Bilal Wahib krijgt geen Edison voor nummer Tigers

De Edison Stichting heeft besloten de 22-jarige acteur en zanger Bilal Wahib toch geen Edison toe te kennen door „de recente gebeurtenissen”. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Wahib wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno omdat hij een vermoedelijk minderjarige jongen in een video op Instagram vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien voor geld.

Aanstaande zaterdag zou bekend worden gemaakt dat Wahib was verkozen tot winnaar in de categorie ‘nieuwkomer’ voor zijn nummer één hit Tigers. Maar na de gebeurtenissen wordt dit jaar „bij hoge uitzondering” geen prijs uitgereikt in die categorie, aldus de organisatie.

Wahib, die woensdag werd gearresteerd, zei tijdens een livestream op Instagram tegen een onbekende jongen dat hij geld zou krijgen als hij zijn „piemel kan laten zien”. Zijn advocaat zei woensdag tegen De Telegraaf dat hij toegeeft een „enorme fout” te hebben gemaakt en dat hij „vreselijk veel spijt heeft”. Kort na zijn arrestatie werd hij weer vrijgelaten.

Eerder op de dag werd bekend dat Wahib en acteur Oussama Ahammoud, die ook in de gewraakte livestream te zien was, permanent worden geweerd van Instagram. De accounts van de twee zijn geschorst en ze mogen ook geen nieuw profiel aanmaken, zegt het bedrijf tegen nu.nl.