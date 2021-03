Ondersterfte onder 80-plussers en ontvangers van langdurige zorg

GGD’s stoppen met diepe neustests bij kinderen Teststraten doen vanaf 4 april in principe geen coronatest meer bij kinderen in de basisschoolleeftijd door een staafje diep in de neus te brengen. Een zogenoemde mid-nasale, minder diepe neustest wordt de standaard, in combinatie met een keelswab. Dat blijkt uit antwoorden van de GGD op vragen uit de Eindhovense gemeenteraad, waarover AD vrijdag als eerste heeft bericht. De diepe tests zijn onplezierig en onnodig. Het testbeleid verschilt nu nog per regio, waardoor op sommige plaatsen wel nog diepe neustesten bij kinderen worden afgenomen. De richtlijn wordt aangepast omdat de diepe neustesten bij kinderen te weinig voordelen hebben ten opzichte van een minder diepe test, die meer voelt als neuspeuteren. Gevreesd wordt bovendien dat ouders kun kinderen minder snel naar de teststraat zullen brengen omdat de methode die bij volwassenen wordt gebruikt onplezierig is. Oudere kinderen, jongeren en volwassenen krijgen wel een diepe neustest omdat die betrouwbaarder is en de verwachting niet is dat de testbereidheid daardoor afneemt. Artsen hadden de GGD’s aangeraden om te stoppen met de diepe neustesten bij jonge kinderen. Deels was dat vanwege hun comfort, deels om de testbereidheid te vergroten. „De werkzaamheid van een Covid-19-test door middel van een neuswat is in diverse onderzoeken aangetoond”, zo schreef de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vorige week. Er zou slechts een „klein verlies” in virusdetectie zijn.

Een kind wordt getest in de coronateststraat in Schiedam. Foto Robin Utrecht

‘Zorgpersoneel voelt zich onder druk gezet zich te laten vaccineren’ Tientallen medewerkers van zorginstellingen zouden last hebben van ‘vaccinatiedwang’: zij voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat melden journalisten van radiozender BNR vrijdagochtend, na gesprekken met vakbonden en bronnen in de zorg. Zo kwamen bij vakbond CNV in de afgelopen weken tientallen meldingen binnen. Ook de FNV zou wekelijks dergelijke signalen krijgen. Zorgpersoneel dat geen vaccin wil zou onder meer emotionele druk ervaren van hun baas, of de schuld krijgen van besmettingen binnen zorginstellingen. Er zou ook worden gedreigd met ontslag en het stopzetten van loon. Er geldt geen vaccinatieplicht voor medewerkers in de zorg noch de bredere maatschappij. Zo luidt ook de reactie van een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen tegenover BNR: „Je mag werknemers niet tot vaccineren dwingen, maar je kunt het wel dringend vragen.” Bij die organisatie is geen informatie bekend van ziekenhuizen die bij dat dringend verzoek te ver gaan.

Kwetsbare ouderen worden gevaccineerd met het coronavaccin in in Amersfoort in de rijtuigenloods. Foto Robin Utrecht

Record van ruim 100.000 nieuwe gevallen in Brazilië verhoogt druk op Bolsonaro In Brazilië zijn donderdag voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe gevallen van Covid-19 binnen 24 uur vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid verklaard, meldt persbureau Reuters. Het recordaantal van 100.158 nieuwe gevallen in een etmaal tekent de groeiende pandemie in het land, dat na de Verenigde Staten het zwaarst is getroffen door het coronavirus. In totaal zijn er meer dan 12,3 miljoen besmettingen vastgesteld. Meer dan 300.000 mensen zijn er aan Covid-19 overleden. Donderdag liep het dodental op met 2.777 sterfgevallen. Besmettingscijfers in Brazilië zijn de afgelopen weken gestegen tot recordhoogtes door trage vaccinaties, een gebrek aan nationale coördinatie en een besmettelijke nieuwe variant van het virus. Critici geven president Jair Bolsonaro in toenemende mate de schuld van de situatie. Bolsonaro wordt gehekeld om zijn weigering om lockdowns door te voeren, zijn spottende uitlatingen over mondkapjes en het feit dat hij twijfel heeft gezaaid over vaccins. Bolsonaro staat onder druk om minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo te vervangen in verband met de gebrekkige aanpak van de coronacrisis in het land. Araujo, een politieke bondgenoot van Bolsonaro en een uitgesproken fan van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, heeft zich kritisch uitgelaten over vaccinproducent China, en krijgt ook nauwelijks voet aan de grond bij de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden. Bolsonaro, die vorig jaar kritiek uitte op de „haast” om vaccins in te slaan, heeft beloofd het aantal inentingen op te voeren tot 1 miljoen prikken per dag. De afgelopen week werden in Brazilië ongeveer 350.000 prikken per dag gezet.

Ondersterfte onder 80-plussers en ontvangers van langdurige zorg Vorige week overleden in Nederland naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn zo’n tweehonderd minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode van het jaar en ruim honderd minder dan de week ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De sterfte was lager dan verwacht onder de groep 80-plussers en mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Onder de rest van de bevolking lag het sterftecijfer vorige week op het verwachte niveau. Vorige week overleden ruim duizend langdurige zorggebruikers. Dat zijn er zo’n tweehonderd minder dan normaal in deze periode. Onder de rest van de bevolking overleden ruim 2.050 mensen. Tussen medio september vorig jaar en medio februari van dit jaar constateerde het CBS oversterfte. Er overleden toen wekelijks meer mensen dan verwacht. In de week van 15 februari lag het sterftecijfer gelijk aan de verwachte sterfte en sindsdien is er sprake van ondersterfte. Een coronapatient op de Covid-afdeling in het HMC Westeinde. Foto Koen van Weel/ANP