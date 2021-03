Zelden zal een journalist er zo naast hebben gezeten als met Bismarck

Haha, die Bismarck! Op 30 september 1862, een week na zijn aantreden als de nieuwe minister-president van Pruisen, had Otto von Bismarck een toespraak gehouden voor het Pruisische parlement. Daarin had hij gezegd dat geschiedenis niet gemaakt werd door eindeloos gepraat, maar door ‘bloed en ijzer’. De commentator van Het Amsterdamsche Handels- en Effectenblad wist wel beter. Zulke politiek zou misschien in Frankrijk succes hebben, schamperde hij, ‘in Duitsland echter, waar de volksgeest diepdenkender, de gemoederen ernstiger gestemd zijn, laat men zich zo gemakkelijk niet door uiterlijkheden verblinden. Het bestaan van het ministerie von Bismarck zal dan ook van korte duur zijn [...]’.

Zelden zal een journalist er zo naast hebben gezeten. Nederlandse kranten leverden eind negentiende eeuw echter ook opvallend veel goede duiding, zo blijkt uit het boek Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Franse Duitse oorlog 1870-71 van Paul Moeyes. Terwijl ze geen correspondenten aan het front hadden, wisten ze hun lezers te bedienen met berichtgeving die ook anderhalve eeuw later de toets der kritiek kan doorstaan, blijkt uit deze vlot leesbare geschiedenis.

Moeyes publiceerde al diverse werken over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. In de inleiding van zijn nieuwe boek schrijft hij terecht dat de Frans-Duitse oorlog van 1870-’71 ‘is als het eerste deel van een drieluik met de Eerste en Tweede Wereldoorlog als de andere panelen’. En dus is het belangrijk om van dit conflict kennis te nemen, want ook al deed Nederland net als in de Eerste Wereldoorlog niet mee aan de vijandelijkheden, de politiek en publieke opinie waren er wel degelijk zeer mee begaan.

Schermutselingen

In zijn eerste hoofdstukken slaagt Moeyes erin helder de politieke schermutselingen te beschrijven die tussen 1864 en 1871 tot een reeks oorlogen leidden. Dat is een prestatie, want zoals de Britse premier Palmerston zei over de Sleeswijk-Holsteinkwestie: ‘Er waren maar drie mensen die de Sleeswijk-Holsteinkwestie echt hebben begrepen: de Prins-Gemaal, die dood is; een Duitse professor, die gek geworden is; en ikzelf, die alles weer vergeten ben.’

De kwestie betrof de heerschappij in de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. De Deense koning meende daar recht op te hebben, maar Pruisen en Oostenrijk trokken in 1864 ten oorlog om deze gebieden ‘Duits’ te houden. Twee jaar later versloeg Pruisen zijn voormalige partner Oostenrijk in een briljant georganiseerde veldslag bij Königgrätz en trok zo de macht binnen de Duitse Bond naar zich toe.

De Nederlandse pers was duidelijk in haar oordeel over het uitbreken van de oorlog: dat was de schuld van Frankrijk

In het Frankrijk van keizer Napoleon III werd al deze de Pruisische druistigheid met toenemende bezorgdheid gadegeslagen. De keizer leunde voor zijn aanzien op de naam van zijn oom – de eerste Napoleon – maar zijn land maakte een periode van maatschappelijke en politieke stagnatie door. Die vertaalde zich onder meer in een rampzalig verlopen legerhervorming.

Alfamannetje

Dit alles weerhield Frankrijk er niet van zich te gedragen als het alfamannetje op de Europese apenrots. Bismarck had dit haarfijn in de gaten, en zou het Franse misplaatste superioriteitsgevoel gebruiken om de laatste oorlog uit te lokken die hij nodig had om heel Duitsland - een verzameling van talrijke grote en kleine staten – onder Pruisische controle te brengen. Door Frankrijk te bruuskeren in een Spaanse troonopvolgingskwestie, deed hij Napoleon op 19 juli 1870 naar de wapens grijpen.

De Nederlandse pers was duidelijk in haar oordeel over het uitbreken van de oorlog: dat was de schuld van Frankrijk. Het Nieuws van den Dag noteerde: ‘Napoleon en zijn kabinet hebben wederom een der schitterendste bewijzen geleverd voor de waarheid der stelling dat de spraak de mens gegeven is om zijn gedachten te verbergen. Het keizerrijk is welbeschouwd niet de vrede maar de oorlog toegedaan.’ De Arnhemsche Courant zag het somber in voor de Fransen. ‘Toch is, zelfs voor het krijgshaftige Frankrijk, die oorlog een zeer gewaagde onderneming. Frankrijk staat niet alleen tegenover Pruisen maar tegenover geheel Duitsland.’

