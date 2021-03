Hockney’s variant op Hollands landschap is topstuk veiling

Een bijna vier meter breed schilderij van David Hockney van een Nederlands landschap wordt donderdag in Londen geveild. Tall Dutch Trees After Hobbema (Useful Knowledge) zal volgens Sotheby’s tussen de 7,5 en 10 miljoen euro opbrengen.

David Hockney is een van de duurste levende kunstenaars – november 2018 bracht zijn Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) 70 miljoen euro op. Ook dit is een bijzonder doek, maar minder iconisch Hockney. Tall Dutch Trees After Hobbema (Useful Knowledge) maakte hij in 2017 en is geïnspireerd op het schilderij Het laantje van Middelharnis uit 1689 van de Nederlandse schilder Meindert Hobbema.

Hockney maakt het in 2017 en een fragment ervan stond op 16 april 2018 op de cover van The New Yorker. In dat Amerikaanse tijdschrift vertelde Hockney toen dat hij als achttienjarige al gefascineerd is door het doek. „Ik heb er altijd van gehouden. Het is een prachtig schilderij, het origineel. Het hangt in The National Gallery en ik zag het toen ik achttien was, toen ik voor het eerst naar Londen ging.”

Lees ook: Terug naar het laantje in Middelharnis

Wat hem aantrok is het perspectief, wat altijd een belangrijk thema voor Hockney is gebleven. Voor de cover van The New Yorker gebruikte hij het centrale deel van het schilderij, het laantje met de opvallende bomen. „Het fascinerende is dat er in het schilderij [van Hobbema] twee verdwijnpunten zijn”, zegt Hockney. „De ene bevindt zich in het midden van het schilderij, met de verdwijnende weg. Maar de andere is in de lucht. Je kijkt altijd omhoog, omdat de bomen zo hoog zijn.”

Hockney’s schilderij, eigenlijk is het een zesluik met deels zeshoekige panelen, dat donderdag geveild wordt is complexer dan de tekening op The New Yorker. Zo heeft hij symmetrische spiegelingen aangebracht in het landschap en veel details weggelaten. Doordat hij het zandpad heeft uitgespaard uit het doek, is het perspectief volgens hem omgekeerd. Je kijkt nu als het ware vanaf de horizon naar buiten. Het is daardoor verwant met ander werk van Hockney, zoals de video die hij maakte waarin hij over een Britse landweg met hoge bomen rijdt. Verder deconstrueerde hij Hobbema’s perspectief nog meer door van de wolken en weilanden losse panelen te maken.

Hockney reageerde tijdens zijn carrière al vaker op klassieke meesterwerken, zoals van Vermeer, Monet, Van Gogh en Picasso. Van de reeks die hij in 2017 en 2018 maakte is in Sotheby’s online catalogus een schitterende foto te zien, waarop hij zelf een beetje verloren tussen die schilderijen staat.

In de veiling Modern Renaissance: A Cross-Category Sale biedt Sotheby’s donderdagavond in totaal vijftig werken aan uit diverse periodes. Andere topstukken zijn een zelfportret en een strandgezicht uit 1904 van Edvard Munch, een zittende vrouw van Picasso uit 1941 en Portret van een jongeman van de vijftiende-eeuwse schilder Piero del Pollaiuolo. En verder o.a. twee Banksy’s, een Basquiat en een Warhol.