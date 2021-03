Heb je je slecht geïnformeerd over je zorgpolis? Dan ben je vaak duurder uit

Jaarlijks stappen ruim één miljoen mensen over naar een nieuwe zorgverzekeraar. Maar voor die keuze moeten ze zich een weg banen door een woud aan aanbieders en polissen. Dat mag een helse klus zijn, dát we kunnen kiezen voor het ene of het andere bedrijf, merk of product is een groot goed. Die vrijheid stimuleert de concurrentie tussen bedrijven. En dat bevordert de kwaliteit en betaalbaarheid, wat weer in het belang is van de consument, is het idee.

Die gedachtegang gaat alleen wel uit van een goed geïnformeerde burger, die kritisch en weloverwogen besluiten neemt. En juist bij deze aanname vallen nogal wat kanttekeningen te plaatsen, zo blijkt uit een recente, uitgebreide studie naar de keuze voor een vrijwillig eigen risico bij je zorgpolis.

Aan de hand van geanonimiseerde gegevens van zorgverzekeraars en CBS keken onderzoekers van de University of California in Berkeley en de London School of Economics naar het zorggebruik en de eigenrisicokeuze tussen 2013 en 2017 van twaalf miljoen Nederlanders. Hun conclusie? „Mensen maken gemiddeld genomen slechte keuzes”, aldus Johannes Spinnewijn, een van de onderzoekers van de studie, waarover vorige maand een artikel verscheen in economenblad ESB.

Mensen maken doorgaans slechte keuzes Johannes Spinnewijn onderzoeker

Dat zit zo: om de zorg betaalbaar te houden, is in 2006 (naast andere hervormingen) een eigen risico ingevoerd, bovenop de maandelijkse premie van de zorgverzekeraar. Die eigen bijdrage – nu 385 euro per jaar – moet mensen bewust maken van de kosten van zorg en hen ervan weerhouden onnodige zorg te gebruiken. Mensen die verwachten minder kosten te maken dan de verplichte eigen bijdrage, omdat ze gezond zijn en geen zorg nodig denken te hebben, kunnen deze bijdrage vrijwillig verhogen, tot 885 euro. In ruil betalen ze minder zorgpremie. en dat leidt volgens voorstanders onder gezonde mensen tot meer draagvlak om bij te dragen aan de zorg van anderen.

Of iemand een ‘verstandige’ keuze heeft gemaakt, is „heel makkelijk te evalueren omdat de verwachte zorgkosten goed te voorspellen zijn”, legt onderzoeker Spinnewijn uit. „Iemand met een grote kans op hoge zorgkosten neemt een laag vrijwillig eigen risico, en vice versa. We zien dat bij 60 procent van de mensen de kans klein is dat ze meer dan 385 euro aan zorg verbruiken. Zij hebben dus baat bij een vrijwillig eigen risico.” Maar slechts 10 procent kiest daar voor. Spinnewijn: „Voor veel mensen is de kans op hogere zorgkosten heel laag. En toch kiezen ze ervoor voor om gemiddeld 250 euro per jaar extra premies te betalen om een verwacht verlies van 50 euro te compenseren.”

Wat is een goede keuze?

„De keuze voor een vrijwillig eigen risico is best ingewikkeld”, zegt Richard van Kleef, gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (en niet betrokken bij het onderzoek van Spinnewijn en collegae). „Je moet sowieso van het bestaan afweten. En ook snappen wat het globaal inhoudt, wat je erop vooruit kunt gaan en wat je kunt verliezen.”

Dat het best veel van iemand vraagt om de ‘goede’ keuze te maken, blijkt ook uit de rest van het onderzoek naar zorggebruik en eigenrisicokeuze. Naast informatie over de zorg, gebruikten de onderzoekers ook informatie over inkomen, vermogen, schulden, opleidingsniveau, studierichting en woonplaats van de 12 miljoen Nederlanders wiens data zij gebruikten.

Spinnewijn: „We zien dat mensen die betere keuzes maken meer onderwijs hebben genoten en vaker een kwantitatieve studierichting (zoals statistiek, red.) hebben gevolgd.” Daarnaast worden zij beïnvloed door de keuzes die hun omgeving maakt, zoals collega’s en familie.

Van de mensen die lage kosten kunnen verwachten, kiezen hoogopgeleiden vaker voor een hoog eigen risico dan laagopgeleiden. Bovendien zijn hoogopgeleiden gemiddeld gezonder. Laagopgeleiden zijn daardoor gemiddeld meer geld kwijt aan zorg, concluderen de onderzoekers.

Ingewikkelde balans

De studie weegt mee dat de ene persoon meer risico kan dragen dan de ander. Want een ‘goede’ keuze is in de praktijk een ingewikkelde balans tussen financieel voordeel en gemoedsrust. Daarom vindt Olaf Simonse, hoofd van adviesplatform Wijzer in geldzaken, het te stellig om te zeggen dat het om ‘slechte’ keuzes gaat.

Simonse: „Een onverwachte zorguitgave heeft voor de één een andere impact dan voor de ander. Met een laag inkomen kun je misschien niet een paar honderd euro missen voor ziekenhuisbezoek en iemand met een goed salaris wél.’’

Het meest solidair is misschien een zorgstelsel zonder eigen risico Richard van Kleef gezondheidseconoom

Met een lagere premie kun je in theorie geld besparen. Maar een buffer aanleggen, is juist lastig voor lage inkomens, zegt Simonse. „Bovendien kan die zekerheid voor zo iemand heel logisch zijn. Mensen met een lage sociaal-economische status zijn gemiddeld gezien ongezonder. Dus als je ziet dat er in je omgeving veel mensen ziek zijn, wil je het risico op onverwacht hoge kosten niet nemen.”

Spinnewijn kan zich vinden in die gedachtegang, maar zegt dat dit daarom nog geen goede keuze is als je wél gezond bent. Uit de studie blijkt juist dat inkomen en spaargeld de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden niet verklaren, stelt hij.

Geen rationele keuzes

Ook volgens Simonse wordt er te veel vanuit gegaan dat mensen verstandige, rationele keuzes maken. Hij verwijst naar het rapport ‘Weten is nog geen doen’, waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2017 waarschuwde dat de overheid te hoge verwachtingen heeft over de zelfredzaamheid van burgers. Daarom ziet hij nog veel ruimte voor betere informatievoorziening. „Hoewel we ook weten dat informatievoorziening niet de heilige graal is. Vaak komt die namelijk niet aan bij de mensen voor wie het bedoeld is.”

Econoom Van Kleef, die al eerder onderzoek deed naar het vrijwillige eigen risico, vindt het een gemiste kans dat nog steeds zo veel mensen daar geen gebruik van maken. „De concurrentie in de zorg werkt natuurlijk alleen echt goed als mensen kritisch kiezen.”

Het meest solidaire zorgstelsel is er misschien daarom wel een zonder eigen risico, aldus Van Kleef. „Maar daar betaal je wel een prijs voor. We weten dat het zorggebruik dan stijgt, en dat leidt tot een hogere premie.”