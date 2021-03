'Les op school is goed voor de afleiding’

‘Van die kringeldingen! Twee van die kringeldingen naast elkaar!” roept Ilona (17) in een poging dna te omschrijven. De dag van mbo-klas VP-9B eindigt uitgelaten. Na een reeks lessen spelen de leerlingen ’s middags de verpleegkunde-versie van 30 seconds – het spel waarbij je binnen dertig seconden zoveel mogelijk begrippen beschrijft die je teamgenoten moeten raden. Studenten roepen haastig medische termen door de klas, ze joelen en klagen („Ik word zo agressief van dit spel!”).

Maandag kreeg klas VP-9B voor het eerst een hele dag les op school, na maanden online onderwijs. Op de gangen is het rustig, de kantine is afgezet met linten. De meeste lokalen zijn leeg, op enkele na waar klasjes van tien leerlingen les krijgen.

Marijn Prins Foto Bram Petraeus

De tweedejaars studenten van mbo-school Rijn IJssel in Arnhem leerden het vak verpleegkunde – en de zware, trieste kant ervan – goed kennen dit jaar. Marijn Prins (18) moest tijdens zijn stage in de thuiszorg afscheid nemen van meerdere patiënten die overleden aan Covid-19. Wat hij meemaakte, motiveert hem om verder te studeren. „Het was vervelend om te zien dat veel mensen getroffen worden, maar je kunt wel hulp bieden.”

We praten onderling nauwelijks over de vervelende kant van het vak, zegt student Sterre Vink (17), die dit jaar stage liep in de psychiatrische zorg. Tijdens de pauze hebben de leerlingen het vooral over leuke dingen. „We weten wel van elkaar dat iedereen dit jaar veel shit meemaakte. Samen les volgen op school is goed voor de afleiding.”

Sterre Vink Foto Bram Petraeus

‘Rust en structuur’

Op 23 februari maakte het kabinet bekend dat mbo-scholen weer minimaal één dag per week fysiek les mogen geven. De praktijklessen gingen afgelopen maanden wel door, daarvoor gold een uitzondering op de coronamaatregelen. Maandag begon een nieuw blok, daarom koos het Rijn IJssel ervoor om op dat moment te beginnen. Dat geeft meer „rust en structuur” dan een plotselinge verandering in het rooster, zegt teamleider Hans Falkmann. Hoe kijken studenten terug op een jaar corona-onderwijs, en hoe gaan ze nu verder?

Het is „echt anders” vandaag, zegt Sterre Vink. Eerder kwamen studenten af en toe een uurtje naar school voor de praktijkles. Nu spreken ze elkaar langer tijdens de pauze en lopen ze even samen naar het winkelcentrum, vertelt ze.

Er zijn praktische voordelen: aantekeningen maken gaat op de laptop makkelijker dan tijdens de online les, als je al een videoscherm open hebt staan, en ook de chatfunctie in de gaten wilt houden. Ook docent verpleegkunde Esther van Gaal merkt een verschil. „Studenten halen online minder snel praktijkvoorbeelden uit hun stage aan, tegen een scherm praten voelt minder veilig.”

Achterstand

Toen de online lessen een jaar geleden begonnen, was het onderwijs „chaotisch”, zegt Kevin Weber (21). Hij „wist niet” dat er online les was, bekent hij. „Misschien komt het omdat ik mijn mail niet checkte. Ik was ook niet helemaal mezelf in die periode, ik was enorm gedemotiveerd en er was veel onzekerheid. Nu begint het inhalen pas eigenlijk.” Zijn stage in een verzorgingshuis brak hij vroegtijdig af, in overleg met zijn ouders. „Het was onduidelijk wat corona precies was en wat het deed, we vonden het te gevaarlijk.”

Kevin Weber Foto Bram Petraeus

Sterre Vink genoot wel van de online lessen. „Het thema van dat blok, psychiatrie, vind ik interessant, dus lette ik goed op.” Wel heeft ze het idee dat ze nog achterloopt. „Als ik over tweeënhalf jaar, na mijn afstuderen, ergens moet gaan werken, vraag ik me af of ik wel genoeg informatie heb.” Het vak over verpleeghuiszorg, bijvoorbeeld, zou ze wel willen herhalen. Het vak was „minder goed georganiseerd” omdat het tijdens de eerste golf gegeven werd. Volgens teamleider Falkmann zit die herhaling in het curriculum ingebouwd, de kennis zal de komende jaren op een verdiepende manier terugkomen.

Ook hebben studenten dit schooljaar nog weinig praktijkvaardigheden afgevinkt van hun lijst. Examenkandidaten kregen voorrang in het skills lab, waar vaardigheden zoals het inbrengen van een sonde worden getoetst. Omdat de studenten weinig in het schoolgebouw kwamen, was meer initiatief van de studenten nodig, actief afspraken inplannen via de mail bijvoorbeeld, legt docent Esther van Gaal uit. De komende tijd kunnen studenten vaker langslopen, zegt ze. Ook worden er extra skills-uren ingeroosterd.

„Als ik door het gebouw loop, en ik zie die lege lokalen, denk ik: daar zou ik mooi extra fysieke lessen voor de eerstejaarsstudenten kunnen organiseren”, zegt teamleider Falkmann. Die kunnen dat wel gebruiken, zegt hij. Dan moet hij wel de docenten meekrijgen. „Sommigen vinden het wel zo veilig dat het rustig is in het gebouw, nu we weer op 7.500 besmettingen zitten. Het is een spanningsveld.”

