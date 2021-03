Mäkelä maakt indruk met zijn compromisloze muzikaliteit

De jongste loot aan de dikke Finse boom met topdirigenten die is geplant door Jorma Panula (1930), de leermeester van allen, heet Klaus Mäkelä. Op zijn 25ste (!) is hij chef-dirigent van het Oslo Philharmonic en artistiek adviseur van het Orchestre de Paris, waar hij in september 2022 ook aantreedt als chef. In Oslo heeft hij getekend voor zeven jaar. Een snelle rekensom verduidelijkt dus dat het onwaarschijnlijk is dat Mäkelä serieus in de race is voor het chefdirigentschap van het Concertgebouworkest in Amsterdam, al draait zijn naam wel mee in de geruchtenmachine.

Afgaand op het concert dat woensdag live gestreamd werd vanuit Parijs, met Bruckners Negende symfonie als hoofdmoot, zou je wensen dat het waar was. Mäkelä heeft veel dat je het Concertgebouworkest in een chef toewenst. Elan, jeugd, charisma, de X-factor – allemaal welkome randvoorwaarden, met als terzijde dat na de vorige chefs Jansons en Gatti investeren in een jonge kandidaat ook niet gek zou zijn. Maar Mäkelä maakt vooral indruk door zijn compromisloze muzikaliteit. Hij versmelt in het moment met het stuk dat hij dirigeert, zonder dat de vervoering ten koste gaat van analytisch perfectionisme.

Veelzijdig is Mäkelä ook. In Bartóks Derde pianoconcert zorgde hij – op een kort moment van verslapping in het slotdeel na – voor een strakke interactie met pianist Kirill Gerstein. In Bruckner zag je zijn energie op slag veranderen; van hoge naar lage adem, van precisie naar breedte en (secuur opgebouwde) extase.

In zijn mimiek kent Mäkelä eenzelfde veelzijdigheid en spontaniteit. Alleen al in deze Negende symfonie stelde hij zich naar de orkestmusici afwisselend op als verleider, samenzweerder en opperpriester. Greep op het geheel ging gepaard aan opvallende eigenheden: een gewaagde versnelling hier, een verrassend uitgelicht detail daar, zelfs een goed getimed moment van helemaal niets doen, waarbij de magie uit het orkest zelf stroomde.

Ook opvallend: de aanstekelijke, lichte speelsheid van het Trio (Scherzo). Nee, dit was bepaald geen beginners-Bruckner. Hopelijk heeft het Concertgebouworkest geluisterd. In mei is Mäkelä weer in Amsterdam te gast. Dat wordt dan de derde keer dit seizoen: voor een nieuwkomer hoogst opmerkelijk. De hoop, aldus het orkest, is dat Mäkelä ook hier dan een programma voor grote bezetting kan dirigeren, als de actuele coronamaatregelen dat toestaan.

Klassiek Orchestre de Paris o.l.v. Klaus Mäkelä. Werken van Ravel, Bartók en Bruckner. Gezien: 24/3. Terugkijken: live.philharmoniedeparis.fr