‘Ik ben zo klaar met mijn hoofd”, zuchtte de neef (15) gisteren tijdens het afruimen. „Dat snap ik, lief”, zei mijn zus, „maar wacht nog even met klagen tot je volgroeid bent, je pa zag er op jouw leeftijd ook niet uit.” „Ik heb het niet over mijn gezicht”, snauwde hij, „maar over de binnenkant. Het ging de afgelopen maanden best okay en sinds twee dagen bam, weer fokking down.”

De neef heeft vanaf zijn kleutertijd donkere buien die af en toe vertakken en een depressie worden, we zijn al jaren mantelzorgers voor zijn stemming.

„Oei, kom mee”, zei mijn zus, en sleurde hem naar de woonkamer, waar ze wat hiphop opzette en begon te schudden met haar lijf.

„Hup, even dansen, is goed voor je endorfines, je bloeddruk en je sociale vaardigheden”, zei ze, waarop ik ook maar begon mee te wiebelen.

„Ik heb geen zin om te dansen”, mopperde de neef.

„Ik ook niet”, zei de zus al moonwalkend, „ik doe het ook niet om het dansen an sich maar om de gevolgen ervan.”

De neef hield zich stijf, maar toen we Kool & The Gang opzetten, kon hij zijn voeten niet meer stilhouden. En zo bewogen we erop los: twerken, de vogeltjesdans, lindyhop.

Het zag er allemaal niet uit maar ja, vaak zien dingen die goed voor je zijn er niet uit, zoals boerenkoolsap of aardige dates.

Na een half uurtje puften we uit op de bank.

‘Beter?”, vroeg de zus.

„Een beetje”, zei de neef. „Ik voel me iets lichter. Maar ik vrees dat het nog wel even zal duren voor ik echt weer wil dansen om het dansen zélf.”

„Dat komt vast wel”, zei ik.

„Het voelt zo tegenstrijdig”, mompelde hij. „Dat je iets gaat doen waarin je geen zin hebt, om er ooit wél weer zin in te krijgen.”

En daar moest ik vanochtend aan denken. Ik lag in bed en kwam er maar niet uit. Sta nou op, dacht ik, en doe dat raam open, het is hier bedompt, maar het ging niet. Het was alsof mijn lichaam aan het matras was vastgetapet. En toen kwam de neef me voor de geest, hoe hij niet wilde dansen maar toch maar ging dansen om ooit weer te wíllen dansen.

En dus kwam ik toch maar overeind en gooide de boel open. Niet om dit raam, dacht ik, maar om de toekomstige ramen. En om alles wat er daardoor weer naar binnen kan.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 maart 2021