Dat klopte, want ook katholieke Duitse staten als Beieren sloten zich bij Pruisen aan. De Duitse legers trokken de grens over in een offensief dat tot in de puntjes was voorbereid. Verantwoordelijk daarvoor was stafchef Helmuth von Moltke, die in 1866 ook de overrompeling van Oostenrijk had georganiseerd.

De Franse soldaten deden hun best en vochten dapper, maar hun generaals waren niet tegen hun Duitse tegenstanders opgewassen: slag na slag ging verloren. De Franse kranten deden echter alsof aan het front alles naar wens verliep, en het duurde even voordat het de Nederlandse pers lukte om uit Britse kranten te waarheid over het verloop van de oorlog te destilleren.

Luide kritiek

Er klonk luide kritiek op de Franse legerleiding, waarbinnen de keizer een bijzonder ongelukkige rol vervulde. ‘Napoleon III heeft getoond noch bekwaam staatsman noch veldheer te zijn’, concludeerde de Apeldoornsche Courant op 20 augustus 1870. En toen moest het ergste nog komen. Op 31 augustus werd het Franse leger, inclusief de keizer, omsingeld in Sedan. Op de heuvels die de stad omringden, stelden de Duitsers vervolgens hun artillerie op. De Franse generaal Ducrot vatte de situatie krachtig samen: ‘Nous sommes dans un pot de chambre, et nous y serons emmerdés.’ (‘We zitten in een po en er gaat op ons gescheten worden.’)

Aldus geschiedde. Na vier dagen van beschietingen gaf het Franse leger zich over: Napoleon III ging in krijgsgevangenschap. Dit was het moment dat de stemming in de Nederlandse pers omsloeg. Ja, de Fransen hadden de oorlog aan zichzelf te danken, maar een almachtige oosterbuur als enige grootmacht in Europa joeg veel Nederlanders angst aan.

We zitten in een po en er gaat op ons gescheten worden, zei de Franse generaal. Aldus geschiedde

Nadat Leon Gambetta in Parijs in 1870 de Derde Republiek had uitgeroepen, hoopte Nederland dat de oorlog snel afgelopen zou zijn en dat de Duitsers niet al te strenge vredesvoorwaarden zou opleggen – en al helemaal geen grondgebied zouden eisen. ‘Elzas en Lotharingen, daar hangt dus alles van af, Frankrijk kan dien provincies niet loslaten, zonder zichzelf te onteren’, wist het Venloosch Weekblad. ‘Wat zal de koning [Wilhelm I], wat zal von Bismarck beslissen? Dat is de vraag. Wij hopen en verwachten dat zij verstandig zullen zijn en die eis niet stellen.’

Die eis werd dus wél gesteld en de Franse vernedering werd gecompleteerd toen op 18 januari 1871 Wilhelm in het paleis van Versailles tot Duitse keizer werd uitgeroepen. Op 26 februari ondertekende de Republikeinse regering de wapenstilstand, waarna ze de opstand van de Commune in Parijs bloedig neersloegen.

In een halfjaar tijd waren de machtsverhoudingen in Europa geheel op hun kop gezet. De Arnhemsche Courant blikte bezorgd in de toekomst als het ging om verdere Duits ambities. ‘Het pangermanisme, dat in alles een strijd ziet tussen twee vijandige rassen en daarom alle zogenaamd gescheiden delen van hetzelfde ras wil verenigen, en reeds het afgedoolde schaap Elzas-Lotharingen heeft teruggebracht in de armen van de herder te Berlijn, is een gevaar voor Nederland.’

Het zou even duren, maar op 10 mei 1940 kreeg deze journalist zijn gelijk. In deel III van de Frans-Duitse oorlog lukte het Nederland niet langer aan de kant te blijven.



Paul Moeyes: Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Frans-Duitse oorlog 1870-71. Vuistrecht en wisselgeld. Nederland en de Frans-Duitse oorlog 1870-71. De Arbeiderspers, 424 blz. € 32,50 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 maart 2021