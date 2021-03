Maak geen gebruik van EU-coronafonds

Een van de eerste beslissingen die een nieuw kabinet zal moeten nemen gaat over de subsidies waar Nederland vanuit het nieuwe Europese coronaherstelfonds recht op heeft. Dat herstelfonds, dat 750 miljard euro bevat, is zo opgezet dat landen geld kunnen krijgen voor herstelplannen, mits die aan economische hervormingen gekoppeld zijn. Het kabinet-Rutte III heeft de Europese Commissie reeds gepolst over een aantal plannen. De uitkomst was dat Nederland onvoldoende hervormt om aanspraak te kunnen maken op geld.

Met de verkiezingen voor de deur wilde of kon Rutte III niet tot verdergaande beleidsaanpassingen komen. Het gaat namelijk om pijnlijke hervormingen, van de Nederlandse belastingwetgeving die belastingomzeiling mogelijk maakt, de Nederlandse hypotheekrenteaftrek, de woningmarkt, en de bovenmatig geflexibiliseerde arbeidsmarkt.

Adriaan Schout is hoogleraar Europees Openbaar Bestuur (Radboud Universiteit) en is verbonden aan Instituut Clingendael.

Nederland kreeg een koekje van eigen deeg. Wij hebben het imago andere landen de les te lezen en nu waarschuwt de Europese Commissie dat ook hier de eerder door de Commissie aanbevolen hervormingen serieus genomen moeten worden.

Voor een pragmatisch politicus is er geen groot probleem. De discussies in Nederland geven aan dat er draagvlak is om tot hervormingen op de genoemde beleidsterreinen te komen. Een tandje hoger, zoals de Commissie wil, is prima verdedigbaar. Het volgende kabinet zal ook graag de ongeveer 1 miljard per jaar uit ‘Brussel’ willen binnenhalen om te kunnen investeren. De kans is groot dat een compromis wordt gevonden waarbij Nederland iets meer hervormt en waarbij de Europese Commissie vervolgens flexibel instemt. Duitsland zal zich ook te sterk voelen voor kritiek van de Commissie en daarna eist Frankrijk dezelfde coulante behandeling in Brussel. Dit is typisch het onderhandelen dat Europees toezicht dermate heeft gepolitiseerd dat het tandeloos is geworden.

Willen we meer integratie?

De principiële vraag is of Nederland het geld uit het herstelfonds wel moet willen. Zoals de Duitse Rekenkamer benadrukt is het nieuwe noodfonds een vorm van sluipende integratie. Ten eerste geloven weinigen buiten Nederland dat het fonds ooit zal worden opgedoekt. De financiering van de beoogde verduurzaming en digitalisering van de Europese economieën vergen nog enorme investeringen en ook nieuwe Europese financieringsstructuren zoals Europese heffingen (‘eigen middelen’) staan daarom nu hoog op de agenda. De politieke druk vanuit de meeste lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zal groot zijn om dit investeringsfonds te houden.

Ten tweede is het discutabel dat de Europese Commissie eisen stelt aan het Nederlandse beleid. Normaal gaat het zo dat als een land waar ook ter wereld failliet is, dat het aanklopt bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financiële steun. Dan moet dat land strenge hervormingsvoorwaarden accepteren. De gang naar het IMF toont het falen van de eigen democratie; IMF-geld is een blamage. Het nieuwe Europese herstelfonds is nu zelfs voor economisch sterke landen met functionerende politieke structuren een soort vrijwillige IMF-constructie. Wil Nederland gebruikmaken van het Europese fonds, dan zal het open moeten staan voor de eisen van de Commissie. De groeikracht van de Nederlandse economie behoort tot de sterkste in de wereld en Nederland heeft zelfs na het afgelopen jaar nog steeds een staatsschuld die houdbaar is. Nu gebruikmaken van het nieuwe noodfonds betekent zoveel als vanuit een toppositie aankloppen bij het IMF.

Voor landen als Italië en Spanje ligt het anders. Daar is het economisch beleid al jaren problematisch. De ernst van de economische situatie in die landen is af te lezen aan de bedragen uit het fonds. De grootste subsidies gaan naar Spanje, Italië en Frankrijk (70, 69 en 39 miljard euro). Voor Nederland gaat het om een bedrag dat oploopt tot ongeveer 6 miljard euro tot 2027.

Sterke landen geen geld

Ten derde betekent het nieuwe Europese noodfonds een stap richting directe Europese invloed op beleid dat bij de lidstaten ligt. Belastingen, hypotheekaftrek en arbeidsmarkt zijn bovenal nationale bevoegdheden waar de Tweede Kamer en deels ook de sociale partners over gaan. Het herstelfonds betekent een overdracht van bevoegdheden. Ook toekomstige kabinetten zullen gebonden zijn aan de toegezegde hervormingen, anders zal het geld alsnog niet worden uitgekeerd. Als er meer bevoegdheden op EU-niveau nodig zijn, dan moeten die op de normale politieke en juridische manier geregeld worden, niet impliciet via een noodfonds.

Het aanstaande coalitieakkoord zal waarschijnlijk geschreven worden met het oog op het binnenhalen van de nieuwe Europese gelden. Het fonds is er nu eenmaal en één miljard per jaar is veel geld. Beter is het als Nederland, samen met de economisch sterke landen, de subsidies niet gebruikt. Zo versterken de sterke landen het gebaar van solidariteit met de landen die in nood zitten, wordt toezicht niet meteen uitgehold, en groeit het besef dat subsidies geen verworven rechten zijn. Deze stap is ingrijpend, en kan alleen gezet worden als de Noordelijke lidstaten inclusief Duitsland gezamenlijk optrekken. Zal Frankrijk dan bij de sterke of de zwakke lidstaten willen horen?

Aankloppen bij het Europese herstelfonds moet een stap blijven die vergelijkbaar is met de gang naar het IMF. Aannemen dat het fonds eenmalig en verder onschuldig is, zoals gebeurde onder Rutte III, schuurt met de Europese werkelijkheid. Ook pragmatisme behoeft een visie. Bezint eer ge pint.