Max Verstappen hoopt op een goed Formule 1-seizoen, maar garanties heeft hij niet

De auto’s hebben een verse laag verf gekregen, de testritten zitten erop, de coureurs zijn klaar voor een nieuwe WK-strijd. De Formule 1 begint zondag in Bahrein.

1 Maakt Max Verstappen dit keer een kans tegen Mercedes?

De voortekenen zien er goed uit voor Verstappen, maar als het verleden iets leert, dan is het wel dat die bedrieglijk kunnen zijn. Tijdens de drie testdagen, waar de teams hun 2021-auto’s voor het eerst uitprobeerden, waren Verstappen en zijn team Red Bull twee weken geleden de uitblinkers. Verstappens bolide, de RB16B, vertoonde geen technische mankementen en lag zeer stabiel op de weg – anders dan vorig jaar, toen tijdens de tests juist allerlei wegliggingsproblemen aan het licht kwamen.

Mercedes had het een stuk minder makkelijk. Wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas moesten een gedeelte van de test werkloos toekijken vanuit de pitbox, terwijl monteurs een defecte versnellingsbak vervingen. Mede daardoor legde Mercedes de minste kilometers af tijdens de tests, die net als de race zondag in Bahrein werden gehouden.

Alarmerender was de manier waarop Hamilton en Bottas met hun auto worstelden. De wagen gedraagt zich „snappy en unforgiving”, zei Bottas – coureurstaal voor een auto die bij het minste of geringste in een slip raakt en zich dan maar moeilijk laat corrigeren. Dat was te zien bij Hamilton, die meerdere keren achterstevoren stond en een keer uit de grindbak getakeld moest worden. Niet iets waar hij gewend aan is.

Verstappen reed uiteindelijk de snelste tijd van iedereen tijdens de tests. Ook zijn tempo over langere afstanden, waarbij het beperken van bandenslijtage belangrijk is, was goed. „We zijn niet zo snel als Red Bull”, concludeerde Andrew Shovlin, een hoge technicus bij Mercedes.

Kanttekeningen zijn echter op hun plaats. Ten eerste: rondetijden tijdens tests zeggen weinig. Er zijn simpelweg te veel variabelen, van het gebruikte bandentype tot de hoeveelheid brandstof aan boord. En soms laten teams expres niet alles zien wat ze in huis hebben.

Ten tweede heeft Mercedes, in de woorden van teambaas Toto Wolff, tijdens de testritten „de haar in de soep” gevonden. De afgelopen anderhalve week heeft het de tijd gehad om nog snel verbeteringen aan zijn bolide aan te brengen. Het team heeft bewezen dat het zo’n snelle verbeterslag kan maken: in 2019 kwamen er bij de eerste test problemen aan het licht, die een week later alweer waren opgelost.

Die factoren zorgden er in het verleden al vaker voor dat Mercedes tijdens de voorbereiding kwetsbaar leek, om vervolgens tijdens de eerste race alsnog keihard toe te slaan. „We hebben geen garanties”, zei Verstappen na afloop van de tests. „We komen er tijdens het eerste raceweekend achter waar we staan.”

2 Op wie moeten we nog meer letten?

Om te beginnen op de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, de Mexicaan Sergio Pérez. Hij volgt Alexander Albon op, die in 2019 en 2020 haast elke race tientallen seconden aan zijn broek kreeg van de Nederlander en weggestuurd werd. Red Bull doet normaal alleen zaken met coureurs uit het eigen opleidingsprogramma, maar omdat er geen geschikte kandidaten waren, koos het met Pérez voor het eerst in dertien jaar voor een externe rijder.

Als Pérez Verstappen ook maar enigszins kan bijhouden op de baan, is dat al een enorme opsteker voor Red Bull. Albon sprokkelde te weinig punten bij elkaar, wat het team kansloos maakte in de strijd met Mercedes om het lucratieve constructeurskampioenschap. En met Pérez vlak bij hem heeft Verstappen in races meer opties om via slimme pitstopstrategieën Hamilton en Bottas te verslaan.

Max Verstappen (links) en ploeggenoot Sergio Pérez bij de testraces in Bahrein, begin maart. Foto Mazen Mahdi/AFP

Qua kunde en ervaring zou Pérez die taak aan moeten kunnen. Hij rijdt al sinds 2011 in de Formule 1 en geldt als een van de betrouwbaarste en meest constante coureurs. Bovendien is hij snel: in de middenmoot-auto’s van Sauber, Force India en Racing Point finishte hij tien keer op het podium, met een zege vorig jaar in Bahrein als hoogtepunt.

