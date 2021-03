Een wijze les voor als je later een auto wilt

Hoi, hier de autotester van de krant. Mag ik jullie even meenemen naar de toekomst? Denken jullie daar weleens over na? Toen ik zelf tien was, dacht ik alleen aan buitenspelen en vakantie. Maar over vijftien jaar zijn jullie volwassen.

Ik hoop natuurlijk dat jullie rijk, beroemd en gelukkig worden. Toch is groot zijn ook gedoe. Je moet een baan vinden, moeilijk. Een huis kopen, onbetaalbaar. En een auto hebben. Ook die kost bakken met geld. Zelfs als je een goedkoop gebruikt autootje neemt. Want die gaat vaak stuk en die moet je dan weer laten repareren. Daar gaan je centen.

Maar ik wil het hebben over nieuwe auto’s. Die kosten in Nederland gemiddeld 35.000 euro. Als jullie 2,50 euro zakgeld per week krijgen, dan moet je vanaf nu nog 14.000 weken sparen. Bijna 300 jaar!

Niet te geloven. Vijf-en-der-tig-dui-zend euro. Er zijn genoeg volwassenen die dat niet verdienen in een jaar. En er zijn nog veel duurdere auto’s. Ik heb een keer in een Rolls-Royce gereden van een half miljoen euro. Bizar? Een sjeik in Dubai heeft er zo tien.

Toch kopen best veel mensen zelf een nieuwe auto. Want wat blijkt uit onderzoek? De auto is meestal sneller dan de trein. Ondanks de files. Er is dus een grote kans dat jullie er ooit zelf één hebben.

Ik weet niet precies hoe de auto van 2035 eruitziet. Misschien rijdt hij helemaal zelf en hoef je zelfs geen rijbewijs meer te halen. Hij is in elk geval elektrisch. Dat is alvast fijn nieuws. Een elektrische auto stoot geen giftige stoffen uit.

Maar hij blijft duur. En als je hem hebt, blijft hij geld kosten. Je moet hem opladen. Je moet hem verzekeren. Je betaalt er belasting over. Of je moet hem laten repareren.

En nog iets: de auto die je hebt gekocht, wordt steeds minder waard. Dat heet afschrijving.

Stel: je ouders kopen een nieuwe wagen van 30.000 euro. Na drie jaar willen ze een grotere. Die is duurder, 40.000 euro. Dus ze gaan naar de garage. Ze zeggen: „Mooi, we hebben een auto van 30.000 euro, zo goed als nieuw. Als we die nu eens bij u inruilen tegen de nieuwe? Dan betalen we 10.000 erbij en klaar is kees.” Reken mee: 30.000 euro voor de oude auto + 10.000 euro erbij = 40.000 euro voor een nieuwe auto.

Maar dan zegt de man van de garage: „Helaas, hij is al drie jaar oud. Er zitten krasjes op. Er zit een limonadevlek op de achterbank. Een van uw kinderen heeft met viltstift POEP geschreven op de voorstoel. Ik geef u er nog 10.000 euro voor.” En die kerel laat je ouders glashard 30.000 euro bijbetalen!

Dan ziet de rekensom er opeens zo uit: 10.000 euro voor de oude auto + 30.000 euro bijbetalen = 40.000 euro voor een nieuwe auto.

Dat betekent dat de oude auto van je ouders in één klap 20.000 euro minder waard is. Want 30.000 euro – 20.000 euro = 10.000 euro.

Dat is nou afschrijving: hoe ouder spullen worden, des te minder ze waard zijn.

Dus je bent heel dom als je een gloednieuwe auto koopt. Toch doen mensen dat. Wie dat raar vindt, heeft gelijk. Aan de ene kant werken ouders zich rot om zo rijk mogelijk te worden. Aan de andere kant doen ze alles om hun geld zo snel mogelijk over de balk te smijten.

Dus mijn advies: Als je later een auto koopt, doe het alleen als je écht niet zonder kunt. Helaas zijn auto’s ook ontzettend leuk. Ze zijn supersnel en brengen je precies waar je wilt, van de voetbalclub tot aan Zuid-Frankrijk. Dus mocht je ondanks alles toch verslaafd raken aan autorijden, mijn zegen heb je. Ik ben het zelf namelijk ook. Maar het blijft de grootste geldverspilling die er is.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 maart 2021