Gerda Blees: ‘Je kunt iemand niet dwingen anders te gaan denken’

Een krantenbericht uit juni 2017 liet schrijfster Gerda Blees niet los. Het ging over de opvallende dood van een Utrechtse bewoonster van een woongroep die ‘uitzonderlijke gewoontes hanteerde met betrekking tot voeding’, zoals het Openbaar Ministerie het beschreef. De groep wees eten af en schakelde over op ‘lichtvoeding’ – leven van het licht. Het OM vond geen bewijs voor ‘ongeoorloofde dwang’, en besloot geen vervolging in te stellen tegen de huisgenoten. Maar vast stond dat ondervoeding de doodsoorzaak was.



Van die feiten maakte Gerda Blees (1985) fictie, in haar eerste roman Wij zijn licht, die vorig voorjaar zeer lovende recensies kreeg – inmiddels won ze de Nederlandse Boekhandelsprijs en is de roman genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, die begin mei wordt toegekend. Bovendien heeft het boek na een jaar van isolatie en de opmars van ‘alternatieve feiten’ een onverwachte nieuwe lading gekregen.

Maar het begon met dat krantenbericht. Met „die gekte, dat idee dat je niet eet en toch kunt blijven leven”, dat fascineerde Blees. „Omdat eten zo basaal is, maar ook in bredere zin: die ontkenning van de realiteit. Dat kwam hier samen met het gegeven dat het binnen een groep gebeurde: het was een collectieve gekte.”

We zitten aan de blankhouten tafel in de ruime gemeenschappelijke keuken van de woongroep waar Blees zelf woont – overigens een groep zonder uitzonderlijke eetgewoontes. Tien jaar woont ze inmiddels in groepen, eerst, in Delft, omdat dat „praktisch en goedkoper” was, „en het leek me wel gezellig”, vertelt ze. „Die groep adverteerde met ‘Wij zijn géén geitenwollen sokken’, het waren vooral mensen met een eerste baan – die vertrokken ook weer. In de groep waar ik daarna heen ging, in De Bilt, was er meer idealisme. Niet: we willen allemaal hetzelfde zijn, maar vanuit het ideaal van samen wonen en dingen delen, waardoor je duurzamer leeft.” Nu woont ze in een jarentachtigpand in Haarlem: deels zelfstandige woningen, met ook gezinnen en ouderen. „Ik denk dat ik zo’n gemeenschap altijd fijn zal blijven vinden, al zou ik” – ze is hoogzwanger – „met een gezin liever wat meer zelfstandigheid hebben. Maar ik geloof nog wel in het ideaal.”

En dat terwijl Wij zijn licht gaat over de gevaarlijke kanten van een woongroep. De drang tot eenheid heeft er geleid tot de dwang van eenvormigheid. Het individu is ondergeschikt aan het collectief. Blees lacht: „Ja, hier gaat het goed! Mijn drijfveer was om uit te vogelen hoe het zo kan misgaan. Hoe komen ze in die constructie terecht, hoe kan dat zo ver gaan?”

Met die constructie bedoel je: een totalitair soort sekte?

„Ik zou de groep in het boek geen sekte noemen, dat klinkt groter en georganiseerder. Hier is juist wonderlijk dat de woongroep zo dwingend uitpakt zonder dat er een hiërarchie is opgetuigd – of zonder dat macht de intentie is.”

De leider en aanjager van de groep, Melodie, is niet bewust bezig macht uit te oefenen?

„Ze wil hen niet moedwillig de vernieling in helpen, ze gelooft dat ze het goede doet. Bij haar is het vastklampen: je hebt mensen die heel dominant zijn en tegelijk heel afhankelijk. Ik moet aan mijn oma denken: zij nam veel ruimte in, omdat ze aandacht nodig had. Dat ligt niet aan machtswellust, maar aan de angst om de controle te verliezen.”

