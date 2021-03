‘Ik kan je niet jaren blijven negeren’, zei ze

Voor zijn zonvakantie had Rafael een bestemming gekozen die geheim moest blijven. Normaal moesten al zijn vrienden die reizen van minuut tot minuut meebeleven door de bewegende beelden die Rafael deelde op WhatsApp, Facebook en de laatste jaren, dankzij een midlifecrisis, zelfs op Instagram.

Nu was Jasper via WhatsApp aan het videobellen met Rafael, die op het balkon van zijn hotelkamer zat. Zelf maakte Jasper weer eens een wandeling, deze keer door het Doctor J.M. Den Uylpark in Almere, tussen Kruidenwijk en Muziekwijk. De vorige keer dat hij hier liep, was met Monique. Toen had Jasper gevraagd hoeveel mensen in dit park zouden weten wie Doctor J.M. Den Uyl was. En waarom noemden ze hem niet gewoon Joop? Monique had gezegd dat hij niet zo moest haten op Almere.

Dit is het 25ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

In het park bleef Jasper staan bij een nogal nondescript standbeeld dat vermoedelijk Doctor J.M. Den Uyl moest voorstellen. Op het beeldscherm van zijn telefoon zag hij Rafael zitten op dat balkon, met ontbloot bovenlichaam en een zonnebril op zijn neus.

„Waarom doe je zo geheimzinnig?”, vroeg Jasper. „Stuur je deze keer geen filmpjes?”

Rafael had het gevoel dat zijn reis naar Dubai niet bij iedereen goed zou vallen, daarom deed hij het liever clandestien. Maar hij had geen spijt. De zon voelde zo lekker warm en alles was gewoon open, geen lockdownshit.

Jasper had al verteld wat er was gebeurd met Samantha. Nu wilde hij met Rafael delen waarom hij er spijt van had. Hij wilde gewoon met Monique zijn, Samantha had hem in de war gebracht. Het kwam ook door dat schilderij van een naakte vrouw boven haar bed, hij móést gewoon zien of zij dat was, kende Rafael dat gevoel, dat je niet kon rusten voor je een bepaalde vrouw één keer had veroverd, anders was het niet af, enfin, nu was dat gelukt en kwam Jasper terug in de realiteit: Monique was zijn vrouw, ze deelden hun levens al zoveel jaar en…

Rafael onderbrak hem, hij kende het verhaal. Zijn enige vragen waren: „Meen je het echt? En denk je dat Monique dit verhaaltje zal geloven?”

Jasper meende het echt. En het was geen verhaaltje, hij voelde het zo en…

Rafael onderbrak hem weer. „Ja ja, bespaar me de details. Ik ga naar de mall hier. Kun jij trouwens het verschil zien tussen Russische en Oekraïense hoeren?”

Jasper gaf geen antwoord en keek alleen nog een paar seconden naar het telefoonscherm voor hij Rafael wegdrukte.

De wandeling van Jasper en Monique ging langs het water van de Noorderplassen. Eerst wilde ze niet mee. Daarna zei ze: „Ik kan je nog wel een jaar blijven negeren. Maar ja, we zullen toch een keer moeten praten.”

Ze liepen over de Schateilandbrug en Monique wees naar zijn linkerhand. „Je draagt je ring nog.”

„Natuurlijk”, zei Jasper. „Waarom niet?”

Toen vroeg Monique of hij zenuwachtig was. En of hij een praatje had ingestudeerd.

Jasper had geen toespraak voorbereid. Maar hij wilde wel iets uitleggen. Hij wist dat het geen excuus was en dat iedereen hetzelfde probleem had, maar hij werd gek van hoelang dit duurde. Een jaar geleden, toen corona begon, dacht Jasper: eindelijk rust, een keer wat anders, komt goed. Maar het nietsdoen zorgde niet voor rust. Jaspers theater, zijn levenswerk, ging kapot en hij had niets om naar uit te kijken. Geen reizen, geen nieuwe indrukken, geen etentjes, geen avondjes, geen afleiding. Steeds begon hij weer aan een nieuwe week waarin er niets zou gebeuren. Het leek alsof die weken steeds sneller voorbijgingen, was het alweer vrijdag? Jasper wist dat het geen excuus was – had hij dat al gezegd? – maar kennelijk had hij iets spannends nodig, een nieuwe impuls, was het smakeloos om het zo te noemen? En hij had op de verkeerde plek gezocht. Nu besefte Jasper dat wat hij zocht geen waarde had, dat hij gewoon met Monique wilde zijn en hoopte dat zij hem nog kon vertrouwen.

Inmiddels liepen ze door het bos. „Ik weet het niet, man”, zei Monique. „Ik moet hierover nadenken. Je hebt me pijn gedaan.” Haar werktelefoon ging. „Deze moet ik even opnemen.”

Jasper keek op zijn telefoon. Op WhatsApp een bericht van Samantha: ‘Hoe gaat het schatje? Kunnen we afspreken om te praten over wanneer ik bij het theater kom werken?’

