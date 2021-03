Noord-Korea test ballistische raketten, buurlanden en VS bezorgd

Noord-Korea heeft donderdagochtend twee ballistische raketten afgevuurd die ten oosten van het land in de Japanse Zee zijn beland. De projectiele kwamen terecht buiten de Japanse territoriale wateren, melden internationale persbureaus donderdag. Het leger van Zuid-Korea spreekt van „nieuwe provocaties” vanuit het noorden.

Lees ook: Chinezen en Amerikanen gebruiken hun topontmoeting als show voor eigen publiek

Het afvuren van de raketten in de Japanse Zee komt op de dag van de start van de fakkeltocht van de Olympische Spelen in Japan. Volgens de Japanse premier Yoshihide Suga vormen de tests een bedreiging voor „vrede en veiligheid in Japan en de regio”. Het zijn daarnaast de eerste rakettests sinds het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden. Het Amerikaanse leger laat donderdag in een reactie weten dat de raketlanceringen van Noord-Korea een dreiging vormen voor diens buurlanden en de internationale gemeenschap. De VS zeggen nu overleg te zullen voeren met bondgenoten.

Afgelopen weekend lanceerde Noord-Korea volgens buurland Zuid-Korea na lange tijd weer enkele korteafstandsraketten, vermoedelijk kruisraketten op de westelijke zee. Dit bleek achteraf vermoedelijk te gaan om een test met wapensystemen die onder de regels van de VN-Veiligheidsraad is toegestaan. De Verenigde Staten en Zuid-Korea reageerden eerdere deze week nog kalm op die tests.