Ik was als kind al geboeid door anorexia, omdat het zo letterlijk verdwijnen is wat je doet, als je stopt met eten

Dat is wat die twee aspecten van het sterfgeval in de woongroep – het niet-eten en het collectief – voor Blees verbond: controle. „Ik heb iemand gekend die anorexia had, tenminste: dat zei haar omgeving, maar ze beweerde zelf van niet. Dat zorgde meteen al voor spanning. Ik was als kind al geboeid door een kinderboek over een meisje met anorexia, omdat het zo letterlijk verdwijnen is wat je doet, als je stopt met eten.”

Is dat dan ook wat erachter zit, een wil om te verdwijnen?

„Nee, anorexia heeft vaak te maken met controle: met de basale behoefte om de controle over jezelf te bewaren en een soort overwinning te behalen door niet te eten. Ook om aan de buitenwereld te laten zien: ik beschik over mijn lichaam, en ook al wil jij dat ik meer gewicht krijg, dat wil ik zelf niet – en ik kan daarvoor zorgen.”

Zit daarin ook een element van weerstand tegen het systeem?

„Ja, al is dan vaag wat ‘het systeem’ is… De ‘andere mensen’? Als ander sta je dan in elk geval machteloos – ik wilde haar graag helpen en zocht informatie over hoe dat moest, maar toen bleek: diegene moet echt zélf hulp willen, je kunt iemand niet dwingen om jouw hulp te accepteren.”

Als buitenstaander was je machteloos?

„Ja, dat was moeilijk om te accepteren. Maar daar krijg je door in woongroepen te wonen wel mee te maken. Je bent dicht bij veel mensen, waardoor je vaker ziet dat het niet goed met iemand gaat, dat is in een grote groep altijd wel iemand. Dan kom je voor de vraag te staan: wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat moeten wij doen?”

Het wij-gevoel speelt een grote rol in Wij zijn licht. De roman heeft een wij-verteller, in elk hoofdstuk een andere. ‘Wij zijn de nacht’, begint het eerste hoofdstuk; ‘Wij zijn de slowjuicer’, begint hoofdstuk 24. Soms zijn ‘wij’ mensen, zoals de buren van de woongroep of de ouders van de overleden vrouw, soms zijn het dingen of concepten: de feiten, twijfel, de cognitieve dissonantie.

„Ja, waar komt dat vandaan? Het is een vorm die ik graag gebruik, en vrij automatisch. Ik vind het zelf fijn om vanuit ‘wij’ te praten – wij, de woongroep, of wij, mijn man en ik. Dan spreek je met het gewicht van meerdere mensen.”

Je gebruikte die wij-vorm ook in je verhalenbundel ‘Aan doodgaan dachten we niet’, in het openingsverhaal zijn ‘wij’ naamloze toeschouwers die een ongeluk zien gebeuren.

„Bij dat verhaal was het mijn doel om de lezer erbij te betrekken, onderdeel te maken van een ‘wij’. Dat was vooral een technische keuze, geen diepe gedachte.”

En in het slotgedicht van je dichtbundel ‘Dwaallichten’ dan? Daar lijkt de ‘wij’, die verschillende gedaantes aanneemt, een soort geest, onzichtbaar en altijd en overal aanwezig – een soort engel?

„Ja, een engel is wel een mooi beeld. Of meerdere engelen – meerdere ‘bewustzijnen’, die samen spreken en kijken. Misschien om te laten zien dat er een soort veelheid in de wereld is. Dit wordt vaag, hè? In elk geval kan ik zeggen dat ik de hedendaagse literatuur erg ikkerig geworden vind, dat er wel heel veel aandacht is voor hoe één individu iets ervaart. Dat strookt niet met mijn ervaring van de wereld: namelijk dat we niet allemaal losse individuen zijn, dat we ons voortdurend tot elkaar verhouden.”

