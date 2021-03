Willy Werkman (1940-2021) was een koppige humanist

We ontmoetten elkaar in het perscentrum van Tel Aviv”, vertelt Salomon Bouman. „Willy maakte voor de Libelle een reis van Nazareth naar Bethlehem, in navolging van Maria. Ik werkte als correspondent voor onder meer NRC Handelsblad en vond haar een leuke, krachtige vrouw.”

„Toen ik na de Zesdaagse Oorlog van 1967 even terug was in Nederland besloten Willy en ik om samen verder te gaan. Ik zei haar dat ik hoe dan ook naar Israël terugging, en dat ik van haar verlangde dat ze joods zou worden. Dat vond ze geen probleem. Ze wilde graag mee, en ze miste een mystiek element in haar leven.”

Willy Werkman kwam uit een illustere familie: haar in 1945 gefusilleerde oom Hendrik was kunstenaar, bekend van zijn drukwerk voor het Groningse kunstcollectief De Ploeg, oom Evert was oud-verzetsman en journalist bij Het Parool en ook Willy’s vader Gerhard, chef-redacteur van onder meer de Haagsche Post, had een verzetsverleden. Zijn vier kinderen groeiden op met een sterk rechtvaardigheidsbesef.

Oudste dochter Willy was Gerhard’s oogappel, al was de opvoeding zeer sober: pianolessen of een universitaire studie zaten er om financiële redenen niet in. Maar Willy had ambitie. Ze ging al jong aan het werk op de redactie van Libelle en ontpopte zich tot reizend verslaggeefster.

Vader Gerhard had grote moeite met haar vertrek naar Israël. „Hij had niets tegen mij”, zegt Salomon Bouman, „Maar hij wilde Willy niet missen.” Na een burgerlijk huwelijk in Nederland vestigde het koppel zich in Tel Aviv, waar Willy ging werken voor de KRO-radio en -televisie en zich intussen in het jodendom verdiepte.

Hun joodse bruiloft ontaardde in een typerende chaos: de actualiteit drong zich op. Bouman: „In september 1971 werden op het vliegveld van Tel Aviv twee Nederlandse meisjes gearresteerd die zonder dat ze het wisten een bom van een Palestijnse terrorist bij zich hadden. Het was een enorme schok, alle media wilden commentaar. We moesten aan de slag.”

Werkman op de redactie van Libelle in 1962, te Haarlem. Privécollectie

Zo gingen Werkman en Bouman verder: als thuiswerkend journalistenkoppel, met ieder een kamer met eigen telefoonlijn en vaste huishoudelijke hulp bij de opvoeding van zoon Dan (1971) en dochter Irith (1973). „Ik ben opgegroeid met het geluid van tikmachines”, zegt Irith. „Tussen twee en vier uur ’s middags moesten we stil zijn, want dan zat mijn moeder ‘in de uitzending’. Het radionieuws stond altijd aan, er lagen kranten, ’s avonds keken we naar het journaal. Politieke discussies waren er doorlopend, soms ook met ruzie. Maar wij kinderen speelden vooral buiten.”

Dan: „Na elk bezoek aan Nederland verklaarde mijn moeder dat ze er niet meer wilde wonen, maar in Israël gedroeg ze zich als een buitenstaander. Mijn ouders bekeken het land als journalisten, ‘niet van hier’. Als kind vond ik dat vervelend, ik wilde normaal zijn. Toen ik mijn oproep voor militaire dienst kreeg en ook nog voor de pilotenopleiding geselecteerd werd, raakte mijn moeder in paniek. De dag van mijn vertrek huilde ze onafgebroken.

„Na twee maanden kwamen mijn ouders me opzoeken, en toen liet Willy bij de ingang haar perskaart zien. Een week later werd ik uit de opleiding gegooid. Ze had de reputatie van een extreem-linkse journalist, omdat ze zich in de Palestijnse zaak had verdiept en geloofde in een tweestatenoplossing. Nu is dat veel meer mainstream.”

Werkman’s politieke stellingname had zich geleidelijk ontwikkeld, volgens KRO-collega Jan Keulen. „De eerste keer dat ik Willy vanuit mijn standplaats Libanon kwam opzoeken trof ik een gesoigneerde, afstandelijke dame die niet op mij als een ‘new kid’ uit de Arabische wereld zat te wachten. In de jaren negentig is dat omgeslagen – in Gaza hoorde ik dat Willy daar óók geweest was, en meer gevaar had gelopen dan ze misschien wist. Dat maakte diepe indruk op mij.”

Irith: „Mijn moeder hield koppig vast aan haar humanistische principes. Een mens is een mens, zei ze altijd, en: religie komt nooit vóór het mens-zijn.”

„Wil was een geharnast journalist”, zegt bevriend collega Taco Slagter. „We hebben veel gereisd samen, en dan was ze ongelooflijk goed geïnformeerd en kordaat. Ze zat bovenop haar bronnen, van ambassadeurs tot oppositieleiders. We spraken in codetaal, want we werden in de gaten gehouden. In Arabische landen zeiden we nooit ‘Israël’, maar ‘dixieland’. We hebben ook vreselijk gelachen hoor.”

Eind jaren tachtig strandde Werkmans huwelijk met Salomon Bouman. Na 1997 bouwde ze haar journalistieke werk af. Ze deed vrijwilligerswerk, werd oma en nam steeds meer afstand van het nieuws. Slagter: „Wil had de hoop op een vreedzame oplossing een beetje opgegeven. Zo hard als ze geknokt had voor objectieve berichtgeving, zo gedesillusioneerd was ze nu.”

Willy Werkman overleed eind januari aan de gevolgen van kanker.