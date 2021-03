Mepal: ingetogen vormgeving zonder gimmicks

De beslagkommen, vershouddozen, kinderborden en kampeerserviezen van Mepal zijn zo Hollands als stroopwafels en bakfietsen. Het Nederlandse bedrijf bracht sinds de oprichting in 1949 zeshonderd kunststof consumentenproducten op de markt, die in enorme aantallen zijn verkocht.

In het naoorlogse Nederland gold de nieuwe kunststof melamineformaldehyde (doorgaans ‘melamine’ genoemd) als een wonderproduct: lichter dan keramiek, vrijwel onbreekbaar, geluidsarm en door de thermische eigenschappen blijft eten op een melamine-bord langer warm.

De bedrijfsgeschiedenis van Mepal, nu gevestigd in het Gelderse Lochem en mede door export naar zo’n vijftig landen goed voor een jaaromzet van 40 miljoen euro, is opgetekend door schrijver Mark Zegeling en Johan Weernink, hoofd-productontwerper bij Mepal. Dat doen ze in een kloek, rijk geïllustreerd en helder verteld boek: Mepal, vanzelfsprekend bijzonder.

Johan Weernink en Mark Zegeling: Mepal, vanzelfsprekend bijzonder. MarkMedia&Art, 296 blz., € 29,95

Sommige foto’s in de monografie roepen gevoelens van nostalgie op. Zoals de pagina’s met de paarse, oranje en avocadogroene serviezen uit 1967, geïnspireerd door de uniformen die The Beatles droegen op hun dat jaar verschenen album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En ook de vele afbeeldingen van oude lunchboxen en kampeerserviezen zullen bij velen herinneringen oproepen.

Foto Mepal Foto Mepal

Rattenplaag

De geschiedenis van Mepal begint met een rattenplaag in de Noordoostpolder in 1942. Door de lage waterstand had de net drooggemalen polder last van ongedierte. Een plaag waarvoor de Deense rattenvanger Egon Wolff naar Nederland kwam. In de buurt van Rotterdam pikte hij een liftster op die de liefde van zijn leven zou worden, en de reden om zich blijvend in Nederland te vestigen.

In 1948 trad Wolff in dienst bij een Haagse groothandel in glas, porselein en aardewerk. Hij werd medevennoot en per 1 januari 1950 eigenaar-directeur. Onder de net geregistreerde naam Mepal Services begon hij melamine serviezen van het Deense bedrijf Rosti te verkopen. In eerste instantie vooral aan grootgebruikers als ziekenhuizen en defensie, maar vanaf 1952 ook aan gewone consumenten via warenhuizen als De Bijenkorf en Vroom & Dreesmann.

Toen de Nederlandse overheid maatregelen nam om de import van goederen te beperken, besloot Wolff in licentie Rosti-producten te gaan produceren in Nederland. Een strategisch slimme keuze: het aantal verkooppunten voor de kunststof producten groeide snel. Het was voor Wolff halverwege de jaren vijftig aanleiding om ook zelf producten te gaan ontwikkelen – het begin van het merk Mepal.

Vershouddoos uit de doorzichtige en stapelbare Modul-serie, een designklassieker.

Foto Mepal De pop-up drinkfles (2018) van onbreekbaar kunststof heeft een inhoud van 500 ml.

Foto Mepal

Supermarkten

Halverwege de jaren zestig bezat 70 procent van de Nederlandse gezinnen een servies van Mepal, melden de auteurs. Om zijn fabriek ook in rustiger tijden draaiende te houden probeerde Wolff nieuwe soorten producten te ontwikkelen.

Hij zag dat met de komst van zelfbedieningssupermarkten de manier van boodschappen doen veranderde. De meeste levensmiddelen waren opeens het hele jaar door te koop. Minder reden dus om grote voorraadkasten aan te houden. In de kleinere keukenkasten, veronderstelde Wolff, zouden stapelbare opbergdozen niet misstaan.

Concurrent Tupperware bood bewaardozen van polyethyleen aan, diffuus materiaal dat niet helemaal geurvrij is. Mepal kwam na lang experimenteren met een moderne adaptatie van de Kubus-Geschirr (1938), de afsluitbare glazen bakjes van Bauhaus-ontwerper Wilhelm Wagenfeld: de Modul-serie. Stapelbare, elegant gevormde, doorzichtige dozen met witte deksels; je kon zien of er macaroni of rijst in zat. De Modul-serie is een designklassieker geworden, die wereldwijd in museale collecties is opgenomen. Het ontwerp is eindeloos gekopieerd en ruim een halve eeuw later nog altijd leverbaar.

Ingetogen vormgeving zonder gimmicks, stuk voor stuk affe producten waar niks aan te verbeteren valt

Kleuren

Mepal-ontwerpen zijn tijdloos van vorm. Zet de meest recente ontwerpen van het merk – de Pop-up drinkflessen, de To-Go-isoleerflessen en de Campus-lunchboxen en -schoolbekers – naast Mepal-producten van decennia geleden en je ziet de familietrekken onmiddellijk: ingetogen vormgeving zonder gimmicks, stuk voor stuk affe producten waar niks aan te verbeteren valt. Alleen door kleur of decoratie hebben sommige producten iets tijdgebondens gekregen. En een enkele keer ook door functionaliteit. Zoals bij de asbakken, die tot in de jaren tachtig heel vanzelfsprekend bij de meeste gezinnen op tafel stonden, en nu uit het assortiment zijn verdwenen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 maart 2021