houden vanochtend in de rechtbank, in het zaaltje waar de klerk boetes int, hun huisuitzettingspreekuur. Een verdieping hoger zijn de rechtszaken gaande. Daar zullen de Smiths de volgende dag moeten verschijnen. Veel kans hebben ze niet – dat heeft niemand, had Parmar al gezegd. De wetten beschermen de huisbazen beter dan de huurders, en ze binden de rechter aan handen en voeten.

Lees ook: In een stad vol daklozen hangt de zweetlucht als mist in de straat

Deze ochtend verschijnt een tiental huurders voor de provisorische plastic schermen van Parmar („een heel rustige dag”) en komen er zo’n 25 voor de rechter. „In februari heeft alleen de rechtbank van Fulton County al 2.500 uitzettingszaken gehoord.” Er zijn 531 politierechtbanken in de VS.

Huisuitzettingen waren al een Amerikaanse epidemie voordat de coronacrisis losbarstte. Tussen 2000 en 2016 kreeg 1 op de 17 huurders een ontruimingsbevel. Eén op de veertig werd daadwerkelijk ontruimd. Een uitzetting kost een huisbaas in Nederland gemiddeld zo’n 7.500 euro: juridische kosten, inzet van deurwaarder en politie. Het zet huisbazen ertoe aan uitzetting te vermijden. In Georgia ligt dat heel anders, zegt Parmar. Een rechtszaak aanspannen kost 68 dollar aan leges, politie-inzet 35 dollar. Een ontruiming doet alleen de huurder pijn.

Een nieuw huis vinden wordt telkens lastiger. De aantekening over wanbetaling is vaak openbaar en voor huisbazen reden om een huurder te weigeren. „Een uitzetting is als een misdrijf. Het achtervolgt je je hele leven”, zegt Parmar.

Sinds de uitbraak van het virus raakten tientallen miljoenen Amerikanen werkloos. Om te voorkomen dat zij op straat zouden komen te staan, heeft de regering op 27 maart vorig jaar een moratorium op huisuitzettingen afgekondigd. Huurders die wegens de epidemie de verplichtingen van hun huurcontract niet konden nakomen, mochten niet worden uitgezet. De regering heeft 25 miljard uitgetrokken om de financiële schade te vergoeden.

Het moratorium is een jaar lang zowel een bescherming als een dreiging geweest. Steeds dreigde het te worden opgeheven, steeds werd de maatregel weer verlengd. De huidige einddatum is 31 maart, en gezien het tempo waarmee de Amerikanen worden gevaccineerd en de gestage heropening van sectoren in de samenleving, lijkt een nieuwe verlenging niet voor de hand te liggen.

Als de rechter afhamert voor de lunchpauze, heeft ze 25 zaken behandeld

Een heel jaar mochten huisbazen dus geen mensen uitzetten. Maar ze mochten wel alle juridische voorbereidingen treffen om een ontruiming mogelijk te maken. Vandaar al die rechtszaken die zijn doorgegaan. Vandaar ook dat mensen als Viraj Parmar hun hart vasthouden voor de weken na 31 maart. De kans is groot dat er dan alleen al in Atlanta duizenden mensen op straat worden gezet.

Dat is het slechte nieuws dat hij deze ochtend ook aan meneer en mevrouw Smith overbrengt. „Het enige wat we kunnen doen, is kijken of u iets heeft om over te onderhandelen met de huisbaas. Bent u bereid om op 31 maart te vertrekken?” Jazeker, zegt meneer Smith. „Dan kunt u voorstellen of de huisbaas, in ruil voor een vrijwillig vertrek, bereid is uw schuld kwijt te schelden.”

Mediation

In zaal 1a, op de verdieping boven het provisorische rechtshulpwinkeltje, stelt politierechter Linda Borsky aan alle gedaagden dezelfde vragen: „Wat wilt u bepleiten?” En: „Kunt u er echt niet samen met de huisbaas uitkomen?”

Het is een rechtszaal als alle andere, met banken in een halve cirkel en een houten hekje dat publiek van de partijen scheidt. Maar de plaats van de rechter is leeg, er staan twee tv-schermen waarop zij te zien is, net als de meeste eisers en sommige gedaagden. De rechter stuurt in een aantal zaken de partijen naar de ‘break-out room’ om te onderhandelen. De advocaat die deze ochtend de meeste huisbazen vertegenwoordigt, zegt nadrukkelijk dat zij niet is gemandateerd om te onderhandelen, maar hooguit kan luisteren naar de voorstellen.

In alle zaken van vandaag, op één na, luidt het vonnis: de huisbaas mag de huurder uitzetten. In die ene zaak had de huisbaas tussentijds een aanbetaling geaccepteerd. „Dan heeft u geen recht om uit zetten”, zegt rechter Borsky. De jonge huisbaas, een van de weinigen die zelf aanwezig is vandaag, loopt verbluft de zaal uit. Op het tv-scherm steekt de huurder, een jonge vrouw, haar krullen in een staart en meldt zich af.

Dan sloft Diane Adams naar voren, een hardnekkig hoestje in de keel. Haar huurcontract liep af in juni vorig jaar, en ze heeft nooit de kans gekregen het te vernieuwen, zegt ze. Heeft ze de brieven van de huisbaas dan niet gekregen, wil de rechter weten. „Ik ben een paar keer naar het kantoor gegaan, maar dat was steeds dicht”, zegt Adams ontwijkend.

