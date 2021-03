Moeten we vrezen voor een verloren coronageneratie?

‘Ik heb ontdekt wie mijn echte vrienden zijn”, schreef Marwa. „Het is rustiger, we moeten minder”, schreef Jonatan. „Ik leerde basketballen, schaatsen en beter voor mezelf opkomen”, schreef Raghad.

Zo’n honderd kinderen tot veertien jaar schreven NRC hoe zij het coronajaar beleefden. Ze reageerden op een oproep voor een speciale kinderkrant, vandaag bij NRC. Optimistische kinderen, bezorgde kinderen, nieuwsgierige kinderen. „Waar is de ziel van degene die overleden is?”, vroeg Flynn. „Gaat de wereld dit ooit nog vergeten?” (Leire). En veel kinderen vroegen: „Zal corona ooit stoppen?”

Lees meer artikelen alleen voor kinderen!

Hoe zullen kinderen gevormd worden door deze periode? Dat vroegen we aan Micha de Winter, pedagoog en emeritus hoogleraar (Universiteit Utrecht) en lid van de Werkgroep Sociale Impact Corona die het kabinet adviseerde. Wat vooropstaat, zegt hij: dé coronageneratie bestaat niet. „Er is een enorm verschil tussen kinderen. En bij alle onderzoeken zijn kinderen uit de lagere sociaal-economische groepen ondervertegenwoordigd: ze willen niet meedoen of hun wordt niets gevraagd. De kinderen die zich volkomen buitenspel gezet voelen, hoor je niet.”

Ook de briefschrijvers zijn geen representatieve groep: deze kinderen werden aangemoedigd door ouders of docenten die de oproep in NRC lazen. Er waren kinderen bij die het jaar doorkwamen met drie pony’s in de tuin, een vakantiehuis of een pabostudent aan huis. Anderen voelden zich gered door Donald Duck en Facetime.

Wat wel voor bijna al die kinderen geldt: de extra tijd met hun ouders nemen ze na corona graag mee. Dat ze door het thuisonderwijs veel vrienden misten, laten ze liever achter. „Ik hoop ooit weer vijf dagen naar school te kunnen”, schreef Kyden.

„School is voor kinderen een heel belangrijke omgeving, het is een groot deel van je sociale netwerk”, zegt De Winter. „Als je thuis ook een sterk netwerk hebt van buren, grootouders, et cetera, dan zijn de mogelijkheden om met deze periode te ‘dealen’ ook groter. Hebben je ouders het moeilijk, dan kun je zelf ook moeilijker terugveren.”

Kietelmonster

Ouders worden vaak gezien als de belangrijkste opvoeders. Toen leraren, trainers, scoutingleiders wegvielen, werd ineens duidelijk hoe belangrijk het is om die taak met anderen te delen. „Ik zou er niet voor kiezen kinderen helemaal op hun ouders aangewezen te laten zijn. Ze hebben het afgelopen jaar hun stinkende best gedaan, maar het netwerk is wel heel klein geworden. Nu blijkt weer: je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.”

Op hun manier zeggen sommige kinderen dat ook. Sarah krijgt elke donderdag rijles op de manage „en daarom is donderdag mijn lievelingsdag.” Aimee, die naar Hamburg verhuisde, kreeg „gelukkig” een klassenbuddy op haar nieuwe school.

Tegelijk zagen veel kinderen hun vaders het afgelopen jaar wel vaker. „Doordat papa zoveel thuis is, kan ik vaker kietelmonster spelen en eten we altijd samen”, schreef Pascale. Voor Laurens was dat anders. „Zelfstandig thuis werken met mijn vader als meester dat vond ik niets. Mijn vader kreeg er soms woedeaanvallen van en ik werd er verdrietig van.”

Lees ook: Veel ouders met jonge kinderen staan op omvallen

Pratend over de rol van vaders in het afgelopen jaar komt De Winter op nóg een kloof. „In de discussie is het net alsof alle ouders thuiswerken. Maar een bouwvakker kán helemaal niet thuiswerken. En vorig jaar bleek dat in Amsterdam-Zuidoost veel alleenstaande moeders in de zorg werken. Wat gebeurt er met die kinderen?”

