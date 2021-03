Advocaten: gezondheid Navalny in strafkamp gaat hard achteruit

De gezondheid van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny verslechtert met de dag. Dat meldt zijn advocaat Vadim Kobzev donderdag op Twitter. Anderhalve dag werden zijn advocaten, Vadim Kobzev en Olga Michajlova, de toegang tot hun cliënt ontzegd. Dit ondanks afspraken over een bezoekregeling met de gevangenisleiding. Pas deze donderdag kregen zij Navalny eindelijk te spreken.

Op Twitter schrijft Kobzev dat Navalny’s toestand al weken achteruit gaat. Hij is het gevoel in zijn rechterbeen kwijt, kan niet meer staan en heeft mogelijk binnenkort krukken nodig. Volgens de advocaat wordt de 44-jarige Navalny opzettelijk medische hulp ontzegd om zijn gezondheid te ondermijnen. „Navalny heeft de afgelopen dagen twee tabletten Ibuprofen per dag gekregen, wat natuurlijk een aanfluiting is. Zijn situatie wordt bemoeilijkt doordat hij in feite wordt gemarteld door middel van slaapdeprivatie: acht keer per nacht wordt hij ‘preventief’ gewekt, hoewel er recht boven zijn bed een camera hangt”, schrijft Kobzev.

Lees ook: Strafkamp Navalny is gericht op het breken van gevangenen

Navalny kampt sinds een maand met hevige rugpijn, maar wilde volgens zijn advocaten niet dat dit bekend zou worden. Vorige week vrijdag werd hij onderzocht door een gevangenisarts, maar diens bevindingen worden geheim gehouden. Onafhankelijke artsen worden niet bij de 44-jarige politicus toegelaten. Vanwege zijn slechte staat en het feit dat hen mogelijk opnieuw toegang wordt ontzegd, besloten de advocaten zijn toestand openbaar te maken.

Showproces

Navalny’s echtgenote Joelia schreef donderdag op Instagram: „Iedereen die Aleksej kent, weet dat hij tot het einde niet zal klagen. Hij zal het volhouden, proberen zichzelf groot te houden en grappen maken.” Joelia Navalnaja vloog deze week naar Duitsland, zo meldden Russische media. Eerder vloog zij al heen en weer voor een privébezoek.

Navalny werd vorige zomer in Siberië vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Hoewel hij herstelde, was hij fysiek nog niet de oude toen hij in januari besloot terug te keren naar Moskou. Eerder dit jaar klaagde hij over slecht zicht. In een showproces werd hij tot 3,5 jaar cel veroordeeld met aftrek van voorarrest. Na enkele weken in een Moskouse cel te hebben doorgebracht, werd hij eerder deze maand naar het beruchte strafkamp IK-2 in Pokrov nabij Moskou gestuurd.

Ondanks het feit dat grote demonstraties voor Navalny’s vrijlating eerder door de autoriteiten hard werden neergeslagen, lanceerde zijn team deze week een nieuwe campagne om hun leider vrij te krijgen. Middels een website worden handtekeningen verzameld. Dat zijn er inmiddels ruim 250.000, bij een half miljoen belooft het team met een concreet demonstratieplan te komen.