Roep om sneller vaccineren weerklinkt ook in de Kamer

Terug van nooit helemaal weggeweest: het chagrijn in de Tweede Kamer over vaccineren. Vlak voor de Kerst was het parlement nog woedend dat Nederland veel later dan andere Europese landen begon met prikken. Nu is er opnieuw grote frustratie over het lage tempo en de grote voorraden die Nederland aanhoudt, terwijl het kabinet de lockdown maar blijft verlengen. „Nederland zou een inhaalslag maken, maar bungelt weer onderaan alle lijstjes”, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen woensdag tijdens het coronadebat. „Het priktempo moet drastisch omhoog.”

Veel partijen hadden vragen over het grote aantal vaccins, ongeveer 700.000, dat Nederland nog op voorraad heeft. Waarom houdt Nederland een grotere voorraad aan dan andere Europese landen en waarom is het zo rustig op veel vaccinatielocaties?

‘Overcapaciteit staat klaar’

Jaap van Delden, bij het RIVM verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne, erkende woensdag bij de technische briefing dat de voorraad vaccins van AstraZeneca momenteel erg groot is. Volgens Van Delden heeft dit te maken met de recente prikstop. Vlak daarvoor was nog een grote levering binnengekomen die snel kon worden weggeprikt. Van Delden beloofde dat de afgezegde vaccinaties de komende weken worden ingehaald. Hij hoopt dat Nederland eind april „heel ver” is met het inenten van de medische risicogroepen die nu vaak op de IC’s belanden, zoals mensen met morbide obesitas.

Lees ook dit interview met Jaap van Delden: ‘Twee keer zo snel vaccineren kan, zonder extra personeel’

De volle 24 uur per dag vaccineren heeft volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) echter geen zin omdat er daarvoor te weinig vaccins zijn. De GGD’s, huisartsen en ziekenhuizen staan volgens hem wel klaar om op te schalen tot 2,5 miljoen prikken per week zodra die vaccins er begin mei zijn. Dat het op sommige vaccinatielocaties nu rustig is, komt volgens De Jonge door de voorbereidingen op die situatie. „Er staat overcapaciteit klaar.”

Britse prikstrategie

Waarom niet voorlopig iedereen maar één prik geven? Meerdere fracties vroegen het kabinet naar dit voorstel van onder meer Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij wees deze week op de Britse prikstrategie, waar het aantal ziekenhuisopnames tien keer kleiner is geworden doordat 30 miljoen Britten hun eerste prik al hebben gehad. „Dat heeft gigantische voordelen, zoals het sneller opheffen van de lockdown”, zei PVV-leider Geert Wilders. „Volg het advies van Kuipers op.”

De Jonge twijfelt, want hij vindt het advies van de Gezondheidsraad „overtuigend”. Dat advies stelt dat een prik minder bescherming biedt tegen virusvarianten. Toch gaat hij de raad vragen om een nieuw oordeel, ook over de vraag in hoeverre een eerste prik ziekenhuisopname voorkomt. Engels onderzoek liet eerder zien dat door een enkele prik die opnames met 80 procent afnemen.

Lees ook deze oproep van Jaap Goudsmit om snel één prik te geven: ‘Het is crisis, handel daar ook naar en vaccineer’

