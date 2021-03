Ik bracht Leah van Roosmalen voor het laatst naar de kinderopvang. De vorige dag hadden we zakjes om te trakteren gemaakt. Ze werd vier en zou de dag na haar verjaardag voor het eerst naar de basisschool gaan. Ik tilde haar over het hekje dat corona buiten moet houden en sprong daarna meteen een meter achteruit zodat de leidster nog wat formaliteiten met me kon doorspreken.

„Laatste dag”, concludeerde ze.

Het zou fijn zijn als we ’s middags tien minuten konden zoomen over Leah van Roosmalen, dat was er vanwege corona nog niet van gekomen. Dan kon de map Leah van Roosmalen dicht, dan was het maar afgerond.

Niets ernstigs.

Zij wilde nog een keer zeggen dat Leah van Roosmalen het prima deed en dan konden wij op onze beurt zeggen dat Leah van Roosmalen altijd met plezier de kinderopvang had bezocht.

Ik keek naar de leidster.

Een lieve vrouw, wel extreem bang voor het virus.

Als ik Leah van Roosmalen ’s morgens bracht, trok ik buiten het zicht altijd nog een zakdoek onder haar neusje door. Bang voor snot, bang voor het coronaprotocol dat iedere leidster op geheel eigen wijze interpreteerde, bang voor het telefoontje dat anders zeker zou komen, bang voor een verpeste werkdag met een kind dat vaak helemaal niet ziek was.

Leah van Roosmalen had haar jasje nog aan, in haar hand de tas met traktaties die de moeder van Leah van Roosmalen de avond ervoor nog had gemaakt.

Op haar stoeltje lag een kartonnen kroon klaar, met een grote 4 erop.

„Leah wil graag nog wat zeggen”, zei ik, want ze stond te wippen op haar pootjes. Ik dacht dat ze klassikaal haar verjaardag ging aankondigen, dat ze hoopte dat ze een pop kreeg die kon plassen en dat iedereen straks een plastic tasje met een verrassing van haar kreeg.

In plaats daarvan schraapte ze haar keel en zei: „Ik heb echt…”

Ze begon opnieuw: „Ik heb echt heel veel snot!”

Alsof mijn hoofd al tijden in de strop hing en iemand toch nog onverwachts de stoel waarop ik stond wegschopte.

Ik keek naar mijn beslist niet verkouden dochter, naar de kartonnen kroon, de tas met traktaties en daarna naar de leidster.

Het bleef stil.

Ik zwaaide, draaide me om, liep weg en hoorde nog steeds niets. Wat ze eigenlijk zei, is dat ze deze belangrijke dag niet wilde verpesten en dat ze bijna net zo veel van Leah van Roosmalen houdt als ik.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2021