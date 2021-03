Politie onderzoekt of acteur Wahib een jongen vroeg zijn penis te tonen

De Amsterdamse zedenpolitie doet onderzoek naar een opname van een livestream die online rondgaat waarin te zien zou zijn hoe acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud een jongen aanmoedigen om zijn penis te laten zien. De toedracht van het voorval en de identiteit en de leeftijd van de jongen zijn niet helemaal duidelijk, maar in het filmpje zegt Ahammoud volgens Het Parool dat de jongen minderjarig is. De politie kan dat op dit moment niet bevestigen.

Wahib zegt in het filmpje tegen de jongen dat hij „zeventien doezoe” (17.000 euro) krijgt als hij zijn „piemel kan laten zien”. De beelden zijn onder anderen door Propaganda-presentatrice Charisa Chotoe in gecensureerde vorm gedeeld. Het vooruitzicht van dat geldbedrag lijkt de jongen overtuigd te hebben, want in een later fragment is te zien hoe de acteur (die ook kinderprogramma’s maakt) lachend vaststelt dat de jongen het nog gedaan heeft ook.

Onduidelijkheden

De echtheid van het filmpje is moeilijk vast te stellen en ook de leeftijd van de jongen staat niet vast. De politie wil in dit stadium van het onderzoek nog weinig kwijt. Wel zegt de politie dat het beter is om het filmpje niet te delen omdat er wellicht een minderjarige jongen in te zien is. Materiaal kan doorgegeven worden aan het Meldpunt Kinderporno.

BNNVARA, waarvoor Wahib het jeugdprogramma Teenage Boss presenteert, noemt het filmpje „onacceptabel”. De omroep en jeugdzender NPO Zapp „keuren dit ten zeerste af”, zo laat een woordvoerder weten, en proberen de artiest en presentator (vooralsnog zonder succes) te bereiken. Van een mediastunt of vroege 1 aprilgrap is voor zover de omroep weet geen sprake. Nathan Moszkowicz, de manager van van Wahib en Ahammoud was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. De twee acteurs zijn vooral bekend van de populaire misdaadserie Mocro Maffia.