Terug naar het laantje in Middelharnis

Naar Het laantje van Middelharnis kan ik uren en uren kijken. Ik ken het schilderij van Meindert Hobbema (1638-1709) al heel lang uit de boeken en een jaar of tien geleden heb ik er echt voor gestaan in Londen, waar het een van de topstukken is van The National Gallery (deze maand al precies 150 jaar). Het schilderij is vrij groot – 104 centimeter hoog en 141 breed – en geeft een heerlijk beeld van Holland op zijn mooist. Natuurlijk met polderweiden, bomen, een stadje met kerktoren en heel veel prachtige wolken.

Van dat soort schilderijen uit de zeventiende eeuw zijn er meer, maar dit is radicaal anders. Wat je zeker nooit meer vergeet zijn die rare bomen: hoge, kale, een beetje kronkelende stammen met vreemde ronde bladerbosjes op de top. Ze staan aan beide kanten van een kaarsrecht naar de horizon lopend zandpad met karresporen. Die bomen geven het schilderij iets surrealistisch, een mix van de hoogbenige dieren van Salvador Dalí en de hoge palmen van Sunset Boulevard in Hollywood.

Het laantje van Middelharnis is bovendien een eigenwijze kijkdoos: je wilt over het zandpad naar de horizon kijken, maar Hobbema trekt je oog naar rechts, naar links en omhoog. Dichtbij zie je een tuinman bezig met zijn bomen, verderop praten een man en een vrouw voor een hoge schuur en aan het einde van het pad, vlakbij het dorp Middelharnis, loopt een groepje mensen. Vlakbij wandelt een man met twee honden ons tegemoet. Hoog daarboven, rechts, een schitterende wolk met Mickey Mouse-oren.

Wat het schilderij zo bijzonder maakt, naast de symmetrische compositie, de geweldige perspectieven en de aantrekkelijke personages, is het schitterende licht. Het is een late namiddag niet ver van de zee, bewolkt, maar helder. Een zwakke schaduw van de boomstammen valt over de weg. Links in het weiland licht een schuurtje op in de zon. Hier en daar breekt wat blauw door de grijze lucht en vooral de imposante wolk rechts vangt zonlicht.

Van het schilderij weten we niet veel. Het is gesigneerd door Meindert Hobbema en er staat een datum op: 1689. Maar wat deed Hobbema daar in Middelharnis en waarom schilderde hij dit schitterende, maar lege en onheroïsche landschap?

Het laantje van Middelharnis (1689, olieverf op doek, 104 x 140 cm). Bekijk het schilderij in detail op de site van The National Gallery. Meindert Hobbema,(1689, olieverf op doek, 104 x 140 cm). Foto The National Gallery, Londen

Vragende blik

De man met de honden die op ons afloopt, kijkt alsof hij het wil weten. Hij ziet Hobbema schetsen en komt zo vragen wie hij is, wat hij hier doet en voor wie hij werkt. Even wachten tot zijn hond in de berm is uitgesnuffeld en hij komt nieuwsgierig kletsen.

Of heeft deze elegante man, duidelijk op jacht – geweer op de schouder, hond aan zijn voeten – het schilderij zelf besteld en poseert hij nu ontspannen? Meer nog, was hij het die zag hoe bijzonder van vorm de vijftig in 1664 door de gemeente geplante essen langs de Boomgaardweg waren geworden door het vele snoeien van zijtakken voor hakhout of voer? Het laantje schilderen leek de jager een ideale opdracht voor Meindert Hobbema, die hij kende van de mooie boomrijke landschappen en die er soms, ondanks zijn drukke werk voor de Amsterdamse belastingdienst nog wel eens op uit wilde trekken om te schilderen.

Je kunt staan precies op de plek waar Meindert Hobbema stond en je verbeelden dat je in het schilderij bent

Het zou mooi zijn om te weten, maar helaas. De jager zwijgt en er is niets bekend over een opdrachtgever, of wat Hobbema daar deed in Middelharnis, een vissersplaatsje aan het Haringvliet op Goeree-Overflakkee, ver weg van zijn woonplaats Amsterdam.

Wat we hebben is het schilderij en een beetje informatie uit archieven.

Middelharnis

Ik ben naar Middelharnis gegaan om het laantje te zien, want in het oude raadhuis blijkt een tweehonderd jaar oude kopie van het schilderij te hangen. En natuurlijk om te zien wat er veranderd is, je kunt namelijk nog steeds gaan staan op de plek waar Hobbema stond en het uitzicht vergelijken met wat hij zag. De bomen hebben er nog lang gestaan, maar de laatste is in de negentiende of twintigste eeuw gerooid. De St. Michaëlskerk staat er ook nog, maar blokken rijtjeshuizen onttrekken de kerk aan het zicht, zodat niet te zien is dat de toren in 1811 zijn leuke peervormige spitsje heeft verloren. Ook het oude raadhuis met torentje, iets rechts van de kerk, staat er nog, maar is evenmin te zien. Het gebouw met de rode dakpannen rechts is een meestoof, een fabriekje waar van meekrapwortels rode verfstof werd gemaakt. Het heeft daar tot omstreeks 1879 gestaan.

