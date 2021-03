Alleen maar losers

Het enige irritante aan de serie Mocro Maffia vond ik dat Videoland (en dus RTL) het succes uitsmeerde, en dat je net als in de hoogtijdagen van lineaire televisie een week moest wachten op de volgende aflevering. De misdaadcarrières in Mocro Maffia in een notendop: snel klimmen, hard vallen en jong sterven. De schrijvers lieten de ene na de andere talentvolle acteur uit de serie maaien. Helaas blijkt een deel van de acteurs in het echte leven net zo gewetenloos, lomp, nietsontziend en vooral dom te zijn als de personages die ze speelden. De om hun acteerprestaties unaniem geprezen Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20), die alle twee al sneuvelden in de serie, hielpen met een actie op Instagram hun eigen carrière – in ieder geval tijdelijk – vakkundig om zeep.

Bilal Wahib vroeg een twaalfjarige jongen om zijn piemel te laten zien in ruil voor 17.000 euro, toen de jongen dat deed werd hij uitgelachen door de acteurs. Het geld kreeg hij niet want ‘piemels kunnen niet zien’.

Humor om te lachen.

Alle andere rolmodellen rolden over het duo, ze verdrongen zich bijna om de eerste steen te gooien. BNNVARA en NPO Zapp stopten met Wahib en zelfs Top Notch, het label waar bijna iedereen met een strafblad een tweede kans krijgt, staakte de samenwerking. Fijn dat ze daar toch een grens hebben, en dat die dus ligt bij iets met een piemel en het shamen van minderjarigen, want rapper Frenna, die een seksvideo met een vijftienjarig meisje maakte, zit nog gewoon bij Top Notch.

RTL trok nog net op tijd een uitzending van Rooijakkers over de vloer terug uit het uitzendschema, waarin geheel volgens de formule een monument voor het leven en werk van Bilal Wahib werd opgetrokken.

Dissonant was acteur Khalid Alterch, vooral ook bekend als rapper ICE, die in Mocro Maffia nog zo’n indruk had gemaakt als lompe, gewetenloze drugsdealer. En niet alleen op mij: zijn volgers schreeuwden al om een Gouden Kalf. Bleek hij helemaal niet te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Geen Gouden Kalf, maar een kalf. Gisteren piste hij nog een keer over de door zijn collega’s al vernederde minderjarige jongen heen door hem een ‘hoer’ te noemen.

Benieuwd of het management van Ali B, de man die graag in de schijnwerpers gaat staan om het goede voorbeeld te geven, hem uit zijn stal gooit. Misschien wel het meest misselijkmakende aan alle ophef: ICE en zijn volgers vinden de vernedering van een minderjarige helemaal niet erg. Hij en zijn management worden er alleen maar groter van en komen pas in actie als het verdienmodel in gevaar komt.

