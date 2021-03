De kritiek op de gangbare definitie van antisemitisme groeit, dus is er een nieuwe

Een zwangere joodse vrouw in Londen die in haar buik wordt gestompt. Hakenkruizen in de schooltoiletten. Complottheorieën over corona met Joden als de boosdoener. Ver hoef je niet te zoeken om op recente antisemitische incidenten te stuiten.

Antisemitisme lijkt een eenduidig begrip – wie het ziet, herkent het. Toch is het begrip onderwerp van hevige politieke discussie. De meestgebruikte definitie, de zogenaamde IHRA-definitie, kent felle voor- én tegenstanders. Steeds meer instellingen, waaronder Nederlandse overheidsinstellingen en de Europese Unie, gebruiken de werkdefinitie die in 2016 werd geformuleerd door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Tegelijk groeit de kritiek op de IHRA-definitie. In plaats van duidelijkheid zorgt de definitie volgens critici alleen maar voor meer verwarring en controverse. Dat komt doordat de definitie niet alleen een algemene beschrijving van twee regels bevat, maar ook wordt vergezeld van een lijst met voorbeelden, waarvan het overgrote deel over Israël gaat.

Kritiek in de kiem smoren

Israëlische politici en pro-Israëlische organisaties gebruiken die voorbeelden om kritiek op Israël in de kiem te smoren; zo noemde premier Netanyahu het openen van een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden onlangs „puur antisemitisme”. Deze week werden nog Kamervragen gesteld over de mogelijke toepassing van de definitie bij strafzaken.

Die politieke controverse schaadt de strijd tegen antisemitisme, zegt Alon Confino, een Israëlische historicus die doceert aan de University of Massachusetts in de VS. „We moeten een manier vinden om onderscheid te maken tussen antisemitisme en legitieme politieke kritiek op Israël en zionisme”, aldus Confino. „Het mengen ervan werkt als een splijtend gif. Antisemitisme moet weer een onderwerp worden waar we samen tegen strijden.”

Daarom namen Confino en zo’n tweehonderd andere internationale onderzoekers het initiatief een nieuwe definitie te formuleren. De Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) , zoals de verklaring met de nieuwe definitie is gedoopt, kan volgens de initiatiefnemers dienen als „duidelijker, coherenter en politiek neutraal” alternatief voor of correctie op de IHRA-definitie.

„We proberen een gebroken conversatie te repareren”, zegt Confino. Belangrijk daarin is het onderscheid tussen anti-joods en anti-zionisme. „Zionisme is een vorm van nationalisme”, aldus Confino. „Racisme en discriminatie tegen Joden of anderen is altijd verkeerd, ideologieën en nationalisme staan altijd ter discussie. We kunnen niet alle Palestijnen die kritiek op het zionisme hebben, wegzetten als antisemieten.”

Een controversieel voorbeeld uit de IHRA-definitie luidt: „Dubbele standaarden toepassen door van [Israël] gedrag te eisen dat niet wordt verwacht of geëist van enige ander democratische natie.” Dat leidt volgens Confino tot een te ruime interpretatie van antisemitisme. „Dat landen zich oneerlijk bekritiseerd voelen, hoort bij politieke debatten”, zegt hij. „Er is geen internationale standaard voor wat een dubbele standaard is.”

Boycot-beweging

In tegenstelling tot de IHRA-definitie beschrijft de JDA ook welke uitingen níét per definitie antisemitisch zijn. Een belangrijk twistpunt is de beweging voor Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). Deze wereldwijde beweging pleit voor een boycot van Israëlische bedrijven en instanties die worden gezien als medeplichtig aan mensenrechtenschendingen jegens Palestijnen. IHRA-adepten bestempelen de boycotbeweging vaak als „antisemitisch”. Ten onrechte, volgens Confino. Hij benadrukt dat de ondertekenaars van de JDA-verklaring geen BDS-activisten zijn. „We hebben zeer uiteenlopende meningen over BDS”, zegt hij. „Maar dat je het er niet mee eens bent, betekent niet dat het antisemitisme is.” Ook de Nederlandse overheid ziet de boycotbeweging overigens als een legitieme vorm van protest die onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Een belangrijk verschil is ook dat de JDA-definitie antisemitisme in de context plaatst van andere vormen van discriminatie en racisme. „Natuurlijk heeft antisemitisme specifieke vormen, maar de strijd tegen antisemitisme is deel van een bredere strijd tegen racisme en discriminatie”, zegt Confino. „We willen allianties kunnen aangaan met groepen buiten de Joodse gemeenschap.”

Mark Weitzman van het Simon Wiesenthal Center, één van de hoofdauteurs van de IHRA-definitie, zegt in een eerste reactie „in een tijd van snel groeiend antisemitisme” het initatief te verwelkomen. „Ik ben blij om te zien dat de IHRA-definitie meer belangstelling heeft gewekt in het denken over antisemitisme”, aldus Weitzman. „Dat is op zichzelf een teken van het succes van IHRA in de bewustwording van het probleem.” Inhoudelijk kan hij nog niet reageren.

Kritiek en debat verzekerd

Hanna Luden, voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), ziet de JDA als een mogelijke aanvulling op de IHRA-definitie. Wel noemt zij meteen een mankement: „JDA is nog harder dan de IHRA over Holocaustontkenning, maar noemt niet de vergelijking van Israël met de nazi’s. Ik vraag me af of ze dat zijn vergeten of niet als antisemitisme zien.” Luden zegt het ‘onwenselijk’ en ‘onnodig’ te vinden als er een ‘IHRA-kamp’ en een ‘JDA-kamp’ zouden ontstaan. „Laten we de bruikbaarste elementen uit beide definities zo goed mogelijk gebruiken.”

De alternatieve definitie van antisemitisme zal niet direct de discussie beslechten. Confino rekent op kritiek en debat. Dat is juist de bedoeling, zegt hij. „In plaats van met een zware beschuldiging als antisemitisme het debat de kop in te drukken, moeten mensen die het niet met elkaar eens zijn in gesprek gaan en blijven. Moeilijke debatten moeten kunnen worden gevoerd.”