Ik heb wel even zitten peinzen waarom je in ‘Wij zijn licht’ voor ‘wij’ hebt gekozen en niet voor ‘ik’ – meestal gaat het toch om een enkelvoudige verteller: een sigaret, een sinaasappelgeur. Ik dacht: door die wisselende ‘wij’ schakelen al die entiteiten aan elkaar, waardoor ze samensmelten en eigenlijk weer zo’n geestverschijning worden?

„Ja, het is eigenlijk gewoon één ‘wij’, die elk hoofdstuk van gedaante verandert.”

En zo blijken wij allemaal één?

„Haha! Misschien zit daar dat gevoel van mij achter, dat dingen en concepten óók er zijn en invloed uitoefenen. Maar dit is een redenering achteraf. Ik dacht gewoon: dit is een goed idee, dit ga ik proberen. Voorwaarde was dat het iets toevoegde, meehielp het verhaal te vertellen.”

Zoiets ontstaat, doordat ik me dat ging voorstellen: wat zou het brood ervan vinden?

Zoals dat het ‘dagelijks brood’ helpt door aantrekkingskracht uit te oefenen op een van de woongroepbewoners, maar ook te klagen dat mensen in bepaalde kringen zich van brood afkeren?

„Ja, precies. Ik had niet van tevoren bedacht dat het brood moest gaan reflecteren op een onderstroom in de maatschappij, maar dat werkte wel goed. Zoiets ontstaat dan, doordat ik me dat ging voorstellen: wat zou het brood ervan vinden?”

Ik was getroffen door het tijdschrift van de ‘Stichting Kritisch Prikken’ dat in je boek rondslingert, in de woongroep die zich isoleert van de algemeen geldende opvattingen. Wat zat daarachter?

„Ja, grappig, ik was me er destijds niet zo van bewust dat het die lading zou krijgen, het paste gewoon in dat wereldje: idealistisch, zweverig, kritisch op vaccinatie.”

Maar het kreeg door corona een nieuwe lading, lijkt me: het is een verhaal over het gevaar van zo’n ‘andersdenkende’ groep met tunnelvisie, waar geen ruimte is voor vragen of twijfels.

„Toen het boek net uit was, het land was net in lockdown, dacht ik: een woongroep, wie zit hier nog op te wachten? Maar later zag ik dat we steeds meer in een dynamiek als in het boek leefden, in verschillende bubbels die steeds minder met elkaar in contact kwamen.”

Hoe kijk jij naar die vaccinatietwijfel?

„Nou, ik zou mijn kind wel laten vaccineren en ga zeker de coronavaccinatie halen, maar ik zou niet durven zeggen: die mensen hebben sowieso ongelijk. Dat mensen kritiek of vragen hebben is op zich niet verkeerd. Net als met die lichtvoeding: ik heb zelf wel besloten dat dat écht niet bestaat, maar mijn kennis reikt niet zo ver dat ik het volledig kan uitsluiten.”

Dat is een empathische reactie, terwijl je ook kunt spreken over collectieve gekte en het geváár van antivaxers. Zoals Melodie met haar ‘alternatieve feiten’ Elisabeth de dood in jaagt.

„Ja, die kant zie ik ook, maar ik wilde vooral dat proces onderzoeken en de vraag stellen: wat kun je ertegenover stellen? Want zoals bij dat meisje met anorexia: je kunt iemand niet dwingen anders te denken, dat werkt niet.”

Dus de conclusie is grimmig? Elisabeth sterft, de huisgenoten worden niet vervolgd: het kan zo weer gebeuren.

„Wat afgelopen jaar wel is gebleken, is dat mensen die geïsoleerd leven meer geneigd zijn in samenzweringstheorieën te geloven. Dan zouden relaties het tegengif kunnen zijn, of ten minste een aangrijpingspunt. Als één van die personages in het boek nou een betekenisvolle relatie had met iemand die een ander geluid kan laten horen… Dat werd ook in de adviezen rond anorexia gezegd: dat je er voor diegene moet zijn, dat je de relatie in stand moet houden.”

