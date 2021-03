Smakelijk Muppetmenu van Michelle Obama

Michelle Obama heeft een nieuwe baan. Tenminste, in de wonderlijke wereld van het educatieve kinderprogramma Wafeltje en Mochi (Netflix). De voormalig first lady van de Verenigde Staten is daarin te zien als eigenaar van een vrolijke supermarkt. Op een dag ontmoet ze hier twee bijzondere figuurtjes: de Muppet-achtige poppen Wafeltje en Mochi. Zij willen allebei graag kok worden, maar ze komen uit een gebied waar al het voedsel bevroren is. Wafeltje is het kind van een yeti en een diepvrieswafel, het bolletje Mochi ziet eruit als het Japanse rijstgerecht. ‘Mrs O.’ (in de Nederlandstalige versie wordt haar stem ingesproken door Joanne Telesford) besluit de twee aan te nemen als medewerkers. Tegelijk krijgen ze opdrachten van haar mee, zodat ze alles kunnen leren over gezond eten en verschillende (eet)culturen.

Dankzij een magisch winkelwagentje kunnen Wafeltje en Mochi de wereld overvliegen om bestaande chef-koks en andere kenners te ondervragen. Zo ontdekken ze in de eerste aflevering alles over tomaten en maken ze gazpacho met de Spaanse chef José Andrés. In een afleveringen over aardappelen ontmoeten ze ‘aardappelfluisteraar’ Manuel Choqque Bravo in Peru. Hij legt uit waarom aardappelen echt cool zijn.

De serie komt uit de koker van Higher Ground Productions, het in 2018 opgerichte productiebedrijf van Michelle en haar man Barack Obama. Hun bedrijf heeft deals met Netflix en Spotify en investeert in films, documentaires, series en podcasts. De documentaire American Factory, over een Chinees bedrijf dat een Amerikaanse fabriek redt, was hun eerste wapenfeit. De film won meteen een Oscar. Ook de documentaire Crip Camp, over een zomerkamp voor invalide jongeren, heeft inmiddels een Oscarnominatie binnen. Aan de meeste projecten heeft het echtpaar alleen hun naam en geld verbonden – bij sommige films staan ze zelfs laag in de lijst van producenten.

Bij andere producties zijn ze intensiever betrokken. Zo gaat Barack in de podcast Renegades: Born in the USA in gesprek met zijn goede vriend Bruce Springsteen. De oud-president en de rockster praten over het leven, muziek, racisme en kansenongelijkheid.

Inclusieve boodschap

De grote gemene deler van alle media-projecten van de Obama’s is het vertellen van verhalen over minderheden, gebracht door mensen uit de gemeenschap. Er zitten altijd ervaringskundigen bij de makers. Zwarte vrouwen, inheemse Amerikanen en mensen met beperkingen moeten zelf hun verhaal vertellen, vinden de Obama’s. Ook Wafeltje en Mochi heeft een inclusieve boodschap die aansluit bij hun wereldbeeld. „Jullie hebben hard gewerkt en ontdekt dat jullie, net zoals tomaten, overal thuishoren”, zegt mevrouw Obama aan het einde van de eerste aflevering tegen haar nieuwe vrienden.

We zien de poppen ook tijdens een bezoek aan een Amerikaanse pizzeria waar alle werknemers doof zijn. „Ze maken niet alleen eten met hun handen, ze praten ook met hun handen”, legt actrice Katie Leclerc uit.

Makers Erika Thormahlen en Jeremy Konner liepen al lang rond met het idee van een educatief kinderprogramma over voedsel. Vooral de toon van het iconische Sesamstraat was daarbij een inspiratiebron, vooral de begintijd. „Die vroege jaren in de jaren zeventig waren zo wild en experimenteel, dat is iets waar wij echt van houden”, vertelt Konner in de persmap van Netflix.

Ook culinaire reisprogramma’s als Salt, Fat, Acid met Samin Nosrat waren inspiratiebronnen (chef-kok en schrijver Nosrat is ook te zien in Wafeltje en Mochi). De gastrollen van bekende koks zijn ook bedoeld om de aandacht van volwassenen te houden. Acteurs en artiesten als Jack Black, Zach Galifinakis, Lionel Richie en Sia zorgen voor verder vermaak. De serie is speels, kleurrijk en grappig. De lessen zijn helder, al is de speelduur van de afleveringen wel aan de lange kant voor een programma met een jonge doelgroep; 25 minuten is een flinke zit voor de jongste kinderen.

De deal met Netflix lijkt de Obama’s te bevallen: onlangs kondigden ze een nieuwe lading projecten aan, waaronder een film met komiek Kevin Hart. Bijna drie jaar na de oprichting begint hun media-imperium vorm te krijgen.

Serie Wafeltje en Mochi Van: Erika Thormahlen, Jeremy Konner. Netflix, tien afleveringen van circa 25 minuten.