Had een van de kinderen van Ruinerwold zijn mond maar voorbijgepraat

Misschien valt er nog iets mee aan dit verhaal, denk je als je in het begin van De kinderen van Ruinerwold ziet hoe Israel, een van de kinderen die zijn hele leven lang door zijn vader werd opgesloten, de laatste jaren in een Drentse boerderij, in een verlaten politiebureau zijn allereerste identiteitskaart krijgt en aarzelend zegt: „Het is niets en toch ook weer een hoop.”

In gedachten heb je thuis op de bank al de meest monsterlijke kwalificaties voor de vader bedacht, maar je hoort een van de zoons zeggen dat hij het naar vindt als kranten schrijven over de ‘Duivel van Drenthe’. Ook voel je hoe intimiderend het beleg van de pers moet zijn geweest, de onophoudelijke agitatie aan talkshowtafels van journalisten die elkaar met akelige details de loef probeerden af te steken. De oudste dochter van het gezin zegt te geloven dat haar vader meende het goede te doen en leefde met pijn in het hart.

Maar nee. Ruinerwold is een geschiedenis waarin helemaal niets meevalt, blijkt uit de eerste aflevering van De kinderen van Ruinerwold (BNNVARA), een vierdelige documentaireserie van Jessica Villerius waarin de oudste vier van de negen kinderen van het gezin vertellen wat ze hebben meegemaakt. De oudste drie (die nooit in Ruinerwold hebben gewoond) werden bij hun geboorte gewoon ingeschreven bij de burgerlijke stand en moesten naar school. Met instructies van hun vader, die op film zijn vastgelegd. Nóóit zeggen dat er thuis nog meer broertjes en zusjes zijn. „Wij hebben samen een geheimpje met God. Dat mag niemand weten, want anders stoppen ze papa misschien wel in de gevangenis.”

Hadden ze hun mond maar voorbij gepraat. De drie schoolgaande kinderen werd ingeprent dat ze een duivelse invloed op de anderen hadden. „Altijd was iemand de zondebok”, vertelt dochter Mar Jan (30). Dan was je ‘onder’ – wat betekende dat je slaag kreeg en apart van de andere kinderen werd opgesloten. Soms in het hondenhok. „Dan ging ik naast de hond in het hooi liggen om te slapen, die was warm”, vertelt Shin (31), de oudste broer. Hij kreeg zijn broertjes en zusjes vier jaar niet te zien, terwijl zijn vader hem regelmatig toevoegde: „Als we niet in deze tijd leefden, had je allang niet meer geleefd.”

De moeder van het gezin – zij stierf in 2004 – had, zoals de kinderen nog steeds zeggen, „een lichaam uit Oostenrijk”, maar daarin huisde de geest van de jonggestorven dochter van de Koreaanse oprichters van de Moon-sekte. Zij is op verschillende filmpjes als medium te zien; via haar werd met geesten gesproken. Ze overleed bijna bij de geboorte van Israel, maar een dokter werd niet gehaald. Wel hield Van D. zijn zoon later voor dat hij bij zijn geboorte bijna zijn moeder had vermoord.

Grote kunstgrepen heeft Villerius niet nodig in De kinderen van Ruinerwold; ze laat de kinderen rustig en weloverwogen hun verhaal doen. Daardoor verdwijnt het groteske van hun geschiedenis langzaam achter de horizon – en blijft alleen de angst en verwarring van de kinderen in dit gezin nog over. Dan zijn dit nog de twintigers en dertigers die zich hebben weten te bevrijden. De jongste vijf zijn trouw aan hun vader, die wegens zijn slechte gezondheid niet wordt vervolgd. Zij wilden niet meewerken aan de film.

De eerste aflevering sloot af met vooruitwijzingen naar het seksueel misbruik dat de kinderen ondergingen als hun vader meende dat de geest van hun moeder in hen zat. En naar de gruwelijke gedachte waar de vertrokken kinderen mee leefden: dat hun broertjes en zusjes nog opgesloten zaten. Ook aan de drie resterende delen van De kinderen van Ruinerwold zal, zo valt te vrezen, niets meevallen.