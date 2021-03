Hermitage Amsterdam zoekt 1 miljoen euro om te overleven

De Hermitage Amsterdam is door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Om in de toekomst open te kunnen blijven, is het museum donderdag een publiekscampagne begonnen om geld bijeen te brengen. Dat maakte het museum donderdagmorgen met een persbericht bekend.

De Hermitage Amsterdam is een onafhankelijke en zelfstandige juridische entiteit met eigen geldstromen en een eigen doelstelling. Het in 2004 opgerichte museum toont vooral kunst uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Zonder structurele subsidie trok het museum het afgelopen decennium gemiddeld zo’n 400.000 bezoekers per jaar.

Na een crisisjaar met weinig toeristen en langdurige gedwongen sluitingen is de Hermitage in de problemen gekomen. Van de inkomsten van het museum komt 70 procent uit kaartverkoop. In het najaar heeft het museum 11 van de 44 werknemers ontslagen.

Onder leiding van de nieuwe directeur Annabelle Birnie begint de instelling daarom de publiekscampagne ‘Houd de Hermitage open’. Dat doet het met hulp van ambassadeurs. Tot 1 mei hoopt het museum daarmee een miljoen euro bijeen te brengen. Zonder die extra inkomsten, zegt een woordvoerder, ontstaat in de begroting van volgend jaar een groot financieel gat.

Eind januari maakte de Museumvereniging bekend dat 10 procent van de 450 aangesloten Nederlandse musea vast personeel heeft moeten ontslaan. Eerder werden op grote schaal tijdelijke contracten niet meer verlengd. Tien musea gaven in november aan te verwachten binnen een half jaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis.