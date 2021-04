Schilderen, yoga en Donald Ducks lezen tegen de verveling

‘Ik heb minder stress als ik yoga doe’

Toen Zonne (9) niet meer kon boksen, ging ze op yogales bij haar buurman.

Voordat de sportscholen dichtgingen, zat Zonne Brouwer (9) uit Blokker op boksen. Ze vond het leuk om sterker te worden, vertelt ze. Maar ja, boksen mocht niet meer, door corona. Gelukkig had Zonne een leuke buurman, die yogaleraar is.

Samen met haar broertje ging ze bij haar buurman op les. Elke dag doen ze nu oefeningen. Ze moeten hun armen en benen strekken en gek op de grond gaan liggen.

Haar favoriete bewegingen zijn vooroverbuigen en de ‘scorpion’. Daarbij moet je op de kop, met je armen op de grond in een ‘nekstand’ gaan staan, en je voeten op je hoofd zetten. „Dat kan ik bijna!”, zegt Zonne.

Het leukste aan yoga vindt ze dat ze sterker en leniger wordt. Ze kan steeds meer bijzondere bewegingen doen. „Mijn broertje wordt ook elke dag beter”, vertelt Zonne. Maar hij is niet zo goed als zij.

De yogales duurt wel erg lang. Soms wel twee uur, zegt Zonne. Maar dat vindt ze helemaal niet erg, want ze wordt er heel erg rustig van. „Ik heb veel minder stress als ik yoga doe”, vertelt ze. Dat is fijn, want ze moet op school best veel toetsen doen. En daar krijgt ze stress van.

Eigenlijk vond Zonne het helemaal niet zo erg dat ze even niet naar school mocht. Yoga vindt ze leuker dan school. En soms geeft de yogaleraar haar les in het Engels. Daar leert ze ook veel van. Sinds de school weer open is, kan ze nog maar één, in plaats van twee keer per dag naar yogales. Dat vindt ze heel jammer.

Als het aan Zonne ligt doet ze de rest van haar leven yoga. „Behalve als ik bejaard ben. Want dan kan ik het misschien niet meer”, zegt ze.

‘Het wordt al best wel mooi!’

De opa van Evelien (12) leert haar tekenen en vertelt alles over schilders.

Stiekem vond Evelien Boekholt (12) uit Leusden de eerste tekenles die ze van haar opa kreeg heel erg saai. Ze moest een rechte lijn tekenen. En dan weer een lijn tekenen, en weer één. „Ik had er meer van verwacht”, zegt Evelien.

Haar opa wist wel dat Evelien zijn eerste tekenles saai zou vinden. Maar dat was ook de bedoeling. Want de eerste tekenles die hij zelf op school kreeg, was ook saai. Om goed te kunnen tekenen is het heel belangrijk dat je een rechte lijn kan tekenen, vindt de opa van Evelien.

De lessen die Evelien daarna van haar opa kreeg vond ze veel leuker. Opa vertelt haar alles over schilders. „Vandaag hebben we het over Henri de Toulouse-Lautrec gehad”, vertelt Evelien. Dat is de favoriete schilder van haar opa. Hij kwam uit Frankrijk en leefde meer dan honderd jaar geleden. Terwijl opa over hem vertelde, schilderde hij ook een schilderij van hem na. „Het wordt al best wel mooi!”, zegt Evelien. Er staat een vrouw op en er zitten veel lichte kleuren in, maar ook veel donkere.

Voor corona kwam Evelien vaak in een gymzaal met een klimmuur. Ze vond het leuk om daar tegen de muren omhoog te klimmen. Maar dat mocht niet meer. Opa vroeg toen of ze tekenles van hem wilde, en daar had ze wel zin in. Later wil Evelien ontwerper of architect worden, net als haar opa. Een architect is iemand die huizen ontwerpt. En voor dat beroep moet je heel goed kunnen tekenen.

Tijdens de les stelt Evelien veel vragen aan haar opa. Over de kleuren die hij gebruikt bijvoorbeeld. „Vorige week leerde ik dat schilderijen van de schilder Picasso er heel simpel uitzien, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn”, zegt Evelien.

Als ze niet in de tekenles zit of aan het tekenen is, speelt Evelien spelletjes. Kolonisten van Catan bijvoorbeeld. Want de hele tijd lijnen tekenen, dat vindt ze ook weer saai.

‘Tijdens het eten zit ik al te lezen’

Moes (7) heeft al meer dan vijftig Donald Ducks uitgelezen. De moppen vindt hij het leukst.

Als je Moes de Gram (7) uit Driebergen vraagt wat hij ervan vond dat de scholen dichtgingen, dan wordt hij boos. Heel boos. „Wie dat heeft bedacht, is maar stom”, zegt Moes.

Moes miste zijn vrienden. Om de saaie dagen minder saai te maken, bakten papa en mama koekjes met hem. Zoveel koekjes, dat Moes geen koekjes meer kon zien.

Maar toen bedacht Moes iets.

Op school mag hij als hij klaar is met zijn werk altijd de Donald Duck lezen. Dat vindt hij heel erg leuk. Mama en papa kochten daarom een heel grote stapel Donald Ducks voor hem. Het waren er wel vijftig.

Sinds die dag doet Moes niks anders meer dan lezen. Al snel had hij ze alle vijftig uitgelezen. Van zijn opa en oma kreeg hij voor zijn verjaardag een abonnement. Nu zit de Donald Duck elke woensdag in de brievenbus. Moes weet precies hoe laat de postbode er is. „Rond etenstijd. Dan pak ik mijn Duckie en zit ik tijdens het eten al te lezen”, vertelt hij.

De moppen vindt Moes het leukst, die vertelt hij graag na aan tafel. „Waarom lopen de Zware Jongens altijd langs de snelweg?” Het antwoord: „Daar is de vluchtstrook.” Of hij vertelt hoe oom Dagobert woedend wordt als er een klein stofje op een muntje zit. Dagobert is bang voor de Zware Jongens, maar Moes vindt die juist grappig.

Het allerleukst vindt hij Kwik, Kwek en Kwak. Dat zijn de neefjes van Donald Duck. Ze lijken erg op hem, vindt Moes, want ze zijn net als hij nieuwsgierig.

Als Moes slaapt, dan droomt hij dat zijn brief in de Donald Duck komt. „Ik heb een brief gestuurd omdat ik graag wil weten waarom alle figuren in de Donald Duck dieren zijn”, vertelt hij. Zou Moes antwoord op zijn vraag krijgen?