Kinderen zijn veerkrachtig, klinkt het vaak. „Een dooddoener”, vindt De Winter. „Veerkracht is geen natuurlijke eigenschap van kinderen. Veerkracht hangt af van de kracht van je omgeving.” En onveranderlijk is het ook niet. „Vanaf het begin zijn er zorgen over de schoolprestaties en het welzijn van kinderen uit kwetsbare milieus. Maar ook bij sterke volwassenen neemt de veerkracht langzaam af. Kinderen ondervinden daarvan de gevolgen.” Zo hoort de kindertelefoon nu meer verhalen over huiselijk geweld dan tijdens de eerste lockdown.

Veerkracht is geen natuurlijke eigenschap van kinderen, het hangt af van je omgeving

De impact van deze periode is nog niet te overzien. Maar uit zijn onderzoek naar geweld in de jeugdzorg weet De Winter: langdurig, permanent blootstaan aan spanningen, daar kun je levenslang last van hebben. En waar je niet dood aan gaat, maakt je niet altijd sterker. „Van kinderen die langdurig heel heftige spanningen moesten doorstaan, heb ik wel gehoord: ik ben er een overlever door geworden. Maar dat wens je niemand toe.”

Aan de andere kant, kinderen met ‘curling’-ouders, het soort dat elk stofje op de weg van kinderen voor hun neus wegpoetst, krijgen nu ook eens te maken met tegenslag. „Niet alles is vanzelfsprekend, daar kom je nu achter en dat leert je met problemen omgaan.” Of zoals Yuri, die zijn vakantie naar Griekenland in het water zag vallen, schreef: „Als je er maar het beste van maakt.”

Collectieve herinnering

Moeten we vrezen voor een ‘verloren generatie’? Dat kun je niet zeggen, zegt De Winter, die in zijn loopbaan wel tweehonderd namen voor generaties langs heeft zien komen. Hij kan er weinig mee. „Als de overheid met een inhaalprogramma komt, kunnen veel effecten ook weer verdwijnen.”

Wat niet betekent dat kinderen zich niet zélf met die generatie kunnen identificeren. Net als kinderen van net na de oorlog, of kinderen die de kernwapenwedloop bewust meemaakten, zullen de kinderen van nu straks een collectieve herinnering delen. Aan de persconferenties, de saaie verjaardagen, „en je kon overal zwemmen en spelen in het lekkere weer”. (Raghad).

Lees ook: De pandemie is in veel landen óók een onderwijscrisis

„Of die herinnering positief is, hangt af van opvoeders en andere volwassenen”, zegt De Winter, pleitbezorger van de ‘pedagogiek van de hoop’. „Je kunt de ellende in de wereld niet weghouden van kinderen. Opvoeden is: gebeurtenissen pedagogisch vertalen, gepaard laten gaan met perspectief, de mogelijkheid tot verbetering. En met kinderen nadenken over uitwegen.”

Nee, daarmee leg je de verantwoordelijkheid niet bij kinderen, je maakt het niet zwaarder. „Toen kinderen weer naar school mochten bijvoorbeeld, ging dat gepaard met een reeks regels en bevelen. Wat een gemiste kans. Vraag kinderen zelf hoe ze de school veilig willen maken, dan gaan ze vaak nog verder dan volwassenen. Geen greep hebben maakt somber, dat geldt ook voor kinderen. Agency, zelf aan de touwtjes kunnen trekken, geeft een positief gevoel, ook met terugwerkende kracht.” Zoals Lisa en Matthijs, die minder vaak naar de opvang hoeven, „omdat we hebben laten zien hoe zelfstandig we zijn”. De Winter: „Dan kun je later zeggen: we hebben het kunnen beetpakken.”

Special Alleen voor kinderen

Kids Only De naam zegt het al; deze special is alleen voor kinderen. Een cadeautje aan alle kinderen, die ook een bewogen jaar achter de rug hebben. Met thuisonderwijs, geen clubjes en weinig knuffels met grootouders. 100 reacties De redactie deed een oproep en vroeg aan kinderen: Wat neem je mee uit dit coronajaar en wat laat je achter? Met welke levensvragen loop je rond? En wat waren jouw life savers? Ongeveer honderd kinderen gaven antwoord. Een selectie is terug te lezen in de bijlage. Sushi In Kids Only geeft Janneke Vreugdenhil een les sushi maken. Laat Wouter de Jong zien wat je met superkrachten in je hoofd kunt doen. En kun je je wagen aan een nepnieuwsquiz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021