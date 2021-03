Cruciale vaccinschakel India exporteert even niet

Wie in Mumbai een winkelcentrum bezoekt, moet er rekening mee houden dat bij binnenkomst eerst een wattenstaafje in hun neus verdwijnt. Ook op treinstations, busstations en andere drukke plekken kunnen mensen willekeurig aan een coronasneltest worden onderworpen. Wie weigert, riskeert een boete. De aankondiging was deze week nog niet gedaan of Delhi volgde. Ook daar wil de regering bij onder meer bushaltes mensen op het virus testen.

Waar eerder sommige onderzoekers voorzichtig dachten dat India misschien wel dichtbij groepsimmuniteit was, zijn nu zelfs lokale lockdowns weer aan de orde in het land, in sommige regio’s zijn ook de scholen weer dicht en avondklokken van kracht. Alles om een halt toe te roepen aan de tweede golf die zich in een steeds hoger tempo over het land verspreidt. In krap meer dan vijf weken schoot het aantal nieuwe besmettingen omhoog van 9.000 naar meer dan 50.000 per dag. Zet dit zo door, waarschuwen deskundigen, dan schiet India begin april al de Verenigde Staten en Brazilië voorbij als de nieuwe coronahotspot.

En dus voert India een race tegen de klok. Woensdag kondigde de regering aan dat vanaf 1 april iedere Indiër van 45 jaar of ouder zich mag laten vaccineren – nu nog ligt die limiet op 60 jaar.

Dat besluit, waarmee in een klap honderden miljoenen Indiërs extra in aanmerking komen voor een prik, heeft gevolgen voor de rest van de wereld. India is namelijk een cruciale schakel in de mondiale vaccinketen: hier staat het Serum Institute of India, ’s werelds grootste vaccinmaker.

Serum heeft onder meer met AstraZeneca een contract voor de productie van hun coronavaccin, dat naast India voornamelijk bestemd is voor armere landen. Maar onlangs werd bekend dat ook de Europese Unie hoopt een tekort aan te vullen met 5 miljoen vaccins uit India. Alleen ziet Serum zijn export nu tijdelijk stilvallen.

Leveringen uitstellen

Officieel is van een exportverbod geen sprake, toch heeft Serum sinds vorige week leveringen aan onder meer het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Saoedi-Arabië moeten uitstellen. Het bedrijf uit Pune wil daar desgevraagd geen uitspraken over doen. Vorige week zei topman Adar Poonawalla wel tegen de Britse kant The Telegraph dat de levering van 5 miljoen doses waar het VK op wacht „uitsluitend afhankelijk zijn van de Indiase regering. Dit heeft niets van doen met Serum”.

Lees ook: Europa trekt nu aan Indiase vaccins

Zie hier het dilemma waarin de Indiase regering momenteel verkeert. Met trots deelde de minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar vorige week in het parlement hoe India de afgelopen weken tientallen miljoenen vaccins naar alle hoeken van de wereld stuurde. „Ons beleid en ons gedrag zijn een bron van kracht gebleken voor kwetsbare landen”, zei hij. Maar vanuit de oppositie klonk ook kritiek: en de eigen bevolking dan?

Dat die kritiek nu meer weerklank vindt, ook met oog op het vaccinnationalisme in Europa en elders, maakte een beleidsadviseur van de regering woensdag duidelijk in een interview met de BBC. „India heeft al 60 miljoen vaccins naar andere landen gestuurd en we hebben slechts 50 miljoen thuis gevaccineerd”, zei Ashok Malik. „We moeten het vaccineren van onze eigen mensen nu een push geven.” Malik wilde tegenover NRC verder geen vragen beantwoorden. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar.

Lees ook: In India brengen vrouwen als Subadra Bhoyar vaccins naar de meest afgelegen gebieden

Onduidelijk is wat dit gaat betekenen voor Covax, het internationale programma dat armere landen aan vaccins moet helpen. Die vaccins worden gemaakt door Serum.

Een man heeft zich net laten vaccineren in Mumbai en laat zich daarna fotograferen. Foto Francis Mascarenhas/Reuters

Veel Indiërs aarzelen over de prik

De beschikbaarheid van prikken in India is momenteel niet eens het grootste probleem. Zo blijkt ook in de tuin van East West, een privaat ziekenhuis in het chique zuiden van Delhi. De stoelen op het gazon waarop gegadigden voor een coronaprik kunnen wachten op hun beurt zijn leeg, net als de stoelen in de wachtruimte binnen en die in de met ballonnen versierde kamer waar mensen na hun prik een half uurtje ter controle moeten blijven. ‘Gefeliciteerd!’ hangt in glitters aan de muur.

Lees ook: Ineens kende heel India de naam van een 22-jarige klimaatactiviste

Sommige dagen zijn rustiger dan andere, zegt dokter Kimberley Chawla. Van de honderd mensen die ze hier op een dag kunnen ontvangen, komen er soms vijftig, soms negentig. Soms minder. Elders in de stad en ook elders in het land is de situatie niet anders. Aarzeling over de vaccins maakt Indiërs weinig happig een prik te halen. Amper drie procent van de bevolking is nog maar gevaccineerd. In dit tempo is India mogelijk nog jaren bezig de drempel van 70 procent te halen.

In East West is het personeel vooral druk met het beantwoorden van telefoontjes met vragen over de prikken. „Er gaat nog altijd veel misinformatie over rond, vooral op WhatsApp”, vertelt Chawla, wier familie het ziekenhuis runt. Wat ook meespeelt is dat mensen zich online moeten registeren, maar lang niet iedereen heeft toegang tot internet. Ook werkt de software niet altijd even goed.

Voor de arts zijn dat de minste van haar zorgen. Kijk naar buiten, zegt ze. „Niemand draagt nog een mondmasker. Als ze er al een dragen, dan zit-ie als een baard op hun kin.” Onlangs benadrukte ook Harsh Vardhan, de minister van Gezondheid, in een persconferentie dat mensen niet gemakzuchtig mogen worden. „Gepaste afstand bewaren, het correct dragen van mondmaskers, de handen wassen met zeep. Dat zijn de belangrijkste wapens die we hebben tegen Covid-19”, aldus Vardhan.

In de praktijk komt van die boodschap weinig terecht. Zo is bij verkiezingsbijeenkomsten die momenteel in verschillende deelstaten plaatsvinden te zien hoe politici als premier Modi dik op elkaar gepakte mensenmassa’s toespreken waarin vrijwel niemand een mondmasker draagt. En in Uttarakhand, waar momenteel een belangrijk hindoefestival plaatsvindt dat miljoenen pelgrims trekt, schrapte de deelstaatleider onlangs de eis dat zij een negatieve test moesten kunnen aantonen.

Niet nodig, vond lokale politicus Tirath Singh Rawat. „Geloof zal het virus overwinnen.” Twee dagen later bleek hij zelf corona te hebben.