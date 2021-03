De series van week 12: Invincible, The Irregulars en Mighty Ducks

The Irregulars

Getroebleerde tieners gaan in Victoriaans Londen aan de slag voor Dr. John Watson en de mysterieuze meesterspeurder Sherlock Holmes. Deze personages komen als de Baker Street Irregulars voor in het werk van Holmes-bedenker Arthur Canon Doyle. In de serie moeten ze de wereld van de ondergang redden van een bovennatuurlijke dreiging. Netflix, 8 afleveringen.

Invincible

Animatieserie voor volwassenen over de zoon van de meest krachtige superheld op aarde, Omni-Man (ingesproken door J.K. Simmons). De 17-jarige Mark heeft zelf ook krachten. Hij ontdekt dingen over het verleden van zijn vader. Was hij eigenlijk wel een goed persoon? Geproduceerd door Robert Kirkman (bedenker van de populaire horrorreeks The Walking Dead). Amazon Prime Video, wekelijks.

The Mighty Ducks: Game Changers

Een vervolg op de populaire sportfilms uit de jaren 90 over een jeugdijshockeyteam vol met buitenbeentjes. De ploeg is anno 2021 erg sterk en succesvol. De zoon van Alex (Lauren Graham, bekend van Gilmore Girls) wordt uit het team gezet. Moeder en zoon besluiten een eigen team te beginnen en worden daarbij geholpen door de Gordon Bombay, de coach uit de films. Emilio Estevez keer terug in die rol. Disney+, wekelijks.