Vaccinstrijd: EU probeert daadkracht te tonen, maar dat komt niet van nature

Boris Johnson wond er geen doekjes om, tijdens een gesprek met parlementariërs zondag. De reden dat het Verenigd Koninkrijk al weken een succesvolle vaccinatiecampagne voert? „Hebzucht, mijn vrienden”, citeerden Britse kranten de premier woensdag.

De uitspraak wrijft opnieuw zout in een wond die de afgelopen weken in Europa steeds meer is gaan zweren en tot groeiende onenigheid leidt. Cruciale vraag: zou Europa meer hebzucht moeten tonen? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Drie maanden na de start van het vaccineren loopt Europa flink achter bij onder meer de Verenigd Staten en het Verenigd Koninkrijk. Belangrijkste oorzaak is het gekwakkel van farmaceut AstraZeneca, dat het eerste kwartaal slechts een kwart van de beloofde doses levert. Ondanks die vaccinschaarste exporteerde de EU wel tientallen miljoenen doses naar andere landen. Sinds de Europese Commissie eind januari scherper zicht houdt op de uitvoer, werden meer dan 40 miljoen vaccins naar 33 landen verscheept. In tegengestelde richting kwam er niets, en slechts één exportverzoek werd geweigerd: voor de uitvoer van 250.000 doses naar Australië.

„We kunnen onze burgers niet meer uitleggen dat Europese farmaceuten aan de hele wereld leveren, en wij voortdurend met leveringsproblemen kampen”, verklaarde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vorige week. En dus kwam Brussel woensdag met een aanscherping: bij de beoordeling van een exportverzoek zal ook worden meegewogen of voldoende ‘wederkerigheid’ is getoond.

Onderlinge onenigheid

De gevolgen zijn in potentie groot. Het kan ertoe leiden dat Nederland de export moet gaan blokkeren van Halix uit Leiden, dat vaccins produceert voor AstraZeneca. In theorie kan ook de uitvoer geblokkeerd raken van farmaceuten die hun afspraken met de EU wel netjes nakomen, zoals Pfizer. Donderdag praten EU-leiders tijdens een video-overleg verder over vaccinexporten. De sfeer is gespannen: behalve de aanvaring met de boze buitenwereld, is er tussen EU-landen ook onenigheid over de verdeling van vaccins.

Met de plannen beantwoordt Von der Leyen aan de roep om een fermere houding uit vooral grote EU-landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. Maar landen als Nederland, Zweden en Ierland vrezen schade aan grensoverschrijdende productieketens van vaccins. Bovendien kan de toch al gespannen verhouding met het VK na de Brexit verder verslechteren.

De exportplannen zijn daar als een oorlogsverklaring opgevat. Het VK was de afgelopen weken met 10 miljoen doses de grootste ontvanger van ‘Europese’ vaccins. En het Europese verwijt van gebrekkige wederkerigheid richt zich in het bijzonder op Londen: er kwam geen enkel vaccin terug, ook niet van de twee Britse fabrieken die volgens Brussel AstraZeneca-vaccins aan Europa zouden moeten leveren. Een Franse functionaris zei het woensdag zo: „Europa moet niet meer de nuttige idioot zijn in de strijd tegen het virus.”

Woensdagavond lieten Londen en Brussel in een verklaring weten samen te werken aan „stappen die de vaccintoevoer voor al onze burgers vergroten” en een verhouding waarvan „beide zijden profiteren”. Maar een akkoord over een ‘eerlijke’ vaccinverdeling is er nog niet.

Zuinigheid

De EU is nooit erg goed geweest in het maken van een harde vuist. Dat ligt ook aan de aard van de Unie, een samenwerkingsverband dat draait om regels, afspraken en het uit de weg gaan van conflicten. „Je hebt pragmatische landen, zoals het VK, Israël en de VS, en je hebt legalistische landen - dat wil zeggen: wij dus”, zei Guido Rasi, de oud-directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), onlangs in een interview. De pragmatische landen exporteren zelf momenteel geen vaccins, maar vinden dat de legalistische landen dat wel moeten doen. Multilateralisme geldt kennelijk alleen voor wie er zelf ook echt in gelooft.

Maar Rasi vindt dat de EU ook wel degelijk steken heeft laten vallen. De andere landen voerden volgens hem een „investeringsstrategie”: ze gedroegen zich als aandeelhouders in een nieuw te maken product en legden de bijbehorende sommen geld op tafel. Intussen gedroeg de EU zich meer als klant, die vooral zo goedkoop mogelijk wil uitkomen. Terwijl niet prijs, maar aanbod al die tijd het grote probleem was, aldus Rasi.

Die zuinigheid wordt overigens ook verwacht door lidstaten, Nederland voorop. Een Unie die met geld smijt, zelfs als dit een strategisch eigenbelang dient, blijft een lastig verhaal in veel nationale parlementen. Terwijl de kosten van „het niet hebben van een vaccin uiteindelijk veel hoger zijn” , aldus Rasi.

In de EU wordt momenteel veel gepraat over het vergroten van de ‘strategische autonomie’. De geopolitieke situatie vraag om meer diplomatieke, militaire en economische slagkracht en zelfstandigheid in de EU, zo klinkt het. De Italiaanse premier Mario Draghi wil niet meer wachten op de uitkomst van die discussie, zei hij woensdag. „Ik geloof dat de eerste strategische autonomie, vandaag, op vaccins betrekking zou moeten hebben”, aldus Draghi.

Bilateraal probleem

Premier Mark Rutte (VVD) maakte woensdag in de Tweede Kamer duidelijk dat hij vooral wil deëscaleren. Hij had met Boris Johnson gebeld, vertelde hij, en uitgelegd dat het Brussel is, en niet Nederland, dat beslist over de export van vaccins. Als Nederland door de Commissie wordt gevraagd om in te grijpen, dan zal het daar „uiteraard” gehoor aan geven. Maar wat Rutte betreft zou daarmee geen „bilateraal probleem tussen ons en het VK” ontstaan, zo had hij Johnson laten weten. Oftewel: wees vooral boos op de Commissie, en niet op ons.

Tegelijkertijd had Rutte Johnson ook verteld dat hij de zorgen van de Commissie over de eerlijke verdeling van vaccins „in algemene zin” wel deelt. De vraag is: hoe los je dit op? Rutte haalde instemmend de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan die deze week zei „dat we in Europa echt voorzichtig moeten zijn met te hard, te snel ingrijpen in waardenketens”. Rutte wees er in het debat op dat voor de productie van bepaalde vaccins in België ook grondstoffen uit het VK nodig zijn en noemde nu ruzie maken met de Britten daarom „echt een risico”. Volgens de premier werken Brussel en Londen hard aan een oplossing. „Ik ben daar niet hopeloos over.”