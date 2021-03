Drie jaar cel voor man die op groep mensen inreed bij terras Deventer

Een 38-jarige man die in 2019 met een auto inreed op een groep mensen voor een terras in Deventer is veroordeeld tot drie jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan poging tot doodslag en vernieling. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.

De man reed na een uitgaansnacht in oktober 2019 met een Audi Q7 in op de groep mensen kort nadat hij was belaagd in een vechtpartij. De rechtbank rekent hem aan dat hij „doelbewust en opzettelijk met volle vaart in zijn zware en grote auto” op de groep inreed. Hierbij raakten vijf mensen gewond, onder wie iemand die niets te maken had met de vechtpartij eerder op de avond. „Dat er geen doden zijn gevallen is een ‘gelukkig’ toeval en is zeker niet te danken aan de bestuurder”, aldus de rechter.

De man en zijn twee passagiers werden eerder op de avond uitgedaagd door een groep van vijf mannen toen ze met de auto in het voetgangersgebied van Deventer reden. Dit mondde uit in een vechtpartij waarbij de bestuurder meerdere klappen kreeg. De man en de twee anderen gingen daarna weer in de auto zitten, vervolgens reed hij in op de groep van vijf en het daarachterliggende terras.

‘Blinde paniek’

De man beweert zich niets meer te kunnen herinneren en na de vechtpartij „in blinde paniek” te zijn weggevlucht. De rechtbank gelooft dit niet en concludeerde dat er geen sprake is van een verzachtende omstandigheid. Als de man in paniek zou zijn weggevlucht, zou hij de kortste en vrije route rechtdoor hebben genomen en niet naar rechts zijn gegaan om op de groep in te rijden, aldus de rechtbank.

Twee van de slachtoffers van de bestuurder, een man van 25 en een man van 27 jaar, zijn tevens veroordeeld voor openlijke geweldpleging omdat ze deelnamen aan de vechtpartij. De 27-jarige Deventenaar krijgt een taakstraf van honderdvijftig uur uur, de ander een celstraf van drie maanden.