Serene zondagochtend met Floating Points en Pharoah Sanders

Jazz/Pop Floating Points & Pharoah Sanders Promises ●●●●●

Het is een ultieme kruisbestuiving die Floating Points (Sam Shepherd) bedacht voor zijn ambitieuze werk Promises: keyboards en elektronica mengen met de tenorsax van de oude spirituele jazzvorst Pharoah Sanders (80) en de klassieke strijkers van The London Symphony Orchestra. De Britse dj en producer schaafde er jaren aan. Achteraf lijkt de fluisterelektronica die hij op Elaenia(2015) liet horen er wel een voorstudie van.

Het drie kwartier durende Promises vloeit en dijt uit als een dromerige vloeistofprojectie. Vanuit één kernmotiefje, een rimpeling in het water, ontvouwt zich een majestueuze, serene zondagochtendtrip. Ga ervoor zitten, en hoor de details in de zorgvuldig gebouwde soundscape: ijlhoge lijnen, kleine bubbelende geluidjes van harp tot bellen en zo veel bijgeluiden zwevend in de ruimte.

Sanders’ tenor is er een voor zijn doen bedachtzame aardse leidraad in. Soms simpelweg meedobberend op klankgolven, dan vrij improviserend met een tedere of meer schurende toon. Ronduit drama brengen strijkers rond het zesde segment.