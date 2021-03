CDA’ers steunen Omtzigt na geruchten over overspannenheid

CDA’er Pieter Omtzigt krijgt uit verschillende hoeken van zijn partij steun na negatieve berichtgeving over zijn mentale gesteldheid. De afgelopen dagen klapten een aantal partijgenoten van de nummer twee van het CDA anoniem over hem uit de school. Hij zou overspannen zijn. De Telegraaf bericht over „huilbuien, door de kamer vliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken waar zowel ambtenaren als bewindspersonen de afgelopen maanden mee te maken kregen”.

In februari liet Omtzigt weten oververmoeid te zijn en het even rustiger aan te doen. Hij was mede hierdoor niet veel te zien in de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar bleef wel actief op sociale media en gaf nog steeds interviews.

Demissionair minister van Financiën en partijgenoot Wopke Hoekstra laat aan Radio 1 weten dat er namens hem bloemen naar Omtzigt zijn gestuurd. Hij vindt het „hartstikke mooi” dat er vanuit de partij steun voor de geplaagde CDA’er is. Hoekstra vindt dat het niet aan hem is om iets te zeggen over de gesteldheid van zijn collega. „Laat hem daar nou zelf over praten, zo hoort dat ook.” De anonieme klachten van CDA’ers over Omtzigt in de media noemt Hoekstra „heel vervelend” en herkent hij niet. De minister zegt dat er „heel veel waardering” is binnen de fractie en het bestuur voor Omtzigt en laat weten dat de berichten daar niet vandaan komen. „Lekken is een Haags probleem, dat is heel vervelend. Je komt er zelden achter wie het doet.”

Het CDA-netwerk Midvoor is een kaartenactie gestart voor Omtzigt. „Iemand die actief lekt over iemands medische toestand, moet op staande voet geroyeerd worden door de partij”, zei Midvoor-voorzitter Bart van Horck tegen Radio 1. Het initiatief Appèltje-Eitje, dat zich inspant „om de christendemocratische idealen op positieve en onderscheidende wijze voor het voetlicht te brengen”, biedt de mogelijkheid Omtzigt digitaal „een hart onder de riem te steken”. SP-Kamerlid Renske Leijten laat via Twitter weten de campagne tegen Omtzigt „walgelijk” te vinden. „Maar welkom in Den Haag, dit gebeurt op grote schaal in politiek Den Haag.” Leijten zorgde er samen met Omtzigt voor dat de toeslagenaffaire op de politieke agenda kwam te staan.

Vorig jaar stelde Omtzigt zich verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar verloor de verkiezing van Hugo de Jonge. Toen Wopke Hoekstra het lijsttrekkerschap van De Jonge overnam, bleef Omtzigt nummer twee. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 zette het CDA Omtzigt op een onverkiesbare 39ste plek. Dankzij 36.750 voorkeurstemmen kon hij alsnog in de Kamer blijven zitten. In 2017 werd hij met 97.638 voorkeurstemmen herkozen. Bij de verkiezingen van 2021 kreeg nummer 1 Hoekstra meer stemmen dan Omtzigt: 437.240 tegen 342.472.