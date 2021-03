Baby's en kleuters gemiddeld 1,5 uur per dag achter een scherm

Nadat het mediagebruik van kleine kinderen in de eerste weken van de pandemie sterk toenam, lijkt het zich nu te stabiliseren op slechts iets boven het niveau van vóór de coronamaatregelen. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder gezinnen met kinderen van nul tot zes jaar.

Direct na het ingaan van de lockdown afgelopen voorjaar keken kinderen in die leeftijdsgroep bijna een uur meer naar beeldschermen van tv, tablet, gameconsole of telefoon dan in het jaar daarvoor. Maar inmiddels lijkt die piek voorbij. De kleintjes zitten dagelijks weer gemiddeld ruim anderhalf uur (98 minuten) achter een scherm, slechts enkele minuten meer dan voor corona.

Dat althans zeggen de ouders in antwoordvragen voor het zogeheten Iene Miene Media-onderzoek. Dat wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het Netwerk Mediawijsheid, een samenwerkingsverband van onder meer bibliotheken, uitgeverijen, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties.

„Je ziet dat kinderen op heel jonge leeftijd heel veel tijd met media doorbrengen”, zegt Peter Nikken, lector Jeugd en Media aan Hogeschool Windesheim en nauw betrokken bij het onderzoek. Bovendien worden kinderen steeds meer alleen gelaten met beeldschermen. Die functioneren vaak als een soort ‘oppas’, die ouders in staat stelt om bijvoorbeeld even rustig te werken of iets in het huishouden te doen.

Bij drie op de tien kleine kinderen is in de slaapkamer een media-apparaat aanwezig, in de meeste gevallen een tablet. Maar het mediagebruik speelt zich toch vooral, en in toenemende mate, overdag af.

YouTube komt in het onderzoek uit de bus als het favoriete medium voor deze leeftijdsgroep, in het bijzonder het kinderdomein YouTube Kids. Gemiddeld brengen de kinderen 24 tot 25 minuten per dag op YouTube door.

Nikken wijst erop dat de cijfers afkomstig zijn van ouders, en dat die mogelijk sociaal wenselijke antwoorden geven. Een kwart zegt het door corona lastiger te vinden om de tijd die hun kinderen aan een scherm doorbrengen te beperken.