ING sluit helft van kantoren en schrapt 400 banen

ING sluit meer dan de helft van zijn Nederlandse filialen, daardoor zullen 440 banen verloren gaan. De reorganisatie waarbij de bank inzet op digitalisering, komt bovenop de ingrepen die vorig jaar al waren aangekondigd.

Het financiële concern sluit 69 van de 128 filialen, waardoor er nog 59 overblijven. Volgens ING was er bij de kantoren die gaan sluiten nog maar weinig toeloop van klanten. Steeds meer zaken kunnen digitaal geregeld worden. Door de coronamaatregelen heeft de bank het afgelopen jaar steeds meer processen gedigitaliseerd, zegt ING-bestuursvoorzitter Ruud van Dusschoten in een verklaring die de bank heeft gedeeld. „Zo was het al niet meer nodig om naar een kantoor te komen om een particuliere betaalrekening te openen. Nu hoeft dat ook niet meer om een adres of een mobiel nummer te wijzigen.”

ING zet de komende jaren in op servicepunten in winkels als de Primera of de Bruna of bij bibliotheken. Daar kunnen klanten terecht voor dagelijkse bankzaken of voor digitale ondersteuning. Het aantal servicepunten wordt uitgebreid van 246 naar 321. Door de ingreep gaan 240 banen verloren bij de kantorenorganisatie en nog eens 200 bij de afdelingen die zich bezighouden met advies aan klanten. De bank wil de medewerkers zoveel mogelijk naar een nieuwe baan begeleiden, binnen of buiten ING. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en er komt een vrijwillige vertrekregeling.

Sociaal plan

Vakbond CNV Vakmensen verwacht dat het gros van de werknemers bij ING kan blijven maar wellicht in een andere rol of functie, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga in een reactie. „Het contact met klanten verloopt steeds vaker online. Dat vraagt om scholing en andere vaardigheden. Dat zal in de meeste gevallen wel lukken.” Volgens haar is er voor degenen voor wie dat niet geldt een goed sociaal plan, met begeleiding naar ander werk.

Vorig jaar kondigde ING aan versneld een kwart van de toen nog 170 filialen te gaan sluiten. Ook daarvoor werd als reden gegeven dat steeds meer mensen hun bankzaken online regelden. De bank verwachtte toen dat die inkrimping niet ging leiden tot gedwongen ontslagen.