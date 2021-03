Hiphopduo The Opposites wint Edison Pop Oeuvreprijs

De Edison Pop Oeuvreprijs gaat dit jaar naar hiphopduo The Opposites, een van de meest succesvolle acts in de nationale rapgeschiedenis. Volgens het juryrapport is het duo „legendarisch geworden door hun vele grote hits en dikke clubtracks” en slaagde The Opposites erin „om vanuit een alternatieve compromisloze positie een groot publiek te bereiken en een eigen plek te vinden in de Nederlandse muziek”. Het oeuvre staat „binnen de Nederlandse popgeschiedenis op bijzondere hoogte”, aldus de jury.

Jeugdvrienden Willem de Bruin (35) en Twan ‘Big2’ van Steenhoven (35) begonnen samen muziek te maken op de middelbare school en waren voor het eerst te horen in de populaire mixtapeserie De Straatremixes van Lange Frans en DJ MBA. In 2005 verscheen doorbraakalbum De Fik Erin bij hiphoplabel Top Notch en scoorden ze als gastartiesten een daverende clubhit met ‘Wat Wil Je Doen’ van The Partysquad.

De Bruin en Van Steenhoven waren twee jongens uit dorpen in de buurt van Alkmaar – respectievelijk Noordeinde en Heiloo – voor wie muziek een uitweg was uit tergende verveling, vertelden ze begin 2006 na die successen aan NRC, in het ouderlijk huis van Big2. „Het is leuk om al die stoere gasten in de grote stad te zien bouncen op onze muziek”, zei De Bruin. „Ze staan mooi te springen op de muziek van een stel boeren.”

En gesprongen werd er. The Opposites bouwde in korte tijd een onverwoestbare livereputatie op met hun overrompelende optredens op grote festivals als Pinkpop en Lowlands, poppodia en in het clubcircuit. Ze stonden aan de basis van de kolkende moshpits die een standaard werden bij rapshows in Nederland.

Invloedrijke popartiesten

De jonge rappers, die zich op de kaart zetten met rauwe recht-voor-je-raapteksten, ontwikkelden zich gaandeweg tot invloedrijke popartiesten. In hun muzikale palet putten ze uit zeer diverse muzikale invloeden, van G-Funk tot gabber, en van ballads tot synthpop. De stijl varieerde van het radiovriendelijke ‘Slaap’ – hun eerste grote hit – waarin een nieuwsgierig kindje lief wordt toegesproken, tot pompende nummers als ‘Geen Klasse, Geen Style’ van hun EP Rauwdauw (2006) en ‘Dom, Lomp & Famous’ van het tweede album Begin Twintig een jaar later.

De artiesten die met hun groepsnaam benadrukken hoezeer ze van elkaar verschillen, brachten in 2010 hun solodebuten tegelijkertijd uit als het gebundelde derde album van The Opposites, Succes/ Ik ben Twan, met daarop de nummer 1-hit ‘Broodje Bakpao’ en de single ‘Licht Uit’. Het absolute hoogtepunt bereikte The Opposites in 2013, het jaar waarin de groep met Slapeloze Nachten hun meest recente en succesvolle album uitbracht. Het titelnummer werd een grote hit, net als ‘Hey DJ’, ‘Sukkel Voor De Liefde’ met Mr. Probz, en het op gabber geïnspireerde ‘Thunder’.

Ze kregen voor dat succes begin 2014 op Noorderslag de Popprijs, nadat ze eerder al onder meer een Zilveren Harp, State Awards en 3FM Awards wonnen. Na de Popprijs maakte de groep bekend uit elkaar te gaan. Rapper en producer Van Steenhoven, die in 2018 het sterke soloalbum Van Staal uitbracht, vertelde NRC dat het succes hem mentaal te veel werd: „We waren helemaal het middelpunt van de popcultuur. Maar tussen de optredens door zat ik geïsoleerd in mijn woonkamer.”

De Bruin had liever willen doorgaan, vertelde hij. „Ik had nog wel wat hits te schrijven en was er nog niet klaar mee. Met de breuk viel iets uit mijn handen waar ik zo hard voor gewerkt heb.”

De Bruin bracht eind 2018 zijn beklemmende en introspectieve soloplaat Man In Nood uit, waarin hij het verdriet verklankte van een diepe persoonlijke crisis die tot volle wasdom kwam na het einde van The Opposites. Openhartig vertelde hij over depressie, suïcidale gedachten en angstaanvallen. De visueel en conceptueel sterke, subliem gedoseerde optredens bij deze plaat werden breed bejubeld.

Comeback

Na die solosuccessen verraste de groep in 2019 met een comeback als liveact op Appelsap, gevolgd door een invalconcert op Pukkelpop een dag later. De groep werd ook aangekondigd als headliner op Lowlands in 2020 – wat door corona niet doorging; de groep staat nu op het programma voor dit jaar. Van rapper en producer Big2 verschijnt vandaag de nieuwe single ‘Vogelvrij’ met Sticks en Josylvio, afkomstig van zijn aankomende album New Life.

De Edison Pop Oeuvreprijs 2021 wordt zondag 28 maart uitgereikt aan The Opposites, in het tv-programma Humberto op RTL4. De prijswinnaars in de andere categorieën van de Edison Pop 2021 worden zaterdag al bekendgemaakt in een speciale uitzending van Matthijs Draait Door op NPO 1.

