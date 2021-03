Binnenhof en Plein ontruimd na bommelding, ook Tweede Kamer afgesloten

De politie heeft een deel van het Binnenhof en het daarvoor gelegen Plein in Den Haag ontruimd na een bommelding. Ook de Tweede Kamer is afgesloten, bezoekers mogen op dit moment niet in- of uit het gebouw. Dat meldt de politie donderdagmiddag.

Bij wie de melding binnenkwam en of er ook een verdacht pakket is aangetroffen, is onduidelijk. Ondertussen zijn alle ingangen van het gebouw van de Tweede Kamer geblokkeerd. Verslaggevers die stonden te wachten op nieuws uit de Stadhouderskamer, waar het overleg met Khadija Arib, Wouter Koolmees en Tamara van Ark plaatsvindt over hun nieuwe rol als verkenners, zijn weggestuurd, meldt Omroep West. Ook de straten rondom het Binnenhof zijn afgezet.

Dit bericht wordt aangevuld.