„Uw huur is gewoon beëindigd”, zegt de rechter. „Dat klopt toch?”

„Ik weet het niet”, zegt Adams.

Ze heeft al een keer zestig dagen uitstel gekregen, ziet de rechter, nu heeft ze haar opties verbruikt. Binnen zeven dagen moet ze eruit.

„Ik weet niet waar ik heen moet.”

„Er zijn organisaties die u kunnen helpen. Die vragen geen geld”, zegt de rechter. „U krijgt morgenmiddag een bevel in de post.”

Adams loopt de rechtszaal uit. „Help me”, hoest ze.

Even later en een verdieping lager neemt ze plaats in de stoel bij Parmar en Bracken. Uitzetting kunnen ze niet meer voorkomen, onderstrepen zij. Ze luisteren geduldig naar haar klachten over de schimmels, kakkerlakken en termieten in haar verwaarloosde woning. Parmar had al gezegd dat een huisbaas weliswaar verplicht is de woning in goede staat te houden, maar dat achterstallig onderhoud geen grond is om de huur niet te betalen. Het enige waarmee ze Diane Adams kunnen helpen, is met informatie over organisaties die goedkope woonruimte aanbieden. „Kunt u lezen”, vraagt Bracken voorzichtig. „Ja, ik heb mijn bril bij me.”

Als de rechter afhamert voor de lunchpauze, heeft ze 25 zaken behandeld. Alle gedaagden waren Afrikaans-Amerikanen, net als allen op Parmars spreekuur.

Stressen

Geen schimmels in de woning van Ty Booker, geen ongedierte. Het rijtjeshuis in Eastpoint, even ten zuiden van Atlanta, is groot, schoon en gezellig. Op de ijskast staat in plakletters ‘Merry Christmas’. Op de wc en in de woonkamer hangt een bordje met ‘Droom’. Aan niets valt af te lezen dat Booker en haar dochters van twaalf en twee over een week het huis moeten ontruimen. „Ik probeer niet te stressen om mijn kinderen niet nerveus te maken”, zegt ze.

Een jaar geleden zat Ty Booker nog stevig in de middenklasse. Ze werkt al jaren als bloedafnemer bij het Emory ziekenhuis, dat betaalt goed en verschaft de werknemers een zorgverzekering, wat in de VS geldt als een lot uit de loterij. Toen de Covid-19-epidemie uitbrak, kreeg Emory ineens veel minder patiënten binnen omdat andere behandelingen werden afgezegd. Bookers aanstelling werd van 40 uur per week teruggebracht naar 20 uur. Haar loon gehalveerd.

Over een paar maanden krijgt Ty Booker hopelijk haar volle baan terug. Maar ze heeft het uitzettingsbevel al gekregen. Foto Chris Aluka Berry

„Ik verdiende zo’n 1.400 dollar per week en betaalde 1.100 dollar huur per maand. Nu krijg ik 600 dollar, soms met overuren 700. Mijn auto kost me maandelijks aan vaste lasten al bijna 800 dollar – mijn verzekeringspremie is enorm sinds ik een aanrijding heb gehad.”

Dochter Sanaya komt de trap af. Dochter Noel springt in het luchtkasteel dat in de kamer staat. „Ik wil liever niet dat ze buiten spelen.” Aan de deur heeft Booker een rubberen band gehangen voor haar eigen gym-oefeningen.

Een jaar geleden heeft ze direct een werkloosheidsuitkering aangevraagd, maar nooit gekregen. „Als ik het formulier online invul, is de uitkomst telkens dat mijn inkomen te hoog is voor staatssteun. Elke week probeer ik het weer.”

In januari kon ze voor het eerst de huur niet betalen. „Al mijn spaargeld was op, iedereen die het kon missen had me al geld geleend. Ik begon thuis mensen te knippen om wat bij te verdienen. Na een jaar was het allemaal niet meer genoeg.”

Over een paar maanden, heeft ze op haar werk gehoord, kan ze waarschijnlijk haar volle baan weer terugkrijgen. Als haar huisbaas even geduld heeft, kan ze de huur weer makkelijk betalen. Maar ze heeft het uitzettingsbevel al gekregen, ze wacht nu op een datum om voor de rechter te verschijnen. En ze is de enige niet in dit kalme buurtje. „De beheerder vertelde me laatst dat er een paar mensen zijn die volgende week moeten vertrekken.”

Twee dagen later stuurt Viraj Parmar nog een berichtje. De Smiths hebben met succes onderhandeld in de rechtbank. De huisbaas scheldt hun achterstallige huur kwijt. Zij verlaten hun huis vóór 31 maart.

Website Evictionlab De beste gegevens en analyses over huisuitzettingen in de VS staan op de website www.evictionlab.org. Het initiatief komt voort uit het boek Evicted dat socioloog Matthew Desmond in 2016 publiceerde en dat nog altijd wordt herdrukt. Op de website wordt het aantal uitzettingen in verschillende staten bijgehouden. Ook is er een ranglijst te vinden van staten die een goed volkshuisvestingsbeleid voeren. Op die lijst staat Georgia op een gedeelde laatste plaats.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021