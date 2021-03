Biden belooft verbetering rond migratie aan zuidgrens VS

Wir schaffen das – maar dan op z’n Amerikaans. Op de eerste persconferentie van zijn ambtstermijn kreeg president Joe Biden vooral vragen over de situatie aan de zuidgrens van zijn land en de druk van migranten uit Latijns-Amerika. „We zullen het probleem niet helemaal kunnen oplossen”, zei Biden. „Maar ik kan garanderen dat de situatie een hele hoop beter wordt. We can get this done.”

In de afgelopen week kwamen voor het eerst foto’s naar buiten van de massale en chaotische opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in grensstaat Texas. Toen hem werd gevraagd of hij die toestand acceptabel vond, zei Biden: „Is dat een serieuze vraag? Het is totaal onacceptabel.” Hij heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven Fort Bliss in te ruimen voor de opvang. „Vijfduizend bedden.”

Biden zelf bracht migratie niet ter sprake en zei dat er niets uitzonderlijks is aan de situatie aan de grens met Mexico – juist op de dag dat Amerikaanse media cijfers van de douane publiceerden, waaruit blijkt dat de gegevens van oktober tot en met februari laten zien dat sinds 2007 niet meer zoveel mensen zijn gearresteerd toen zij zonder papieren de grens probeerden te passeren. Het gaat volgens The Wall Street Journal voor 82 procent om mannen alleen, en dan vooral uit Mexico, wat lijkt te wijzen op verhoogde arbeidsmigratie aan de vooravond van een verwacht economisch herstel in de VS. Volgens Biden gaan de meeste economen inmiddels uit van een groei van het binnenlands nationaal product van 6 procent.

Geen kleuters

Het is een relativering van het beeld dat de afgelopen weken in de media werd neergezet, dat het met name minderjarige kinderen zijn die de ellende in landen als El Salvador, Honduras en Guatemala ontvluchten. „Van die minderjarigen is 70 procent zestien of zeventien jaar. Het zijn geen kleuters”, zei Biden. „En de grote meerderheid van de migranten wordt teruggestuurd. Alleen minderjarige kinderen laten we niet aan de grens verpieteren.”

Biden zei tot twee keer toe dat hij „in onderhandeling” is met Mexico om dat land ertoe te bewegen migrantengezinnen terug te nemen die aan de Amerikaanse grens worden geweigerd. Hij wilde nadrukkelijk overbrengen dat migratiebeleid niet zijn eerste prioriteit is. Na de bestrijding van de Covid-19-pandemie (100 miljoen vaccinaties inmiddels, „meer dan welk land ook”) en de reconstructie van de economie, staat voor Biden een plan voor de verbetering van de infrastructuur op het programma.

Over zijn kansen om bij dergelijke plannen steun te krijgen van Republikeinse Congresleden, deed Biden laconiek. „Het steunpakket voor de coronacrisis hebben we ook door het Congres geloodst”, zei hij – en dat ging zonder ook maar één Republikeinse stem. Biden, die „verwacht” dat hij zich in 2024 opnieuw kandidaat zal stellen voor het presidentschap, hield zich op de vlakte waar het de Republikeinse onwilligheid betreft en hoe die te doorbreken. „In het Capitool lukt het me misschien niet om eenheid te smeden, maar de meeste Republikeinse kiezers zijn het met mijn plannen eens.”

Beperkingen van stemrecht

Biden, die eenmaal de draad verloor tijdens de persconferentie van zo’n anderhalf uur, was heel uitgesproken over de stortvloed aan Republikeinse wetten om het stemrecht te beperken. „Het is laag, het is ziek.” Hij vergeleek de wetten, zoals op hetzelfde moment werden aangenomen in de staat Georgia, met de racistische wetten van voor de burgerrechtenwetgeving van president Lyndon Johnson in de jaren zestig. „Deze zijn nog erger.”