Het pad is in de vorige eeuw bestraat en de sloten zijn gedempt. Ook de masten van de vissersschepen verschuilen zich achter nieuwbouw, maar in het haventje liggen nog wel degelijk zeilboten. En rechtsvoor, waar de tuinman met zijn opvallende pet jonge boompjes aan het snoeien of enten is, werd nog in 1917 getuinierd, maar is nu de tuin van Villa Patagonia, ooit het pied-à-terre van een schapenboer uit Middelharnis die het in Argentinië had gemaakt.

Steneweg Middelharnis, op het kruispunt met de Molenweg. Hier stond Meindert Hobbema te schetsen. Foto Dirk Limburg

Terug in de tijd

Maar je kunt er staan, daar precies op de plek waar Hobbema stond en je verbeelden dat je in het schilderij bent en werkelijk ziet wat hij 332 jaar geleden vastlegde. De VVV van Middelharnis zou dit punt moeten markeren – of ben ik dan zo iemand die in Volendam zijn hoofd door een foto steekt en denkt dat hij een visser in kledingdracht is?

Terwijl ik midden op de niet zo drukke straat foto’s maak, komt over de stoep links een jonge vrouw me tegemoet. Ze kijkt naar me zoals de jager naar Hobbema, ontdek ik later als ik thuis de foto’s zie.

Als je het schilderij uitwandelt, krijgt de Steneweg na het kruispunt meteen zijn oude naam terug. En na een paar honderd meter is de bebouwing langs de Boomgaardweg verdwenen en sta je in een polderlandschap dat sinds 1689 maar weinig veranderd lijkt. In de verte is de oude kerktoren van Middelharnis te zien.

De Boomgaardweg een paar honderd meter buiten het dorp, in het verlengde van de Steneweg. Iets links van de nieuwe kerk is het torentje van de St. Michaëlskerk te zien.

Verkwanseld

In het raadhuis van Middelharnis, dat dus zelf op het schilderij staat, heeft Hobbema’s echte Laantje van Middelharnis vanaf 1783 bijna veertig jaar aan de muur gehangen. Streekarchivaris Jan Both heeft de voordeur van het zeventiende-eeuwse monument op een kier gezet. Hij wacht me op in de raadzaal. Het is een prachtige ruimte, in 1835 gerenoveerd in Hollandse Empire-stijl en nu in gebruik als trouwlocatie. Aan de muur hangt de kopie van Het laantje, boven een dikke bos witte kunstrozen, links van een borstbeeld van een glimlachende koning Willem I. Het is ongeveer half zo groot als het originele schilderij dat ik in Londen zag. Het hangt hier sinds 1822, behalve toen het gebouwtje tussen 1992 en 2006 tijdelijk het Rien Poortvlietmuseum was.

„Het schilderij van Hobbema is verkwanseld in wat toen een uitstekende deal leek”, zo vat Jan Both samen wat er in 1822 is gebeurd. Het gemeentebestuur is toen ingegaan op het aanbod van de in Middelharnis geboren Dordtse schilder Adrianus van Koogh om de oude Hobbema, ongetwijfeld in slechte staat, te ruilen tegen een door hem te maken frisse kopie plus een romantisch Veluws landschapje van zijn hand. Beide in vergulde lijst. De gemeenteraad vond het nieuwe schilderij „verrukkelijk”. Het hangt nog steeds naast Het laantje en is inderdaad een aardig ding – getaxeerd op 12.000 euro. Ook de kopie – taxatie 15.000 euro – is niet slecht geschilderd, maar doods. Van Koogh nam niet eens de moeite om Hobbema’s wolken te kopiëren maar kwastte er zelf maar een paar aan de hemel.

Raadhuis van Middelharnis. De raadzaal met rechts ‘Veluws landschap met een heuvelige bosweg bij Renkum’ van Adrianus van Koog en links zijn kopie van ‘Het laantje’. Foto Dirk Limburg

Begon het met een verzoek aan de toen 26-jarige Van Koogh om het schilderij te restaureren? Uit de archieven is daar niets over bekend. Wel kent archivaris Both een ingelijste oorkonde die ooit tussen de twee schilderijen heeft gehangen, waarop staat hoe trots men is op deze geweldige ruil. Die oorkonde is na een aantal jaar toch maar beschaamd in het archief gestopt.

Ook is bekend dat Adrianus van Koogh Het laantje vrij snel van de hand deed. Via Rotterdam duikt het in 1828 op in Edinburgh, even later in Londen en in 1834 zit het in de topcollectie Hollandse meesterwerken van Sir Robert Peel, de premier van Engeland. In maart 1871 koopt The National Gallery voor 75.000 pond de collectie van Peels zoon. Daarom hangt The Avenue at Middelharnis niet waar hij hoort: niet in het raadhuis van Middelharnis en niet in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Gelukkig hebben ze in Middelharnis de kopie nog.

