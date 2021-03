File groeit in de slagader van de wereldhandel

Al meer dan tweehonderd schepen – van olietankers en containerschepen tot bulkvervoerders – wachten tot zij weer door het Suezkanaal kunnen varen. Minstens 213 schepen kunnen deze slagader van de wereldhandel nog steeds niet gebruiken, aldus de gerenommeerde Britse zeevaartpublicatie Lloyd’s List, omdat het onder Panamese vlag varende containerschip Ever Given nog steeds de doorgang blokkeert.

Ever Given, eigendom van het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha en varend voor de Taiwanese rederij Evergreen, liep dinsdag aan de grond in het zuidelijk deel van het kanaal. Het schip was onderweg van China naar Rotterdam maar raakte vermoedelijk uit koers door harde wind, slecht zicht en een zandstorm. Elke dag dat het Suezkanaal gesloten is, leidt er volgens Lloyd’s List toe dat de handel ter waarde van 9 miljard dollar (7,6 miljard euro) wordt verstoord. De Japanse scheepseigenaar maakte donderdag publieke excuses voor het incident.

Een team van bergingsbedrijf Smit Salvage, onderdeel van het Nederlandse maritieme concern Boskalis, is donderdagmorgen aangekomen bij het schip. Samen met het Japanse bergingsbedrijf Nippon Salvage gaat Smit proberen de Ever Given vlot te trekken. Dat kan dagen tot weken duren, bevestigde een woordvoerder van het bedrijf. De Nederlandse bergers zijn in overleg met de Japanse scheepseigenaar, de Egyptische autoriteiten en de verzekeraars van schip en lading.

Doemscenario: containers lossen

De Ever Given ligt overdwars in het kanaal. Het schip heeft een diepgang van 15,7 meter. Ter plaatse is het Suezkanaal 25 meter diep (in het midden), maar dat loopt richting de oevers snel terug naar 15 en 11 meter. De bergers zullen de komende dagen het 400 meter lange en 59 meter brede schip vermoedelijk lichter proberen te maken door brandstof en water eruit te pompen.

Boskalis, dat in 2014 en 2015 een noordelijk deel van het Suezkanaal verbeterde, zou ook grond onder het schip uit kunnen baggeren. Als dat de problemen niet oplost is het „doemscenario”, aldus de woordvoerder, dat containers van het schip moeten worden gehaald om het gewicht te verminderen. Voor grootschalig lossen van containers ontbreekt daar nu nog de infrastructuur.

Volgens deskundigen loopt de containervaart de grootste economische schade op door de stremming. Het containervervoer – met name van China naar Europa – ondervindt al maanden grote problemen vanwege de coronacrisis. Volgens analisten van ING is de betrouwbaarheid van schepen momenteel al extreem laag. Rond de 30 procent van de containerschepen komt op tijd aan.

In de wachtrij in de Golf van Suez (Rode Zee), de Middellandse Zee en halverwege het kanaal liggen ook minstens zestien olietankers. Volgens persbureau AP gaat 7 procent van het mondiale olietransport door het Suezkanaal. Rusland en Saoedi-Arabië zijn de grootste olie-exporteurs die gebruikmaken van het Suezkanaal; India en China zijn de grootste importeurs via het kanaal van geraffineerde producten. Door de problemen in het Suezkanaal steeg de prijs voor een vat ruwe Brent-olie met 3 procent naar 63 dollar, maar die stijging lijkt inmiddels al weer af te vlakken.