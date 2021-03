Straatvechtster ‘Didi’ is niet bang voor Indiase premier Modi

Met een hand voor haar ogen tegen de brandende middagzon tuurt Rashida Bibi, 25, omhoog. Voem, voem, voem, het geluid overstemt de tienduizenden mensen rondom haar. Met iedere wiekwenteling die de helikopter dichterbij brengt, gaat ze hoger op haar tenen staan, leunend op het hek naast zich, om maar niet van haar stoel te vallen. Ook anderen lijken op slag de gesprekken te vergeten die ze zojuist nog op geanimeerde toon voerden.

„Ik heb haar nog nooit in het echt gezien”, zegt Bibi stralend. „Maar ze is als een moeder voor me.”

Even later is ze daar dan. Mamata Banerjee, 66, degene die deze dagen de toekomst van India’s regionale politiek op haar schouders draagt. De deelstaatleider van West-Bengalen oogt frêle als ze onder luid gejuich in een rolstoel het podium wordt opgeduwd. Haar schouders gebogen, haar linkervoet in een brace, ze raakte gewond toen ze onlangs bij een campagnebezoek in de verdrukking kwam – een poging van haar rivalen om haar uit te schakelen, claimt ze.

Schijn bedriegt. De vrouw die eigenhandig een einde maakte aan de ijzeren greep van de communisten op West-Bengalen laat zich niet zomaar opzij zetten. Tien jaar is ze er met haar All India Trinamool Congrespartij (TMC) nu aan de macht. Ze cultiveerde haar imago van straatvechtster; ze danste op de motorkap van de auto’s van politieke tegenstanders, werd geslagen door de politie, raakte zwaargewond nadat ze tijdens een protestmars door tuig werd aangevallen met een ijzeren staaf (ze was toen 34), en maakte zich zo razend populair. Liefkozend is Banerjee omgedoopt tot ‘Didi’, grote zus.

Nu maakt ze zich opnieuw op voor een alles of niets-gevecht. De uitkomst van de regionale verkiezingen die dit weekend beginnen zal niet alleen Banerjee’s politieke toekomst bepalen, maar ook die van andere regionale partijen die proberen weerstand te bieden aan de grootste politieke kracht in India: de Bharatiya Janata Partij (BJP) van premier Narendra Modi.

Hoofdprijs

Banerjee, immer gehuld in een witkatoenen sari en op teenslippers, geldt als Modi’s felste uitdager. Het was haar naam die in 2019 werd genoemd als mogelijke premierskandidaat van wat een alliantie van oppositiepartijen had moeten worden. Die alliantie kwam nooit van de grond en de BJP won een absolute meerderheid in het nationale parlement. De partij spaart geld noch mankracht om ook deelstaat na deelstaat ‘saffraan’ te kleuren.

West-Bengalen, met zijn ruim 100 miljoen inwoners en strategische ligging, is de hoofdprijs. De BJP wil er bewijzen dat ze ook buiten de Hindi-sprekende staten - waar de achterban traditioneel zit – de grootste kan worden. Onder leiding van Modi’s trouwste luitenant, Amit Shah, trok de BJP afgelopen jaren alles uit de kast om hun aanhang er te doen groeien. Onder meer door de een na de andere getrouwe uit Banerjees partij zover te krijgen naar hen over te lopen.

Dit raakt de populaire TMC-voorvrouw meer dan ze wil toegeven. Wat ook niet helpt: een lange reeks corruptieschandalen. En het gehamer van de hindoe-nationalistische BJP op feit dat Banerjee moslims (iets minder dan 30 procent van de bevolking in West-Bengalen) naar de mond zou praten. Bij de laatste verkiezingen in 2019 won de BJP bijna 41 procent van de stemmen, de TMC 43 procent.

„Iedereen kijkt nu naar haar”, zegt politiek expert Sabyasachi Basu Ray Chaudhury, in zijn huis in Kolkata. Chaudhury bedoelt: andere regionale partijen. De Congrespartij die India decennialang regeerde, en waarbinnen Banerjee opklom voordat ze zich afsplitste, hangt immers uitgeteld in de touwen, verlamd door een leiderschapscrisis en interne machtsstrijd. „Als zij de opmars van de BJP kan stoppen, kan dat het begin zijn van een ommezwaai in de nationale politiek”, aldus de professor.

Nieuw hoofdstuk

Maar: als Modi’s partij ook hier aan de macht komt, dan zal India’s federale structuur verder onder druk komen te staan. „Het zal een nieuw hoofdstuk inluiden”, voorspelt Chaudhury. „Dat van India als een door één partij gedomineerde autocratie-met-verkiezingen.”

Banerjee is klaar voor dit gevecht. Wie nog twijfelde, zag zijn ongelijk bewezen toen ze vanuit Nandigram bekendmaakte dat ze zich kandidaat stelde . Deze cruciale regio ten zuiden van Kolkata betekent veel voor Banerjee. In 2007 braken hier grootschalige protesten uit tegen plannen van de toenmalige regering er grond te verkopen aan de Indonesische Salim Group. Met haar voortrekkersrol in deze protesten won Banerjee veel krediet, waarmee ze de communisten te uiteindelijk versloeg.

Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is haar uitdager in Nandigram: Suvendu Adhikari, de man die tot voor kort gold als Banerjees trouwe protegé. In bijzijn van Amit Shah stapte hij in december over naar de BJP, naar hij zei wegens de „extreme rot” in de TMC. Hij daagde Banerjee uit zich kandidaat te stellen vanuit Nandigram, zijn kiesdistrict.

„Het is oorlog”, buldert Banerjee op een vrijdagmiddag in een microfoon die ze zo stevig vastklemt dat haar knokkels wit zien. Haar rolstoel staat in het midden van het podium op een braakliggend veld in de omgeving van Nandigram, als een troon vanwaar ze uitkijkt op een eindeloze mensenzee. Het is oorlog, zegt ze weer, haar stem nu nog feller en met ogen die vonken achter haar bril. „Alleen als we de BJP verslaan, zal Bengalen voortbestaan.” Jai Bangla joelt de menigte. Zege voor Bengalen.

Mamata Banerjee op een partijbijeenkomst begin deze maand. Foto Bikas Das/AP

Haar aanval komt recht uit het handboek van haar rivalen. Een van de stokpaardjes van de BJP is dat West-Bengalen onder Banerjee (door hen eerder ‘Jihadi Didi’ genoemd) wordt „overspoeld” door illegale moslimmigranten uit het aangrenzende Bangladesh. Wie zijn hier de buitenstaanders, kaatst Banerjee terug. Is het niet de BJP die ministers en zelfs Modi uit Delhi moet invliegen voor hun campagne? „Allemaal toeristen” die het willen opnemen tegen „de dochter van Bengalen”.

„Als iemand Modi kan verslaan, dan is zij het”, zegt Saugata Roy, 74. De partij-mastodont van de TMC kent Banerjee vanaf dat ze een student was en hij haar docent. „Toen was ze al zo bevlogen.” Banerjee en Modi delen een belangrijke troefkaart: hun eenvoudige komaf. Hij zoon van een theeverkoper, zij opgegroeid in een van de armere wijken van Kolkata, waar ze nog altijd woont, in hetzelfde simpele huis met vervallen dakpannen.

Oudere zus

„Mensen herkennen zichzelf in haar”, zegt Troy. Anders dan haar communistische voorgangers, stuk voor stuk deel van de intellectuele elite, spreekt Banerjee de taal van landarbeiders en straatverkopers. Nog populairder maakte ze zich met populistische sociale programma’s (gratis fietsen en een toelage voor meisjes om naar school te kunnen, pensioen voor ouderen) en met haar gewoonte ambtenaren publiekelijk uit te foeteren als ze hun werk niet goed doen.

„Mamata is als de oudere zus thuis”, zegt zelfs een lokale BJP-medewerker. Toch weet hij zeker dat de deelstaatleider de verkiezingen gaat verliezen. Wacht, hij tekent het even uit. Op een A4-tje zet hij een stip - „Mamata is oprecht” – en begint dan driftig cirkels daarom heen te krassen – „maar iedereen rondom haar is door en door corrupt”.

Banerjee weet dat de schaamteloze corruptie in haar partij haar grootste zwakte is. De aantijgingen beginnen bij haar neef Abhishek en sijpelen door tot partijmedewerkers die hun deel eisen van de subsidies die ze aan de armen moeten verstrekken.

Na de teleurstellende uitslag in 2019 ontplofte Banerjee tijdens een lokale bijeenkomst en eiste dat dit smeergeld zou worden teruggeven. „Ik wil geen dieven in mijn partij!” Maar toen cycloon Amphan vorig jaar een ravage in West-Bengalen aanrichtte, ging het weer mis. De pot met geld voor reparaties bleek vooral te zijn verdeeld onder werknemers van de partij en niet onder mensen van wie de gammele huizen waren verwoest. De volkswoede was enorm.

„Toch is Banerjee’s imago ondanks alles vrijwel intact gebleven”, zegt politiek expert Chaudhury. „Mensen geloven nog steeds dat hun problemen worden aangepakt, als ze vijf minuten met haar zouden kunnen praten.” Of dat nog genoeg is? Chaudhury gooit zijn handen in de lucht. Wie zal het zeggen?

Deelstaatverkiezingen Ook Assam, Kerala en Tamil Nadu naar de stembus

Naast West-Bengalen zijn de komende weken ook verkiezingen in Assam, Kerala en Tamil Nadu. In Assam lijkt de coalitieregering waar de BJP deel van uitmaakt opnieuw de grootste te worden. Ook hier draait hun campagne vooral om illegale moslimmigranten uit Bangladesh. In het zuiden heeft de BJP meer moeite voet aan de grond te krijgen. In Kerala wisselt de macht van oudsher tussen de communisten en Congrespartij. In Tamil Nadu zijn regionale spelers oppermachtig: daar lift de BJP mee met de regerende AIADMK-partij.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 maart 2021