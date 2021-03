Gelekte notitie vertroebelt zicht op nieuwe coalitie verder

Numeriek zijn de politieke verhoudingen in Den Haag nog exact hetzelfde als toen de fractieleiders een week geleden bijeenkwamen en VVD’er Annemarie Jorritsma en D66’er Kajsa Ollongren aanwezen als verkenners. Maar vier dagen nadat die hun verkennende gesprekken over een nieuwe regeringscoalitie begonnen, zijn de onderlinge verhoudingen tussen én binnen partijen op scherp gezet. En is het zicht op een nieuwe coalitie verder vertroebeld.

Ollongren en Jorritsma stapten donderdag op nadat een ‘onderhandelingsnotitie’ deels zichtbaar was geworden op een foto. Dat gebeurde toen Ollongren donderdagochtend met spoed het Binnenhof verliet na een positieve coronatest. De notities waren „geen directe weergave” van de gesprekken met fractieleiders, verdedigden Jorritsma en Ollongren zich kort daarop in een statement. Het zouden „inventariserende voorbereidingsnotities” zijn. Maar de twee vonden dat ze na de misser niet geloofwaardig meer verder konden als verkenners.

Kamervoorzitter Khadija Arib sprak donderdag van „een vervelende dag”, pakte direct door en stelde in de loop van de middag de demissionaire ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) aan als nieuwe verkenners. De twee ministers staan in het middelpunt van de coronabestrijding, maar zullen hun tijd en aandacht moeten delen met nieuwe verkennende gesprekken met de zeventien partijleiders.

De kabinetsformatie kent daarmee een valse start, maar is niet per se terug bij af. Want de leesbare teksten uit de notitie van Ollongren kunnen de verhoudingen op het Binnenhof verslechteren nog voordat er écht begonnen is met het formeren van een kabinet.

Bal ligt vooral bij het CDA

De teksten die te lezen zijn op de foto zijn hard – of ze nou constateringen op eigen gezag zijn, zoals Ollongren en Jorritsma impliceerden, of door partijleiders opgenoemde punten. De kaarten van een deel van de partijleiders liggen even open op tafel. Zo zouden linkse partijen elkaar „niet echt” vasthouden – een bewering die Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) ertoe dwong op Twitter te bevestigen dat ze écht alleen over links willen regeren.

De formatiebal ligt na donderdag vooral bij het CDA, die volgens de notitie zou aanschuiven bij het ‘liberale blok’ van D66 en VVD. De drie samen zouden nog maar vier zetels hoeven vinden voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar de „onderhandelingsstijl” van CDA-leider Wopke Hoekstra zou een punt zijn, blijkens de notitie – op welke manier precies bleef onbenoemd.

Meer consequenties kan hebben wat achter de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt staat: „functie elders”. Binnen het CDA werd donderdagochtend meteen ferm ontkend dat zíj daarvan de bron waren. De partijtop van de christen-democraten worstelt al langer met de positie van Omtzigt, die onder stemmers populair is maar binnen de partijtop niet onaantastbaar is. Dat anonieme CDA’ers deze week in onder meer De Telegraaf zorgen over de mentale gesteldheid van de „uitgeputte” Omtzigt uitspraken, versterkte onder diens achterban het gevoel dat hij weggewerkt moet worden.

De verkenners noch andere partijen gaan over het functioneren van een parlementariër van een andere partij. Als die daar tijdens hun gesprekken wél iets over opgemerkt hebben, zet dat het noodzakelijke onderlinge vertrouwen in een kabinetsformatie zwaar onder druk.

Bij andere partijen is te horen dat het CDA zal moeten beslissen wat het wil: regeren of de oppositie in? Die afweging is doordrenkt van de interne partijdynamiek tussen Omtzigt en Hoekstra: de één een dualistisch Kamerlid, de ander naar eigen zeggen meer bestuurder. Hoekstra zei begin deze week, voorafgaand aan z’n gesprek met Jorritsma en Ollongren, niet zomaar aan te willen schuiven bij VVD en D66.