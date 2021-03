Amerikaanse universiteit schikt voor 852 miljoen dollar wegens misbruik door gynaecoloog

De University of Southern California (USC) heeft donderdag ingestemd met een schikking van 852 miljoen dollar (omgerekend 724 miljoen euro) vanwege seksueel misbruik van studentes door de gynaecoloog op de campus. Het geld is bedoeld voor de zevenhonderd studentes die hem van misbruik hebben beschuldigd. Persbureau Reuters noemt het een „recordbedrag voor zo’n soort rechtszaak”.

De zaak werd aan het licht gebracht in 2018 door de Los Angeles Times. In een eerdere schikking beloofde USC al 215 miljoen dollar betalen. Volgens die afspraak kon iedere student die ooit een keer door de arts behandeld was, aanspraak maken op 2.500 dollar. Die groep bestaat uit zo’n 18.000 vrouwen. Opgeteld kost het wangedrag van de arts de universiteit dus meer dan één miljard dollar.

De universiteitsarts George Tyndall (74) werkte bijna dertig jaar bij USC. Hij trad in 2017 uit dienst nadat een verpleegster hem had aangegeven bij een zogeheten verkrachtingscrisiscentrum. Hij kreeg toen nog een bonus mee voor zijn stille vertrek.

Op borgtocht vrij

Tegen Tyndall lopen momenteel 35 rechtszaken vanwege seksueel misbruik in de periode van 2009 tot 2016. Eerdere zaken zijn inmiddels verjaard, wat daar na tien jaar gebeurt, of zijn geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Tegen Tyndall is 64 jaar cel geëist maar hij is momenteel nog op borgtocht vrij.

„De pijn die deze gewaardeerde leden van de USC-gemeenschap hebben geleden, spijt me ontzettend”, schrijft Carol L. Folt de president van de universiteit. Folt werd in 2019 nieuw aangesteld, omdat het bestuur werd opgeschoond vanwege de Tyndall-zaak en het omkopingschandaal bij de universiteit. De universiteit bleek steekpenningen van tonnen dollars aan te nemen in ruil voor een toelating. Haar deelname aan de affaire leverde de actrice Lori Loughlin vorig jaar twee maanden celstraf op.