Haagse raad wil enquête over duurder cultuurgebouw

De Haagse gemeenteraad heeft donderdag besloten tot een stap die kan leiden tot een raadsenquête naar de bouw van onderwijs- en cultuurcomplex Amare, dat naast het stadhuis verrijst.

Een raadsenquête is het zwaarste middel dat een gemeenteraad heeft, vergelijkbaar met een parlementaire enquête. De raad kan getuigen en deskundigen horen, zo nodig onder ede. Niet eerder gebeurde dat in Den Haag.

De kosten van het gebouw, waar het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en het Zuiderstrandtheater in moeten komen, worden inmiddels geschat op 223,3 miljoen euro. Dat is 45,9 miljoen euro meer dan oorspronkelijk in 2017 beschikbaar werd gesteld.

Bovendien heeft de bouw vertraging opgelopen: de oplevering is al enkele malen uitgesteld en zal nu niet eerder dan 1 juli plaatsvinden. In een hard rapport concludeerde de Haagse Rekenkamer eind vorig jaar bovendien dat de gemeenteraad door het college onvoldoende was geïnformeerd over de oplopende kosten en voortgang.

Verplichte stap

Donderdagavond besloot de raad unaniem een zogeheten vooronderzoek in te stellen om te kijken welke vragen aan de orde moeten komen bij zo’n enquête. Het vooronderzoek is een verplichte stap voor een enquête, op basis waarvan wordt gekeken of die er echt komt.

Coalitie en oppositie zijn het eens dat er fouten zijn gemaakt bij de bouw van Amare. „Er is veel bereidheid bij college en gemeenteraad om daar lessen uit te trekken”, zegt Frans de Graaf van coalitiepartij VVD. Volgens Robert Barker, van oppositiepartij Partij voor de Dieren, vervulde „de gemeente haar rol als contractmanager niet goed. Er was geen grip op dit project”. Hij wijst op problemen bij een groot aantal projecten in de stad, waaronder de bouw van Legoland in Scheveningen, een hotel in de haven, een busplatform bij het centraal station en de bouw van een flat daar. „Het moet ertoe leiden dat bij andere projecten niet dezelfde fouten worden gemaakt.”

Over een cultuurcomplex debatteert Den Haag al sinds 2008. Het project werd in 2010 afgeblazen en daarna in 2014 weer begonnen. Inmiddels is de bouw aan het Spuiplein in volle gang.s