Zonder vrije handel krijgt niemand genoeg vaccins

In de afgelopen maanden hebben de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India directe of indirecte maatregelen genomen om de uitvoer van Covid-19-vaccins of de daarvoor benodigde grondstoffen te beperken. Bedrijven die vaccins uit de EU willen uitvoeren, moeten nu toestemming vragen aan het land waar de productie plaatsvindt. Donderdag bespreekt de Europese Raad mogelijke exportbeperkingen voor de actieve stof van het AstraZeneca-vaccin, die in Leiden wordt gemaakt.

Jan Fransoo is hoogleraar Operations and Logistics Management aan Tilburg University en de TU Eindhoven. Prashant Yadav is Senior Fellow bij het Center for Global Development in Washington en verbonden aan INSEAD en Harvard Medical School.

De Italiaanse regering heeft begin van de maand al een AstraZeneca-zending, bestemd voor Australië, geblokkeerd. Nu stelt de Europese Commissie naar verluidt voor om verzending van vaccins naar landen die geen „wederkerigheid” jegens de EU betonen, tegen te houden. Andere landen, zoals de VS met de Defense Production Act, hebben subtielere manieren gebruikt om de uitvoer van vaccins, vaccin-ingrediënten en apparatuur te verhinderen.

Het is begrijpelijk dat er spanning bestaat tussen een binnenlandse vaccinbehoefte en maatregelen om de wereldhandel in stand te houden. Vanuit het oogpunt van de toeleveringsketen geven de besluiten zoals die nu genomen worden echter blijk van gebrekkig inzicht in de wijze waarop dit soort wereldwijde toeleveringsketens voor vaccins werkt. De vaccinbehoefte en vrij internationaal handelsverkeer zijn niet noodzakelijkerwijs met elkaar in strijd.

Complex netwerk

Net na het uitbreken van de pandemie vorig jaar waren uitvoerbeperkingen door China, de VS, en de EU de belangrijkste beleidsinterventies op de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische apparatuur, zoals beademingstoestellen. Het enige waar deze beperkingen toe leidden was verslechtering van het aanbod en verdere versterking van de tekorten aan apparatuur, tussenproducten en grondstoffen.

De toeleveringsketens voor de productie van Covid-19-vaccins zijn afhankelijk van een complex netwerk van internationale stromen. Ingrediënten, productieapparatuur, vaccins in bulk (actieve stof) en eindproducten gaan verschillende malen heen en weer tussen de VS, landen in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Japan, China en India. Voor sommige ontwikkelaars van vaccins vindt de productie van de actieve stof en het formuleren en bottelen van het eindproduct op twee verschillende continenten plaats.

Zo wordt de actieve stof voor het Covid-vaccin van Janssen in Leiden geproduceerd, terwijl het grootste deel van de vul- en afwerkingscapaciteit zich in de VS bevindt. Complexe lipiden die nodig zijn voor de productie van mRNA-vaccins, worden geproduceerd door een klein aantal leveranciers in Oostenrijk, Duitsland, Canada en de VS. Uitvoerbeperkingen van de EU voor vaccins en ingrediënten van vaccins of maatregelen die extra fricties in de toeleveringsketen veroorzaken, zullen de beschikbaarheid van vaccins voor de bevolking in de EU en in alle landen op middellange termijn schaden.

Ook als de VS de uitvoer verbieden van apparatuur voor de productie van vaccins, zoals reactoren voor eenmalig gebruik en filtratieapparatuur, schaadt dat niet alleen de huidige productie van vaccins, maar vertraagt dat ook de start van extra productiecapaciteit over de hele wereld. Of als India – via productiepartnerschappen met vaccinontwikkelaars een grote producent van vaccins – meer van zijn voorraden richt op de binnenlandse vraag, zal dit de wereldwijde inspanningen voor Covid-vaccinaties belemmeren. Exportbeperkingen van India kunnen dus ook de EU raken.

Kortzichtige Europese Commissie

Farmaceutische bedrijven en contractproducenten worden, nu zij hun productie- en toeleveringsnetwerken wereldwijd trachten uit te breiden, geconfronteerd met complexe keuzes over de plaats van vestiging van hun leveranciers en productiefaciliteiten. Landen die uitvoerbeperkingen hebben ingevoerd worden minder aantrekkelijke locaties. De risico’s van overheidsinterventie en handelsbeperkingen zullen een belangrijke factor worden bij de vestigingsplaatskeuze voor toekomstige productiefaciliteiten, want een wereldwijd toeleveringsnetwerk heeft nu eenmaal onbeperkte flexibiliteit nodig.

Kortzichtigheid bij de Europese Commissie kan dus leiden tot lage capaciteit in Europa als volgend jaar een nieuwe ronde vaccins moet worden gemaakt voor de Europese bevolking. Het is daarom van cruciaal belang dat de Commissie ophoudt met dreigen met uitvoerverboden en zich in plaats daarvan concentreert op uitbreiding van de productiecapaciteit in Europa zelf.

De Commissie moet de vaccinproducenten helpen bij de uitbreiding van hun kritieke leveranties van grondstoffen en verbruiksgoederen, coproductie-overeenkomsten tussen concurrerende producenten bevorderen en andere knelpunten helpen oplossen wanneer deze zich voordoen. De rol van de Commissie is om de snelheid van de wereldwijde toeleveringsketens en die van het opvoeren van de productiecapaciteit te verhogen, en niet om belemmeringen op te werpen die broodnodige wereldwijde reactie in de weg staan. Een sterk uitgebreide vaccinvoorziening is een mondiaal collectief goed dat Europa en de wereld ten goede zal komen.