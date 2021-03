Vanwege ‘de geestelijke nood’ zit de Sionskerk op Urk weer vol

Dominee A.J. de Waard woont naast de Sionkerk op Urk maar aan de voordeur wordt verteld dat hij de hele dag afwezig is en geen toelichting kan geven op het nieuws dat zijn orthodox-protestantse kerk elke zondag honderden bezoekers toelaat – in strijd met het overheidsadvies om dit aantal te beperken tot dertig, in strijd ook met afspraken van religieuze organisaties tot ‘matiging’ van de eredienst om verspreiding van corona te voorkomen.

Of is de dominee toch thuis? Een half uur later rijdt hij zowaar zijn garage uit, op weg naar twee preken in Groningen. Hij is zo sportief enkele woorden te spreken. „Niet opstandigheid heeft ons ertoe gebracht deze stap te zetten, maar de geestelijke nood onder onze leden”, zegt hij. Ja, er zijn meer dan driehonderd bezoekers geweest, afgelopen zondag.

Veel kinderen

„Maar wij hebben veel kinderen. Die zetten we bij elkaar. De ouderen daar omheen.” Hij wil er „geen misverstand” over laten bestaan, zegt hij, een wijsvinger heffend: „Als wij het aantal besmettingen in onze gemeente zien oplopen, schalen wij onmiddellijk af. Dat is een van onze nadrukkelijke voorwaarden.”

En weg rijdt hij. Een nadere toelichting laat de dominee graag over aan andere medewerkers van de kerk, die behoort tot de Gereformeerde Gemeenten. Ouderling Hessel Snoek vertelt dat zijn kerk vorig jaar de eerste in Nederland was die het advies van de regering opvolgde om het aantal bezoekers terug te brengen naar honderd. „Toen werden we voor gek verklaard.” Later is de kerk teruggegaan naar dertig personen, en vanaf december draaide de kerk weer met tweehonderd mensen. „Met gelukkig nul besmettingen tot gevolg. Dat is geen wereldnieuws. Hier gebeurt vrijwel niks. We volgen de richtlijnen en roepen leden op bij klachten niet te komen en zich te laten testen, handen te desinfecteren. Wel vullen we nu die anderhalve meter afstand op met kinderen.”

Snoek zegt dat de kerkgangers „geen corona-ontkenners” zijn. „Corona is geen griep. Ik heb het zelf twee keer opgelopen in m’n werkkring.”

Wel ziet ouderling Snoek een verband met de Goddelijke Voorzienigheid. „Wij zien corona als een oordeel dat over de wereld gaat, dat ons oproept ‘wendt u naar Mij toe, wordt behouden’. Tegelijkertijd moeten we gehoorzaam zijn aan de over ons gestelde overheid en daarom liggen veel kerkelijke activiteiten stil. Als wij naar dertig mensen gaan, kan een gezin maar eens in de tien weken naar de kerk om te worden gevoed met geestelijk brood. Dat gaan ze missen. Stel dat Rutte tegen jou zegt: je bent getrouwd, zoom maar lekker met elkaar vanaf verschillende locaties. Dat is niet goed. Wij zien de nood van de zielen die ons zijn toevertrouwd.”

Niet iedereen op Urk is het met de gereformeerden eens. Burgemeester Cees van den Bos (SGP) wil woensdag geen interviews geven, maar laat wel weten dat hij „in gesprek” is met de kerken over het naleven van de maatregelen. „De burgemeester heeft niet de bevoegdheid te handhaven. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerken zelf ”, stelt zijn woordvoerder.

‘Altijd vooroordelen’

Op straat zijn de meningen verdeeld. Een gelovige christen uit het naburige Emmeloord, die zijn naam liever niet noemt, begrijpt de zorgen van de kerk maar al te goed. „God is in de kerk. Dat is essentieel. Daar word je getroost en gesterkt. Het gemis is ontzettend groot.” Maar om je niet te houden aan de adviezen van de overheid? „Wij christenen moeten niet de indruk wekken dat wij alles zomaar kunnen doen. Daar krijgen we een slechte naam door.”

Ook niet-gelovige Urkers storen zich aan de aandacht die vaak uitgaat naar hun voormalige eiland, en die door deze affaire wordt versterkt. „Wij hebben altijd met vooroordelen te maken”, zegt Klaas Barends (47). „Er wordt van alles over mensen op Urk beweerd wat helemaal niet waar is, of maar voor een paar mensen geldt. Waarom moeten wij Urkers ons verantwoorden voor wat een groep gelovigen doet?”

Anderzijds: dat de Sionkerk het vertrouwen in God stelt boven de regels van de wereldlijke overheid, heeft ook wel iets moois, vinden anderen op Urk. „Geloof geeft rust”, zegt Martha Wisse (23), medewerker van visrestaurant De Kaap. „Ik ben zelf niet christelijk. Maar het vertrouwen is zo krachtig. Laatst hoorde ik iemand zeggen dat hij niet ging stemmen omdat hij nu eenmaal op God vertrouwde. Zulke mensen trekken hun eigen plan.”

Even verderop in de haven staat Jacobus de Boer (24). Hij hoort bij „een van de zwaarste kerken op Urk”, de Jachin Boazkerk van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook die laat volgens hem al maanden honderden mensen toe. „Dat wordt stil gehouden.” Dat kerken meer bezoekers toelaten is niet vreemd. „Godsdienst staat hier bovenaan.” Zelf volgt hij de diensten liever online. „Ik ben niet iemand die tegen de regering ingaat. Bovendien houd ik in deze tijd liever afstand tot andere mensen.”

H.J. ten Napel, scriba van de Jachin Boazkerkkerk: „Wie heeft gezegd dat u hier naar de kerk mag komen? Wij hebben hier intern over gesproken, daar praten wij niet over. Wat binnen de kerkenraad wordt besproken, is geheim. Of u naar de kerk mag komen, is voor u een vraag en voor mij een weet.”

Reactie Rutte ‘Dit is volstrekt onverantwoord’ Premier Mark Rutte vindt het „heel egoïstisch en volstrekt onverantwoord” dat de Sionkerk op Urk de coronamaatregelen laat varen. Hij wijst erop dat „op die manier het virus weer welig kan tieren”. „Dan liggen de ziekenhuizen dadelijk weer vol”, zei hij woensdag in de Tweede Kamer. „Ik ben er heel ontsteld over.”