Coureurs die ook veel aandacht zullen krijgen, zijn Sebastian Vettel en Fernando Alonso. De ex-kampioenen beginnen allebei aan een nieuwe fase in hun lange carrière. Vettel gaat na zijn gedwongen vertrek bij Ferrari aan de slag voor Aston Martin, terwijl Alonso een sabbatical van twee jaar beëindigt voor een terugkeer bij Alpine. Alonso (39) staat zondag aan de start samen met de zoon van zijn oude rivaal Michael Schumacher: de 21-jarige Formule 2-kampioen Mick Schumacher, die voor Haas debuteert.

3 Zijn er nog belangrijke regelwijzigingen dit jaar?

Het meest interessant wordt waarschijnlijk een proef met korte sprintraces op zaterdag. Die gaan tijdens drie grandprixweekends de startvolgorde bepalen voor de grand prix op zondag – iets dat normaal gesproken gebeurt tijdens de kwalificatie, waarin coureurs tegen de klok rijden in plaats van rechtstreeks tegen elkaar.

Het experiment wacht nog op definitieve goedkeuring. Eerst moet een discussie worden beslecht. De teams werken in 2021 voor het eerst met een verplichte maximumbegroting (123 miljoen euro), en ze vinden het niks dat ze eventuele schade tijdens de sprintraces uit hun beperkte budget moeten betalen. Daarom willen ze dat de bestedingslimiet omhoog gaat. Volgens raceblad Autosport onderhandelen de teams de F1-organisatie komend weekend verder. De verwachting is dat ze er wel uit gaan komen.

De sprintraces, vermoedelijk over eenderde van de afstand van de ‘echte’ race, moeten het spektakel verhogen, maar worden niet door alle fans en coureurs enthousiast ontvangen. Het belang van de grand prix op zondag zou worden ondergraven als er een dag eerder al een soortgelijk schouwspel valt te bewonderen. „Ik denk dat we moeten oppassen dat we het dna van de Formule 1 uit het oog verliezen”, zei Verstappens teamgenoot Pérez al.

In technologisch opzicht verandert er dit jaar weinig. Normaal ontwerpen teams elk seizoen een compleet nieuwe auto, maar nu hergebruiken ze uit kostenoverwegingen verplicht hun wagens van vorig jaar. Ieder team mocht zijn 2020-auto op twee plekken doorontwikkelen. Daarnaast moesten ze verplicht een andere, kleinere wagenbodem ontwerpen. Het onderdeel genereert daardoor minder neerwaartse druk, wat de bochtensnelheid iets verlaagt.

De vraag is vooral wat dat alles zal betekenen voor het gat tussen Mercedes en Red Bull. 2021 is sowieso een tussenjaar: volgend jaar gaat een grondig herzien technisch reglement in, waardoor de wagens er totaal anders gaan uitzien.

4 Wat is de invloed van de coronapandemie op de races dit seizoen?

In 2021 gaat de Formule 1 terug naar normaal – dat is althans de bedoeling. Anders dan vorig jaar, toen het kampioenschap via een uitgedunde noodkalender werd afgewerkt, staat er nu weer een regulier programma op stapel. Met 23 races, meer dan ooit, waaronder in september de grand prix van Nederland.

Toch is nog niet alles bij het oude. De geplande seizoensopener in het Australische Melbourne werd vanwege onzekerheid rond het virus al uitgesteld tot november. Dat er gaandeweg races worden geannuleerd, is een reële mogelijkheid. Volle tribunes zullen voorlopig ook nog niet aan de orde zijn. Bij sommige races is mogelijk een beperkt aantal (gevaccineerde) fans welkom, terwijl andere achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

Voor Zandvoort is een race zonder toeschouwers in principe geen optie. De organisatie komt dan niet uit de kosten. „Maar zoals het zich nu ontwikkelt met vaccineren en geslaagde experimenten waarbij toeschouwers aanwezig zijn, denk ik dat wij in september publiek kunnen ontvangen”, zei racedirecteur Jan Lammers deze week.

Een deel van de coureurs en teammedewerkers is al ingeënt. Dat gebeurde in Bahrein, waar de regering voor aanvang van de tests prikken aanbood aan al het F1-personeel. Sommigen sloegen het aanbod echter af, omdat ze niet de indruk wilden wekken voor te dringen ten opzichte van mensen met een kwetsbare gezondheid.

Max Verstappen heeft zijn corona-inenting ook al gehad. Niet in Bahrein, maar in Europa; waar precies wilde hij tegen de pers niet vertellen. „Je bent als coureur heel veel onderweg en ontmoet ook veel mensen”, zei hij in De Limburger. „Dan loop je toch risico’s en dat gevaar is nu geweken.” Sportief was dat gevaar nog het grootst – een race missen vanwege een coronabesmetting zal Verstappen zich in een eventuele titelstrijd met Hamilton absoluut niet kunnen veroorloven.