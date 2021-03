Kabinet hield zich aan regels, maar ‘burger verwacht meer van leiders’

Voordat Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) waren opgestapt als verkenners, was er die ándere ophef rond de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken.

Donderdagochtend bleek Ollongren positief te hebben getest op het coronavirus. Net als andere kabinetsleden had ze zich woensdag laten testen, nadat eerder besmetting was vastgesteld bij staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA), die afgelopen vrijdag aanwezig was bij de ministerraad. In afwachting van de uitslag was Ollongren donderdagochtend toch naar het Binnenhof gegaan om gesprekken te voeren over de formatie.

Op sociale media klonk onbegrip. „Hoe kan het kabinet verwachten dat wij de maatregelen serieus nemen als zij dat niet eens doen”, schreef rechtenstudent en aspirant-politicus Fabian van Hal op Twitter. „Hoe lang gaan de boven ons gestelden eigenlijk nog denken dat ze hiermee kunnen wegkomen”, vroeg Telegraaf-journalist Wierd Duk zich af. Het te knusse huwelijksfeest van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in augustus vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. Hij kreeg daar een boete voor.

Thuisblijven hoefde niet

Voor de goede orde: Ollongren hield zich wél aan de regels. De richtlijnen voor het bron- en contactonderzoek van het RIVM maken onderscheid tussen drie risico-categorieën: ‘huisgenoten’, ‘nauwe contacten’ en ‘overige contacten’. Van die derde risico-categorie is bijvoorbeeld sprake als iemand langer dan een kwartier maar wel op een minimumafstand van 1,5 meter in een ruimte is geweest met een geïnfecteerd persoon – dat geldt voor alle bewindslieden die vrijdag met Mona Keijzer vergaderden. Het RIVM raadt aan om in zulke gevallen op de vijfde dag na het contact een coronatest te doen. In afwachting van de uitslag hoeft men niet thuis te blijven.

Dit soort sentimenten draagt bij aan de kloof tussen overheid en burger Mark van Vugt, hoogleraar psychologie

Premier Mark Rutte, die donderdag te horen kreeg dat zijn test negatief was, was woensdag de hele dag in de Tweede Kamer. Ook dat zorgde voor het nodige commentaar.

Zowel Ollongren als Rutte volgde de regels naar de letter – maar daarmee maakten ze geen sterke indruk. Verschillende fractievoorzitters die met Ollongren aan tafel hadden gezeten lieten donderdag weten uit voorzorg in quarantaine te gaan, onder wie Lilianne Ploumen (PvdA), Sylvana Simons (BIJ1) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). „Hoewel je niet in quarantaine schijnt te hoeven, doe ik dat WEL”, twitterde Caroline van der Plas (BBB).

En dat is helemaal niet zo’n gekke beslissing, zegt Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gespecialiseerd in de psychologie van leiderschap. „Mensen verwachten in zo’n gezondheidscrisis dat leiders letten op de gezondheid van hun omgeving én die van zichzelf. Dat geeft namelijk een duidelijk signaal af over hoe belangrijk een politicus dit onderwerp vindt.”

Negatieve beeldvorming

Dat Ollongren zich aan de letter van de regels hield, maakt in de negatieve beeldvorming nauwelijks verschil, denkt Van Vugt. „Daarbij komt ook de ergernis over het feit dat er in Den Haag niet op afstand wordt vergaderd. We zien dat ongenoegen in onze onderzoeken terug: kennelijk geldt er één regel voor de rest van het land en één voor de politiek, omdat ze daar zo belangrijk zijn. Dit soort sentimenten levert een legitimiteitsprobleem op dat bijdraagt aan de kloof tussen overheid en burger.”

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de naleving van de coronaregels door de bevolking langzaam afkalft. En dat terwijl juist het naleven van de gedragsregels van cruciaal belang is, zolang maar een klein deel van de bevolking is gevaccineerd. Als iedereen zich aan de regels zou houden, zo rekende Jaap van Dissel van het RIVM de Tweede Kamer deze week voor, dan zou elk huishouden minder dan één nieuw huishouden besmetten en dooft de epidemie uit.

„Het kabinet kan veel meer doen om er voor te zorgen dat de richtlijnen worden nageleefd”, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. „Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Een stap heeft het kabinet donderdag gezet: voorlopig vergadert de ministerraad alleen nog online.