Meindert Hobbema Meindert Hobbema (1638-1709) leert het vak van Jacob van Ruisdael (ca. 1628-1682). Later specialiseert hij zich in één genre van de veelzijdiger Ruisdael: landschappen met bossen, boerderijtjes, vaak watermolens en altijd een paar figuurtjes. In zijn betere werk schildert Hobbema doorkijkjes die je blik langs verschillende lijnen door het schilderij leiden. Maar geen enkel werk van hem is daarin zo extreem als Het laantje van Middelharnis. Waar je bij Ruisdael voelt dat het landschap emoties uitdrukt, soms zelfs gothic-achtig, is bij Hobbema rust het voornaamste kenmerk. Bij hem mag de natuur zichzelf zijn, al zijn er kenners die een watermolen beschouwen als een symbool voor de plicht bedrijvig te zijn, en het draaiende waterrad als een verwijzing naar het wisselvallige lot. Ook in het contrast op Het laantje van Middelharnis van een wild stuk bos linksvoor en de keurig geordende boompjes rechts, zou je iets kunnen lezen.

Wijnroeier Na 1670 waren de hoogtijdagen van de Hollandse landschapschilders voorbij. Jacob van Ruisdael overleed in 1682 in het Armenhuis van Haarlem. In 1668 gaat Meindert Hobbema werken voor de Amsterdamse belastingdienst. Als ‘wijnroeier’ moet hij samen met een vijftal collega’s het volume van geïmporteerde wijn en andere vloeistoffen omrekenen in Amsterdamse maten. Omdat de productie van Hobbema na 1670 vrijwel stilvalt, is het waarschijnlijk dat het wijnroeien zijn tijd opslokt. Er zijn zo’n 100 gesigneerde werken van Hobbema en ongeveer 40 met zijn naam én een datum. Er zijn enkele waarvan kenners denken dat ze van na 1670 zijn, maar op slechts één heeft Hobbema een jaartal gezet: Het laantje van Middelharnis: 1689.

Het haventje van Middelharnis. Op het schilderij zijn masten van schepen die daar liggen te zien. Foto Dirk Limburg Invloed Hobbema’s werk is samen met dat van de andere Nederlandse landschapschilders sinds 1750 steeds meer gewaardeerd in Frankrijk en vooral Engeland. Geen landhuis zonder Hollands landschapje. Engelse en Franse negentiende-eeuwse schilders – van Constable tot Monet – zijn door Hobbema en de andere Hollandse schilders beïnvloed. Nog steeds hangt Hobbema’s werk in alle grote musea ter wereld, al daalt de waardering sinds 1940. Lees ook over de ‘Sublieme’ Hobbema die het Rijks in 2014 kreeg Vincent van Gogh zag begin jaren tachtig van de negentiende eeuw Het laantje in The National Gallery. Hij schreef later aan zijn boer Theo toen die in Londen was dat hij zeker moest gaan kijken. „Let eens op de Hobbema van de National Gallery.” David Hockney schilderde in 2017 het vier meter brede zesluik Tall Dutch Trees After Hobbema (Useful Knowledge) als eerbetoon. Het wordt donderdag 25 maart geveild door Sotheby’s. De verwachte opbrengst is 6,5 tot 8,5 miljoen pond.

Raadhuis van Middelharnis. Get torentje is op het schilderij te zien. Foto Dirk Limburg ‘Het laantje’ in Middelharnis Het laantje verbleef lange tijd in de omgeving van Middelharnis. In 1782 werd het voor 25 gulden en 10 stuivers gekocht door Lambertus Kolff, de baljuw van Middelharnis. Hij schonk het aan het dorp ter versiering van de raadkamer. Het schilderij was afkomstig uit de inboedel van Theodorus Kruislander, de in 1782 overleden oud-secretaris van het buurdorp Sommelsdijk. Sinds wanneer hij het bezat en hoe hij eraan kwam, is onbekend. Hij is te jong om het zelf van Hobbema te hebben gekocht. Volgens conservator Bart Cornelis van The National Gallery wijst de grootte van het doek op een opdrachtgever: Het laantje is niet iets wat je zo maar even aan de muur hangt.

St. Michaëlskerk, Middelharnis. De toren, toen nog met peervormige spits, is op het schilderij te zien. Foto Dirk Limburg De Kerktoren Tijdens de Franse bezetting is in 1811 de opvallende peervormige top van de St. Michaëlskerk op bevel van Napoleon verwijderd. De toren was nodig als tussenstation in een optisch communicatiesysteem per semafoor dat Den Haag met Brussel en Parijs verbond. Een soort visuele telegraaf.

Foto van de Steneweg in 1918. Foto uit het tijdschrift ‘Oude Kunst’, nummer 11, 1918. Twee bomen te veel Uit röntgenfoto’s van The National Gallery blijkt dat Hobbema twee bomen heeft weggeschilderd. Ze stonden vooraan langs het laantje en je kunt er vooral links nog sporen van zien. Wat zijn reden ook was, hij had gelijk: zo is het schilderij veel ruimtelijker. Deze overschildering is wel de oorzaak dat bij een wat te rigoureuze restauratie in de negentiende eeuw een groot deel van de wolken is beschadigd en daarna opnieuw geschilderd. De belangrijke wolk rechts is nog wel grotendeels authentiek Hobbema.