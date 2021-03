Meester-spoorzoeker in de chaos

De een had een opvallend scherpe blik, droeg een jasje dat de schouders accentueert en stevige laarzen. De ander oogde fysiek sterk en had eveneens laarzen aan en een sjaal als versiering om de hals. Dit waren onze verkenners Kasja Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD), die nu door een stommiteit het veld moeten ruimen.

Het woord verkenner zegt ‘ontdekking’, ‘onzekerheid’ en ‘gevaar’. Hoe cruciaal de verkenner is, bleek toen de formatie werd stilgelegd, omdat Ollongren positief was getest op het coronavirus. Een verkenner uit de running. Stuurloosheid dreigt. De verkenner is een meester-spoorzoeker in een omgeving waar chaos heerst. Over dit gebied moet de verkenner heersen. Die moet weten waar de valkuilen zijn, waar vijanden schuilen en hoe die manoeuvreren om macht te veroveren.

Ollongren en Jorritsma waren als de scouts Hawk-eye en Chingachgook in James Fenimore Coopers klassieker De laatste der Mohikanen (1886), al helemaal als die sjaal, wie weet, is buitgemaakt bij een vechtpartij. Maar een ding is zeker: Coopers personages zouden hun opdrachtgevers uitlachen als die hun de instructies hadden gegeven waarmee Ollongren en Jorritsma op pad waren gestuurd, namelijk ontdekken „wie het met wie wil doen”. Met zulke frivoliteiten kunnen Hawk-eye en Chingachgook niets beginnen. Zij zouden slechts werken met een baas als minister van staat Herman Tjeenk Willink. Die verklaarde in Buitenhof dat je op de inhoud moet gaan verkennen: eerst de grote problemen doorgronden, dán kijken hoe de partijen die willen oplossen.

Daniel Day-Lewis als Hawkeye in ‘The Last of the Mohicans’ (1993). Foto Kippa

De echte verkenner heeft trots en inborst. Zijn morele kompas wijst hem de weg ook al is het machtsspel nog zo cynisch. Dat is zeker het geval in Mohikanen waarin de Fransen en de Britten midden achttiende eeuw tijdens de Zevenjarige Oorlog tegenover elkaar staan in de wildernis van Lake George in het noordoosten van de staat New York. Natty Bumppo, oftewel ‘Hawk-eye’ of ‘La Longue Carabine’ (omdat hij een weergaloze scherpschutter is), is een witte man die schouder aan schouder staat met zijn bloedbroeders Chingachgook en diens zoon Uncas. Ze leven volgens de regels van trouw, eerlijkheid en gerechtigheid. Ze staan lijnrecht tegenover een ándere verkenner, de lage hond (in de ogen van Hawk-eye) Magua van het verraderlijke Wendat-volk of ‘Huron’ zoals de Fransen hun bondgenoten in de strijd noemen. Magua verkent op basis van ‘wie doet het met wie’. Hij is een narcist, uit op wraak en diep gekrenkt door de Britse bevelvoerder die hem eerst ‘alcoholist’ zou hebben gemaakt en daarna met de zweep liet aftuigen.

In de strijd om de macht zitten de verkenners klem tussen de duistere belangen van potentiële machthebbers. Wat moet je dan als Mohikaan, met je laarzen als bescherming tegen giftige slangen in het lange gras, trots met die sjaal (lees: scalp) om je nek?

De verkenner is aangewezen op het eigen talent, Natty op zijn scherpziendheid, Chingachgook op zijn lichaamskracht. Maar de verkenner moet bovenal romanticus zijn. Als alles verloren lijkt, moet er toch actie worden ondernomen. Want, schrijft James Fenimore Cooper, de verkenner heeft een „geheime liefde voor het wanhopige avontuur” in zich.